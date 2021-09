"Sin conectividad aérea, el PreViaje solo nos sirve para vender a futuro"

Entre las primeras actividades más golpeadas por la crisis y la pandemia, se ubica el turismo, con todos los servicios que hacen a este rubro. En ese marco, desde el Ministerio de Turismo de la Nación se decidió reeditar el programa PreViaje, como herramienta para auxiliar a los operadores de ese sector productivo.

La nueva versión, el PreViaje 2, está arrojando muy buenos resultados en todo el país, a tal punto que desde la Cámara Argentina de Turismo (CAT) se impulsa que el programa quede fijo para siempre. El titular de la entidad, Gustavo Hani, señaló que “es una gran medida frente a la crisis, pero ahora podría quedar como una política de Estado”.

En Córdoba, si bien hay optimismo y expectativas respecto a los resultados, los números todavía no son tan alentadores. El presidente de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (Acav), Gustavo Peralta, admitió a PERFIL CÓRDOBA que están “muy entusiasmados” porque “el PreViaje 2 es la única herramienta que tenemos en este momento”. “La Provincia está preparada para recibir pasajeros de todo el país”, afirmó.

“Les aconsejamos a los interesados que no se duerman, que elijan sus destinos con tiempo y accedan al programa dentro de los plazos respectivos para las fechas en que piensan viajar, porque después no podrán hacerlo. El programa funciona y va a funcionar muy bien”, alentó.

En ese sentido, adelantó: “Hace menos de un mes que tenemos el PreViaje 2 y ya han salido todas las promociones y los paquetes turísticos. Todavía estamos en una etapa de armado de todos los programas, destinos, o sea, la parte operativa, pero los futuros viajeros están respondiendo muy bien”.

También recordó que, si se piensa viajar en noviembre, hasta fin de este mes hay tiempo para concretar; si el viaje es en diciembre, tienen que aprovechar los beneficios en octubre, “por eso están averiguando y algunos comprando”.

Y aclaró: “Hoy las consultas son más tendientes a enero, febrero y marzo, de temporada alta. Obviamente lo están haciendo con tiempo, porque si quieren salir en enero, pueden acceder al programa hasta el 30 de noviembre y hasta el 31 de diciembre si la intención es viajar de febrero en adelante”.

Volver a la prepandemia.

Con respecto a los niveles de ventas comparativamente a la temporada 2019, indicó que “falta mucho para alcanzar los mismos números. No hay que olvidar que seguimos con las fronteras cerradas, sin aviones, sin conectividad, por lo que este programa es como una herramienta para vender a futuro, pero lo que se está vendiendo ahora son paquetes terrestres”.

“Para volver a las cifras de ventas de 2019 –estimó– tendríamos que contar con conectividad aérea internacional, fundamentalmente con Brasil. El mercado de Córdoba se maneja casi todo con Brasil y el Caribe y a los cordobeses no les gusta la costa atlántica.

Ya aparecieron los paquetes para Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell o Cariló, para enero, febrero y marzo, y otras propuestas para el norte, para los mismos meses con Carnaval, que es muy demandado, e incluso hasta para Semana Santa”.

Y consideró que “lo interesante es que el mercado se comience a mover con el PreViaje y la devolución del 50%. Después, para volver a los niveles de actividad de las temporadas normales prepandemia, nos falta mucho”.

Mercado sin plata.

“Ganas de viajar tenemos todos, pero también hay que ver quién en el mercado tiene plata para hacerlo; ahí se presenta otro desafío: cómo hacer para que el mercado se reactive y la gente pueda volver a planear esos viajes. Está claro que no es el mismo mercado que dejamos en 2019, porque la gente está golpeada no solo económicamente sino también psicológicamente”, afirmó.

“Supongamos que en noviembre tengamos abiertas las fronteras y podamos hacer turismo internacional, entonces tendremos que armar toda una ingeniería de productos, de salidas; no veo, en el corto plazo, que un operador pueda tomar el riesgo de armar un chárter, porque es una fortuna en dólares. Nosotros, solo en nuestra agencia, llegamos a tener ocho chárteres semanales al Caribe y hoy no creo que un operador se anime a programar uno”.

Cuestión política.

–Mendoza ya fue habilitada como corredor seguro.

–Sí. Nosotros estamos esperando eso, que se abra el aeropuerto Córdoba para los vuelos internacionales. Obviamente que esto sigue siendo político; habilitaron Mendoza y en lista de espera están Córdoba y Salta. No me extrañaría que habiliten Salta antes que a Córdoba y no por una cuestión técnica ni de protocolos sanitarios, sino por una cuestión política.

Turismo sindical.

Peralta también hizo foco en un segmento interesante para el mercado: el turismo sindical. “Muchos sindicatos tienen o tenían un área de turismo, un sector muy fuerte, pero no pueden utilizar el PreViaje porque no pueden facturar como si fueran una agencia”, aclaró.

“Es un mercado que tiene las manos atadas, muchos de ellos esta temporada no van a abrir sus hoteles y colonias, porque no pueden facturar. Estoy hablando de gremios muy fuertes, que a sus afiliados les descontaban por planilla y no lo pueden hacer, porque normalmente les daban financiación de hasta 30 cuotas, pero ahora tendrían que poner un paquete de plata por adelantado y no pueden. Entonces la pregunta es: ¿adónde irá toda esa gente?”.

Alcances del PreViaje