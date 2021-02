Siete mujeres fueron asesinadas en menos de dos meses

“En Córdoba la situación de los femicidios y la violencia de género es alarmante”, afirma con contundencia Betiana Cabrera Fasolis, coordinadora de la agrupación Mumalá Córdoba e integrante de varios espacios feministas.

]En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Cabrera Fasolis aporta datos concluyentes sobre los femicidios en Córdoba y en el país. Además, pone el foco en los casos en los que están involucrados miembros de las fuerzas de seguridad.

Según las estadísticas de Mumala, a nivel nacional el 12% de los femicidas pertenecen a alguna fuerza, uno de cada 10 femicidios son cometidos por algún miembro de esas instituciones.

“Esto debería representar que agente que es denunciado, agente que tiene que ser desarmado. Las autoridades deberían hacer un seguimiento, acompañamiento y contención. Son personas que tienen acceso a mucha información, por lo tanto, no se entiende cómo los ministerios de seguridad no trabajan preventivamente en ese problema tan evidente”, apunta.

Según el registro del Observatorio Lucía Pérez, en lo que va del 2021 se registraron en la Argentina 54 femicidios, siete en Córdoba. Por esta situación, que califican de alarmante y en crecimiento, es que están solicitando que se declare la emergencia nacional en violencia de género.

“Esto es para que se revise el accionar de todas las instituciones. Para poder contar con mayor presupuesto”, apuntan.

Denuncias previas. Según el registro de las diferentes agrupaciones, el 20% de las víctimas de femicidios habían hecho denuncias previas en la Justicia.

Sobre este problema, Cabrera Fasolis sostiene: “El Poder Judicial es altamente burocrático. Tenemos un montón de instituciones y oficinas que no hacen nada. Son todas oportunidades perdidas en temas de acompañamiento, tratamiento, contención y en ayudar a las mujeres a salir de esos circuitos de violencia. La gran mayoría de los varones denunciados no son femicidas, pero si no hay intervención rápida y eficaz de la Justicia, terminan como Úrsula o como Ivana. Que nunca haya condena para la mala praxis judicial genera mucha impotencia. Justicia es que no vuelva a pasar, porque nadie nos devuelve a las mujeres asesinadas”.

Ivana Módica había denunciado por violencia a su pareja Javier Galván en octubre del año pasado. Un juzgado de violencia familiar dictó una orden de restricción que prácticamente no tuvo ningún seguimiento de la Justicia. Esa orden de restricción venció el 20 de enero, cuando ya Galván estaba viviendo nuevamente con Ivana.

Cabrera Fasolis también pide que se establezcan con claridad, políticas de género no solo con las víctimas sino también con los victimarios, “porque todo depende de nosotras, nosotras somos las que denunciamos, nosotras tenemos que activar el botón antipánico, nosotras nos tenemos que ir de la ciudad, del barrio y así y todo nos encuentran. Los potenciales femicidas no son locos, ni están enfermos, ni son monstruos, ni extraterrestres. Las mujeres no es que sean tontas o sometidas. Vivimos en una sociedad machista y patriarcal que tiene una alta tolerancia a la violencia de género. Y salir de ese círculo de violencia es muy difícil si no hay medidas claras”, concluye.

Ni una menos. Ayer desde las 17 hubo una movilización en la zona de Patio Olmos pidiendo #JusticiaPorIvana. Colectivos feministas y personas autoconvocadas se concentraron tanto en la Ciudad de Córdoba como en La Falda pidiendo porque se declare la emergencia en violencia de género dado el creciente número de femicidios en Argentina, y en Córdoba en particular.

Los nombres. Ivana Soledad Juárez, Nilda Peano, Melisa Moyano, Liliana Stefanatto, Miriam Farías, Ivana Módica. Los nombres de las víctimas en lo que va del 2021. Miriam Farías e Ivana Módica fueron asesinadas en solo una semana, y los femicidas son miembros de las fuerzas de seguridad. En tanto, hay dos casos de mujeres que fueron encontradas muertas la última semana que están siendo investigadas.