Solo por devaluación, la deuda de la Provincia subió $40 mil millones

por José Busaniche

El mes de agosto concluyó con un paso arrasador en materia económica. El fatídico lunes 12 que vivieron las acciones y bonos argentinos tras las PASO fue solo uno de los muchos cimbronazos que se concatenaron. En los pasados 31 días, el tipo de cambio pasó de $44,9 a $61, concretando una devaluación del peso en torno al 36%. El traslado a precios todavía no se logró dimensionar. Pero las administraciones provinciales ya hicieron sus propios cálculos en relación a cuánto les costará el paquete de medidas del Gobierno nacional para tratar de contener el impacto de la devaluación. Como se informó hace 15 días, la estimación del Gobierno de Córdoba es que el paquete tendrá un impacto fiscal de $3.200 millones. A esa cifra habrá que sumar las próximas retracciones que se esperan para los últimos meses del año en materia de recaudación.

Se descuenta que agosto tendrá una caída similar a la de julio, pero que las de septiembre y octubre serán más pronunciadas. En esos meses el impacto de la devaluación y la suba de precios se notará crudamente. La última semana de agosto dejó más amargura, sobre todo a los mercados financieros y bursátiles por las nuevas bajas en acciones, títulos y bonos. El ‘reperfilamiento’ anunciado por el ministro de Hacienda Hernán Lacunza fue mal recibido por el mercado y las calificadoras de riesgo. Los rótulos de “default selectivo” y “default restringido” no se hicieron esperar. Y la preocupación llegó al corazón de las empresas y pymes que venían recurriendo a las letras y bonos soberanos para financiar sus gastos corrientes. El ‘reperfilamiento’ corta de cuajo esa salida de emergencia que habían encontrado al laberinto de ahogo financiero y caída de la actividad en que se encuentran miles de firmas.

La Provincia. En ese marco, la administración provincial se encuentra en una situación compleja por las malas noticias que dejó agosto. El dato positivo es que la Provincia no tiene, hoy, inversiones en letras, Lebacs, o bonos nacionales, con lo cual no se ve perjudicada por el reperfilamiento o reprogramación de pagos dispuesto por el decreto 596/19. Así y todo, sí le llegaron todos los demás golpes. Uno de los más nocivos es, sin dudas, el salto en el tipo de cambio que supone una estocada al stock de deuda de la Provincia: el 92,95% de la deuda provincial está nominada en dólares. Según información oficial disponible en el sitio del Ministerio de Finanzas de la Provincia, al cierre del mes de agosto, el stock de deuda es de $161 mil millones. El drama interno son los poco más de US$ 2.490 millones que suman presión con cada salto del tipo de cambio.

Para ponerlo en contexto vale recordar que, a fin de junio, con un tipo de cambio de $43,50 esos dólares representaban $108.404 millones; a fines de julio, con un tipo de cambio aún “calmo”, pero en $44,90 eran $111.890 millones. Con el mes de agosto terminado y un tipo de cambio de $61, implican $152.012 millones. Es decir, solo en un mes sumaron a la deuda provincial unos $40 mil millones. Como referencia, cabe recordar que el cierre del anillo de Circunvalación, la obra más importante de la actual gestión provincial tenía un presupuesto de $9.500 millones. Por otro lado, para dimensionar qué implica que el stock de deuda actual sea de $161 mil millones, vale remarcar que por Ley de Presupuesto se autorizaron erogaciones por $ 220.767 millones para este año. Es decir, al actual tipo de cambio la deuda ‘se come’ el 73% del presupuesto de la Provincia.

Creen que es mayor. Desde la oposición hace tiempo que reclaman que la decisión del gobierno de Juan Schiaretti de tomar créditos en dólares es una medida muy cara para las finanzas estatales. Y con el envión que tomó el tipo de cambio en agosto volvieron las críticas. El exlegislador y concejal electo Juan Pablo Quinteros señala que a mediados de agosto la deuda arrojaba unos $154 mil millones, pero afirma que a ese monto se deben agregar las autorizaciones que ya se dieron y las que están en gestión para volver a tomar deuda. En ese sentido, enumera los créditos autorizados por US$ 200 millones de dólares para la construcción de 25 mil viviendas, 60 millones de euros para la construcción de la nueva Maternidad y US$ 120 millones que solicitaron a nombre de Caminos de las Sierras SA. Y también recuerda que se está negociando por la financiación de la obra de la hidrovía entre Córdoba Santa Fe que implicaría, al menos, tomar deuda por US$ 230 millones.

Así, Quinteros exhibe que la deuda pública de Córdoba, sumando los compromisos por tomas llega a los $200 mil millones, que casi se empatan con el presupuesto provincial para este año. “Hoy debemos un Presupuesto. En julio se perdió un 12% y Giordano dice que la recaudación va a perder un 10% solo superada por la crisis de 2002 cuando se cayó un 28%. Ellos proyectaban una caída real del 10% pero antes de la recaudación y antes de que se saque el IVA. Todo eso pega fuerte en la coparticipación, así que el panorama financiero es muy grave”, apuntó.