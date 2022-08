Sofía Gala culmina el rodaje en Córdoba de ‘Reina animal’

Plataformas y directores miran cada vez más a Córdoba, como sede para el rodaje de sus películas. Por caso, la provincia le ‘ganó’ a Mendoza, en abril del año pasado, la locación para filmar la película ‘Granizo’, dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Guillermo Francella (Netflix) y hace algunos meses fue sede del rodaje de ‘Recursos Humanos’, una coproducción argentino-mexicana que tuvo como protagonista a Juana Viale.

Así, Córdoba empieza a pisar cada vez más fuerte en materia audiovisual y se posiciona como uno de los centros de producción más importantes en el país.

Como dato, en noviembre se realizará la segunda edición del Festival de Cine Cordobés, con 13 películas que ya abrieron su etapa de festivales.

En este marco, Moroco Colman (La noche más larga, Fin de semana) está rodando hace tres semanas un largometraje protagonizado por Sofía Gala y Chang Hung Cheng, con producción de Sofía Castells.

Excepto por los protagonistas y la directora de fotografía, la película cuenta con un equipo de alrededor de 40 actores y técnicos locales. Además, tiene el 78% de su ‘crew’ (personas que participan del rodaje) compuesto por mujeres.

Con un guión escrito específicamente para Sofía Gala y horarios de rodaje muy particulares, ya que están filmando de noche en jornadas de trabajo muy intensas, el largometraje tiene el foco puesto en el especismo. “La historia transcurre en pandemia y habla sobre el maltrato animal. "Estamos filmando en el Mercado Norte de noche, porque ese es un lugar que tiene una vida de día y otra muy distinta de noche”, señaló el director en la conferencia de prensa realizada la semana pasada en el Museo Evita - Palacio Ferreyra.

Para el rodaje (el 90% se realiza en la zona del Mercado Norte y el resto de las escenas transcurren en un matadero real) la protagonista se instaló con su familia en Córdoba y detalló que el proyecto le atrajo porque le hizo preguntarse algunas cosas: “Lo mejor de una buena película es que puedas salir del cine planteándote cosas, que se pueda abrir un debate sobre lo que uno piensa y lo que piensan los demás. Me gusta que el trabajo que uno hace movilice al otro. Que genere algo, sea lo que sea. Naturalmente, los proyectos que elijo y para los que me convocan tienen que ver con eso”.

En ese sentido, agregó que de eso se trata justamente el arte: “Trabajar para complacer es entretenimiento, no arte. El arte se cumple a partir de que uno entra a un lugar y sale modificado y esa modificación no siempre es complaciente. Cuando uno busca la aprobación del otro todo el tiempo, deja de correr riesgos. Y como yo no necesito que me quiera nadie entonces corro riesgos y hago lo que me gusta”.

Con producción de Más Allá Productora (Córdoba) y Desobediencia SPA (Chile), ‘Reina animal’ tiene fecha de fin de rodaje este miércoles 10 de agosto y se espera que su estreno comercial, previo recorrido por festivales, se realice entre abril y junio de 2023.



La película

RODAJE. El Mercado Norte albergó durante un mes el rodaje nocturno de ‘Reina animal’.

Reina (29) durante la pandemia, vende carne robada por su primo de casa por casa. Hasta que una noche, en una calle desolada, es asaltada por unos motochorros. Ante el peligro de andar por la noche por las calles del Mercado Norte, entiende que debe conseguir un trabajo estable para sobrevivir.



Un rodaje con producción sustentable

Una de las particularidades con las que se trabajó en este rodaje es la producción sustentable. ‘Reina animal’ es la primera película de ficción en nuestro país que utiliza los protocolos de rodaje sustentables ideados por Apac, la Asociación de Productoras Audiovisuales de Córdoba.

“En Estados Unidos y México se está usando mucho y está empezando a implementarse en Latinoamérica. Por un lado, está el tema del especismo y por el otro, es que nosotros mismos nos estamos haciendo daño al ser especistas y ni siquiera eso nos frena. Entonces la sustentabilidad nos ayuda un poco”, detalló Sofía Castells, productora de ‘Reina animal’.

Con el objetivo de reducir el impacto ambiental aportando valor y responsabilidad a las producciones, “empezamos a trabajar desde el guión y después fuimos revisando todas las áreas de trabajo: producción, arte, catering, proveedores, para definir objetivos sustentables para llevar adelante en cada una de ellas”, detallan.

Así, por ejemplo, redujeron al máximo los plásticos de un solo uso, especialmente en el catering, en el que se producen grandes residuos, usando tuppers, cubiertos y vasos reutilizables y dispenser de bebidas. Además, durante el rodaje se ofrece al equipo un menú vegano con alimentos de temporada: “Esto reduce el consumo de agua en un 50% y las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de tierra hasta en un 70-80% menos que una dieta que incluye carne”, advierten desde APAC.