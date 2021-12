Sintonía fina: no se aplicará segmentación para los aumentos que se vienen

El 2022 promete ser un año complejo desde los primeros meses. A la imposibilidad de encontrarle una solución sustentable al proceso inflacionario se sumará la tensión acumulada en los precios relativos de tarifas y algunos bienes y servicios que, en muchos casos, se mantuvieron congelados o con fuertes subsidios para aliviar bolsillos y contener el descontento social en un año electoral.

Tras el compromiso de las urnas en los próximos meses se combinará quita de subsidios y descongelamiento de precios. Desde la Secretaría de Energía de la Nación, por caso, ya se adelantó a modo de lineamiento y marco general, que se trabajará intentando aplicar criterios de segmentación a la hora da avanzar con eliminación de subsidios y aumentos en las tarifas. La letra chica de esa intención aún no se conoce, tampoco hubo comunicación formal a las empresas que operan servicios públicos en el interior y no está claro si técnicamente todas las compañías tienen las herramientas para avanzar con incrementos de sus tarifas de forma segmentada.

Tanto desde la Epec como desde Aguas Cordobesas se confirmó a este medio que los incrementos que se produjeron durante este año y los que vendrán durante 2022 no aplicarían una segmentación según, por ejemplo, los niveles de ingresos de los clientes. Es decir, la intención del gobierno nacional de aplicar una segmentación en la quita de subsidios y en los incrementos y actualizaciones que se viene no tendrá un tono de “sintonía fina” en Córdoba.

Aguas Cordobesas abrocha nuevo aumento. El próximo 13 de diciembre en audiencia pública quedará plasmado un nuevo incremento en la tarifa del agua luego de que la empresa lograra el aval del Ersep a su requerimiento de una actualización del 20,12%. Esa suba entrará en vigencia en enero. Con esos datos, en los últimos días se generó una controversia tras un tuit del concejal Juan Pablo Quinteros que señalaba que con este aumento el agua subirá 97% en 12 meses. En tanto, y en diálogo con este medio la compañía del grupo Roggio remarcó que los incrementos de este año suman 64%, que el 20,12% corresponde a enero y que los aumentos que se aprobaron durante 2021 incluyen tramos que no se aplicaron durante 2019 y 2020, cuando la tarifa estuvo congelada por el impacto económico que ocasionó la pandemia.

“En este año se aprobó una mesa en enero que venía reconociendo una actualización del período septiembre noviembre 2019 y que no se aplicó en 2020 por la pandemia. Y la segunda mesa que se aplicó en enero era de diciembre de 2019 a febrero 2020. Esas dos mesas se aplicaron en 2021. En marzo de este año se aprobó una actualización que correspondía a marzo julio 2020 y en mayo se aprobó una mesa de agosto-octubre 2020. Cuando hablan de aumento de casi el 100% es porque suman todas las mesas y las mesas que van a aplicarse el año que viene y que todavía no está aplicada”, detalló Cristina Barrientos, vocera de Aguas Cordobesas.

-El concejal Quinteros marcaba que con el incremento del 20.12% íbamos a tener un incremento del 97% en un año.

-Pero ese incremento es para enero. No para ahora. No corresponde a este año.

-Bueno, falta un mes...

-Pero no es acumulativo para el 2021. Y todo lo que se aprobó en el 2021 correspondía una parte a 2019 y otra parte a 2020 que no hubo actualización tarifaria.

-¿Y de cuanto fue el incremento que corresponde al 2021?

-Hubo actualizaciones por el 64.1%. Esos son los aumentos acumulados de las mesas tarifarias que detallamos.

-Son muchos puntos por encima de la inflación, aunque se incluyen mesas que corresponden a períodos anteriores, ¿sería así?

-Claro. Hay una sola mesa que corresponde al 2021. Lo que se hizo fue recomponer la tarifa que quedó pendiente del 2019 y 2020.

-Sí, el problema es que llega un descongelamiento que para la gente es muy pesado de afrontar…

-Lo que hay que aclarar es que como empresa privada nuestro único ingreso es el ingreso por tarifa. No tenemos ningún tipo de subsidio, como puede suceder con otras empresas del Estado. Lo que ingresa por tarifa es lo que se emplea para todo el proceso e incluso muchos de los insumos están dolarizados. El traspaso de la titularidad del servicio de la Provincia a la Municipalidad no implicó ningún ingreso.

-¿Contemplan usar un criterio de segmentación para los próximos aumentos? ¿Se puede hacer esa segmentación?

-Nosotros tenemos la ciudad dividida en 7 zonas. Esta división zonal la hacía la Provincia. El zonal número 1 es el zonal de menor poder adquisitivo y el zonal 7 son los barrios cerrados y countries. El 70% de nuestros clientes están en los zonales 2 y 3. Cuando hacemos la presentación de incremento tarifario incluimos ese detalle. El 70% paga una tarifa de $1.200 promedio, el zonal número 1 paga $400 y el 7 paga cerca de $5.000.

-Pero el incremento del 20,12% que se da es el mismo porcentaje para todos. ¿No se está analizando una segmentación en los incrementos?

-El incremento es igual para todas las zonas. Se aplica el mismo porcentaje para todos, obviamente el cálculo impacta distinto porque las bases son distintas.

Epec define aumentos para 2022. Por el lado de la empresa de energía cabe destacar que hay incrementos trimestrales automáticos por la aplicación de la Fórmula de Actualización Trimestral (FAT) que gestiona aumentos automáticos teniendo en cuenta la variación en el IPC. Esa variación quedó suspendida durante 2020 por la pandemia y se retomó este año.

Para los aumentos que se vienen desde la Epec esperan una definición política desde El Panal. Sucede que desde la Secretaría de Energía de la Nación se resolvió extender el congelamiento en el precio de las tarifas hasta el 30 de abril de 2022, específicamente en lo que se refiere al componente de la tarifa que viene por el precio mayorista. En esa resolución la cartera que dirige Darío Martínez remarcó que se debe “informar a los usuarios en su factura el monto correspondiente al subsidio del Estado, visualizando de esta forma el importe que debería abonar el usuario al no existir el subsidio”.

Cabe recordar que tarifas como la de Epec tienen tres componentes: el valor del precio de la energía mayorista que Cammesa le vende a la empresa provincia y que se mantendrá congelado hasta fines de abril; el componente de carga impositiva; y el VAD (Valor Agregado de Distribución). Aún se espera definiciones sobre cómo será el cronograma de aumentos para el 2022, pero está claro que si los hay, por lo menos hasta fines de abril corresponden a subas por la operación de Epec.

Sin segmentación. Por el lado de la posibilidad de trabajar con criterios de segmentación a la hora de pensar en los próximos aumentos para dar mayor equidad al proceso de actualización desde Epec confirmaron que, por ahora, no tienen información ni herramientas para encararlo.

Epec mantiene diferentes categorías de tarifas por el perfil de sus clientes: pueden ser residenciales, comerciales o Grandes clientes. Pero hacia adentro de esas categorías no hay ninguna discriminación y los aumentos que se dan son siempre los mismos para todos los clientes de la misma categoría. La única diferencia que sí existe es para la Tarifa Social que contempla dos categorías: carenciados e indigentes.

Entonces, no hay y no habrá distinción entre los usuarios de la misma categoría pese a que pueden tener ingresos muy distintos. “Hoy no se está haciendo y lo que se habla a nivel nacional, de hacer una segmentación es un anuncio que se dio y no se dijo como se aplicaría, como se haría, no hubo ningún detalle. Nadie sabe cómo se va a aplicar, como se va a hacer, no hay ninguna información concreta respecto de como se pondría en práctica esto. Es complicado de instrumentar porque no sabes cómo son los ingresos de cada persona. No es algo sencillo de instrumentar. Hoy no tenemos información sobre si se hace y cómo se haría. No es la primera vez que plantean algo así, pero no es tan sencillo de aplicarlo”, confiaron voceras de la empresa provincial.