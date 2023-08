Sube La Gloria

Invicto, sin goles en contra y por ahora clasificado a los cuartos de final. El presente de Instituto dista bastante de aquellos momentos no tan lejanos en los que las milésimas del promedio amenazaban con condicionar su estadía en la elite del fútbol argentino.

En su segunda presentación en la Copa de la Liga, La Gloria empató 0-0 con Atlético Tucumán en condición de visitante y alcanzó el tercer puesto en la Zona A, detrás de Talleres y Colón. Acumula 4 puntos (en el debut le había ganado a Arsenal en Sarandí) y se ilusiona con apuntarle a objetivos más ambiciosos que refrendar su permanencia en la Primera División.

BUEN ARRANQUE. Instituto inició la Copa de Liga con una victoria y un empate en condición de visitante. /// FOTO: PRENSA ATLÉTICO TUCUMÁN

Puro vértigo

Al primer tiempo le sobró vértigo, pero le faltó lucidez. Un botón de muestra para los que conciben a la intensidad como un valor absoluto en esta historia de jugar a la pelota. Atlético Tucumán tuvo más el balón, y hasta por momentos se floreó con el toqueteo, aunque cada vez que se acercó al área contraria indefectiblemente terminó tirando centros sin destinatarios, al menos entre los que estaban vestidos de celeste y blanco.

Instituto se abroqueló bien en su campo, con dos líneas de cuatro bien visibles en el césped, aunque la falta de ideas de su adversario lo expuso transitando muchos pasajes entre la comodidad y el riesgo de una espera innecesaria. El Decano sólo mostró algo diferente cuando la pelota pasó por los pies de Joaquín Pereyra. El resto fue todo centro a la olla.

CÓRDOBA VA

Los tres equipos cordobeses de la Primera División de la AFA marchan invictos en la Copa de la Liga y hasta el momento están logrando la clasificación a los cuartos de final.

Cumplida la segunda fecha del certamen, la Zona A es liderada por Talleres (6), Colón (6), Instituto (4) y River (3), mientras que la Zona B tiene en lo más alto a Newell´s (6), Sarmiento (6), Unión (4) y Belgrano (4).

Hasta el momento, las llaves de cuartos de final serían Talleres-Belgrano, Colón-Unión, Sarmiento-Instituto y Newell´s-River.

Aunque el local se hizo cargo de la iniciativa, La Gloria no pasó sobresaltos, más allá de un par de remates defectuosos -uno de Renzo Tesuri y otro de Nicolás Romero- que obligaron al arquero Manuel Roffo en la antesala del descanso. En contrapartida, el equipo de Alta Córdoba generó la situación más clara los 45 minutos iniciales: un disparo de Franco Watson desde afuera del área grande, que exigió al cuidapalos Tomás Marchiori y que Matías Romero no pudo capitalizar en segunda instancia.

Lo mejor de Instituto fue cuando logró poner el partido en campo contrario, con los toques de Franco Watson y de Gastón Lodico, la movilidad de Santiago Rodríguez y la presencia siempre amenazante de Adrián Martínez en las inmediaciones del arco rival. En ofensiva, la visita tampoco fue gran cosa, pero al menos demostró tener más claro por dónde tratar de lastimar.

Casi lo gana

Cuando el telón subió de nuevo, Atlético Tucumán volvió a interpretar el mismo papel del comienzo de la obra: mucha enjundia, escasa claridad. Instituto aguantó los embates del elenco tucumano y luego llegaron los retoques de Diego Dabove.

El DT de La Gloria apostó por Gabriel Graciani y el debutante Jonás Acevedo, y la jugada le dio réditos en lo inmediato. Ahí el partido comenzó a transitar nuevamente lejos de los dominios de Roffo, aunque no tan cerca de la quintita de Marchiori como para ilusionar e ilusionarse con la chance de quebrar la paridad.

El recambio de piezas no le dio resultado a la dupla Gómez-Orsi y el local transitó gran parte del segundo tiempo como un cúmulo de voluntades dispersas que chocaba contra una muralla albirroja.

EL PODIO ALBIRROJO

Manuel Roffo. Lució seguro en las pocas acciones que lo exigieron.

Lució seguro en las pocas acciones que lo exigieron. Fernando Alarcón. Más allá de alguna salida lejana y a destiempo, el capitán exhibió su habitual solvencia en la última línea de La Gloria.

Más allá de alguna salida lejana y a destiempo, el capitán exhibió su habitual solvencia en la última línea de La Gloria. Adrián Martínez. El delantero exigió siempre a la defensa tucumana.

Recién en el final del juego llegaron las emociones: un remate de Lodico que Marchiori sacó al córner, y un cabezazo desviado de Alarcón en la acción posterior. Instituto terminó lamentando esas dos chances casi impensadas que se le dieron en el epílogo, aunque también conforme con un punto que le permite mirar el presente con menos zozobras. Y el futuro con más ilusiones.

DE MAYOR A MENOR. Franco Watson se destacó en el primer tiempo, cuando mostró movilidad y hasta exigió al arquero del elenco tucumano. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Síntesis del partido

Atlético Tucumán (0): Tomás Marchiori; Hernán de la Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Martín Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez-Favio Orsi.

Instituto (0): Manuel Roffo; Juan Franco, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Matías Romero, Nicolás Linares, Franco Watson y Gastón Lodico; Adrián Martínez y Santiago Rodríguez. DT: Diego Dabove.

Cambios: ST, 10 Gabriel Graciani por Matías Romero (I) y Jonás Acevedo por Santiago Rodríguez (I); 23m Ignacio Maestro Puch por Estigarribia (AT) y Justo Giani por Acosta (AT); 29m Braian Cuello por Franco Watson (I); 31m Ramiro Ruiz Rodríguez por De la Fuente (AT) y Cristian Menéndez por Coronel (AT).

Amonestados: Coronel (AT); Lodico, Alarcón, Franco (I).

Cancha: Atlético Tucumán. Árbitro: Ariel Penel.