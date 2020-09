Sintonía fina entre Provincia y Municipio

La frase la dijo sobre el final de la semana un funcionario municipal y sirvió para describir la luna de miel que se vive entre la Provincia y el Municipio. O, mejor dicho, entre el gobernador Juan Schiaretti y el intendente Martín Llaryora. “Las cosas están muy bien entre ‘el Gringo’ y Martín; puede haber algunos roces abajo, pero entre ellos dos está todo muy bien”, dijo el hombre con despacho en el Palacio 6 de Julio y convalidó aquella frase de hace algunas semanas del propio gobernador en El Panal: “con Llaryora jugamos de memoria”, dijo el mandatario provincial en aquel momento. Los que escucharon al hombre hablar acerca de la buena relación entre los dos líderes del PJ -uno que conducirá el partido a nivel provincial y el otro que lo hará en la Capital- dicen que además se animó a contar la buena relación que hay entre el Palacio 6 de Julio y Casa Rosada. “No sé cómo estarán las cosas de Schiaretti ahora y qué pasará; pero nosotros con la Nación estamos muy bien”, dijo el funcionario con peso en la Ciudad. Y además agregó que el gobernador no solo que está al tanto de esta buena relación, sino que la avala. “Él sabe que nosotros estamos empezando y que necesitamos llevarnos bien”, soltó el hombre en una charla al paso.

El recuerdo de la táctica de Jure en 2008

El que recibió una buena noticia en los últimos días fue Gabriel Abrile, el candidato de Juntos por el Cambio a intendente de Río Cuarto, quien recibió el alta en la semana después de un cuadro complejo de coronavirus. Abrile, que además es médico, estuvo internado en Córdoba y recibió el respaldo como así también la preocupación de buena parte del arco opositor a nivel nacional. Y al regreso de Abrile al Imperio del Sur, un radical que observa desde la capital provincial lo que ocurre en Río Cuarto, dijo: “mirá si Abrile hace la de (Juan) Jure en el 2008 con el campo, cuando la 125 al Turco le vino como anillo al dedo, ganó la elección de aquel año y se quedó dos períodos”. Hace doce años, también en un escenario de comicios nacionalizados en la capital alterna de la provincia, la embestida del kirchnerismo al campo le vino bien al candidato del radicalismo que actualmente es legislador provincial.

En el viguismo empiezan a mirar a Cassinerio

Desde hace varias semanas viene inquietando a algunos integrantes del espacio que lidera la diputada nacional Alejandra Vigo la postura de Paulo Cassinerio, compañero de bancada de la esposa del gobernador Juan Schiaretti en la Cámara baja. Al parecer, el joven se acercó -y mucho- al intendente Martín Llaryora hace un tiempo, y no son pocos los viguistas que miran de reojo al diputado que el viernes firmó el proyecto para que el Impuesto a la riqueza obtenga dictamen en Diputados el pasado viernes. Cuentan que en una actividad en un fin de semana de Llaryora por uno de los barrios, el joven parlamentario llegó un rato antes y sorprendió incluso a los anfitriones; al punto que algunos viguistas con peso en la ciudad quisieron “reportar arriba” y otros los calmaron. Igual, no es la única interna que vive el espacio que ocupa una de las porciones más gruesas del PJ Capital; en la Seccional 12ª, dicen que las asperezas entre el concejal Pablo Ovejeros y el dirigente Guillermo Kraisman, se intensificaron.

Se recalienta el clima en el PRO

El próximo viernes vence el plazo para la presentación de listas en la interna del PRO. De hecho, algunos que están atentos a lo que ocurre en la comidilla amarilla, se animan a poner en duda la disputa dentro de los macristas, monzoístas, larretistas y las pequeñas variantes que tiene el PRO. Por ejemplo, está dando vueltas una denuncia en contra de las autoridades del partido para que no se lleve a cabo la elección en medio de este contexto sanitario. Acusación que rechaza la conducción partidaria, por estos días celebrando el cargo de subdirector en una de las áreas de la Cámara de Diputados para Javier Pretto, el exparlamentario por el PRO entre 2015 y 2019. Despacho al que Pretto llegó por la muy buena relación entre el titular de Diputados, Sergio Massa; y su antecesor, Emilio Monzó. La semana es clave, cuentan que desde Buenos Aires hay varios referentes nacionales que pretenden el acuerdo y que la sangre no llegue al río en medio de la interna amarilla.

En la Unicameral empiezan a preguntar por la Justicia

Después de la sesión del miércoles pasado donde hubo un acuerdo entre el oficialismo y la oposición en la Unicameral para no abordar con munición gruesa, ya que se conmemoraba un nuevo aniversario de la muerte de De la Sota, esta semana hubo varios cruces. En primer lugar, algunos empezaron a preguntarse por la Justicia en Córdoba y lo que está ocurriendo con la denuncia del Apross. Entre los interrogantes del arco opositor, están la rápida liberación de Guillermo Notararigo, el exasesor del bloque que condujo Tomás Méndez hasta el año pasado en el Concejo; y la decisión de apartar al fiscal José Mana por “enemistad manifiesta” con el nuevo abogado defensor de Notararigo. Bueno, varios están mirando la fiscalía de Mana, donde además se encuentra la causa de Blas Correas y es más, algunos recordaron que fue el mismo fiscal que intervino en el caso de Marcelo Arias, el ingeniero cuyo cadáver apareció en el río Suquía en inmediaciones del Panal hace siete años.

“Las 100 más calientes”

El Concejo Deliberante llegó el pasado viernes a las 100 ordenanzas aprobadas. Situación que fue motivo de celebración para varios en el oficialismo, sobre todo para el viceintendente Daniel Passerini y el jefe del bloque oficialista, Juan Domingo Viola. Pero fueron varios los que en el Legislativo municipal recordaron lo tensa que fueron muchas de las 100 ordenanzas que se aprobaron. Sin embargo, esto pinta para más intensidad; porque se ratificó el convenio entre la Municipalidad y la UTN para desarrollar el software que gestionará el estacionamiento medido en la ciudad después del escándalo Movypark. Algunos, le escucharon decir a Juan Pablo Quinteros (EVC), muy crítico con el tema, dicen que habrá tensión porque en los próximos días tendrán el convenio los ediles y esa misma semana deberá ratificarlo el propio Concejo.

El cura que no entendió “el mensaje de Dios”

Con la cantidad de casos de coronavirus que hubo en Córdoba, que derivaron en mayores restricciones horarias a partir de mañana, estuvieron los que no se olvidaron de lo que ocurrió con la misa en Justiniano Posse que derivó en un importante brote en el interior. Bueno, en El Panal, creían que después del documento del Obispado de Villa María, el fiscal de Bell Ville, José María Uriarte, iba a imputar al cura que llevó adelante la ceremonia y recomendó “quitarse los barbijos porque los cuida Dios”. En la Provincia, algunos bromearon: “creíamos que después de lo expresado por el Obispado en Villa María se venía la imputación; el cura no entendió ‘el mensaje de Dios’”.

Los intendentes UCR (mestristas) piden postergar la interna

El foro de intendentes UCR que encabeza el mestrista Ariel Grich pidió ayer a las autoridades provinciales del partido posponer las elecciones internas previstas para diciembre próximo. El pedido de los intendentes que responden al exjefe comunal capitalino, Ramón Mestre, quedó plasmado en un documento que enviaron tanto al extitular del Palacio 6 de Julio en su condición de presidente provincial del partido; y a Rodrigo de Loredo, el presidente del congreso provincial del radicalismo. Como se adelantó en esta sección hace algunas semanas, los jefes comunales en el interior provincial están preocupados por la situación de la pandemia del coronavirus en sus distritos y con ese argumento piden la postergación de la definición para el 2021.