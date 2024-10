Talleres-Belgrano: lo que el clásico cordobés nos dejó

¿Será un clásico recordado? Sí. ¿Por el juego? No. ¿Y, entonces? Porque todo clásico cordobés tiene cosas inolvidables, más allá de lo que suceda en el ida y vuelta de los futbolistas. El Talleres-Belgrano disputado por la 17ª fecha de la Liga Profesional, en el Mario Kempes, será recordado por la temprana expulsión de Alejandro Rébola, por los desbordes de Valentín Depietri, por la seguridad de Juan Espínola, por los cortes de Portillo, por el mano a mano de Pablo Chavarría con Guido Herrera sobre el final del juego y por el ida y vuelta verbal entre Gabriel Compagnucci y Federico Girotti. Un clásico cordobés siempre deja cosas para el recuerdo.

Y sí, no hay dudas que el Talleres-Belgrano se vivió con mayor entusiasmo en la previa, en la calle, en los bares, en los banderazos, en los fanáticos que en la cancha. Sin embargo, como reza el viejo refrán futbolero: “los de afuera son de palo”. Los hinchas estuvieron a la altura del espectáculo y su historia; los de adentro –los futbolistas- hicieron lo que pudieron en un juego de mucha exigencia táctica, estratégica y física.

Los pronósticos auguraban un partido con mucha ida y vuelta y goles. Pero lejos estuvo de ser realidad: la expulsión a los 58 segundos de Rébola condicionó todo el juego.

Belgrano, con un jugador menos, optó por resguardarse, por resistir, y le salió bien. ¿Tenía otra opción? Será tema para el debate futbolero. Pero de visitante, esas acciones tienen su lado aceptable. Porque, además, la defensa estuvo impecable y sobre el final casi lo gana. Por eso Chavarría se recriminó una y otra vez esa jugada del final. ¡Lo que se estaría diciendo por estas horas si Chavarría hacia ese gol en el minuto final!

Talleres parecía que se lo llevaba por delante. Manejo la pelota (82 por ciento de posesión), los espacios -casi no erró pases-, y los tiempos, pero no tuvo sorpresa. Rubén Botta hizo jugar al equipo, pero faltó en los metros finales. No obstante, ese remate que dio en el palo de Miguel Navarro pudo haberle dado la victoria al Albiazul. ¡Lo que se estaría diciendo si la pelota pegaba en el palo y entraba!

Así es el fútbol.

Ser protagonistas

“Desde el principio ellos vinieron a buscar el empate. Nunca tuvieron la intención de ganarlo. Ellos se cerraron y eso nos costó a nosotros”, declaró Gastón Benavidez al término del juego. En el vestuario de Talleres la sensación fue que se le escapó la posibilidad de ganar el clásico y mantener la distancia con el líder Vélez, que ahora le sacó cinco unidades. Sigue como escolta, pero acompañado de Huracán. Por eso, cuando los jugadores declararon destacaron que "fueron los dueños del partido". Sin embargo, se fueron masticando bronca.

"Seguimos siendo protagonistas e intentaremos pelear hasta el final”, fue la arenga del presidente de la 'T', Andrés Fassi, al término del juego. El plantel que conduce Alexander Medina aprovechará estos quince días de receso por la fecha FIFA para poder captar la propuesta de juego del 'Cacique' de cara a la recta final. El próximo compromiso será, de visitante, ante Argentinos Juniors.

Optimismo

"En el fútbol actual, no podes jugar 98 minutos con uno menos... Creo que hicimos un partido estratégicamente correcto", manifestó Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, cuando se retiraba del Kempes. Es que en Belgrano se celebró la unidad sumada, debido al contexto. Además, los dirigidos por Juan Cruz Real llevan cinco partidos sin perder, y ya nadie recuerda aquella polémica con Bryan Reyna, que ayer no tuvo minutos.

El Pirata en esta racha positiva le ganó 2-0 a Boca y 4-2 al Atlético Tucumán, además empató 0-0 con Newell's, 1-1 con Independiente y este 0-0 ante Talleres.

El próximo juego de los 'Piratas' será el fin de semana del 20 de octubre, en el Gigante de Alberdi, ante Platense (No podrá contar con Franco Jara por acumulación de amarillas). La misión del plantel Celeste es sumar para clasificar a la próxima Copa Sudamericana: está a seis puntos del último que estaría clasificando.