Talleres en el Viejo Mundo: la historia de las cuatro décadas

El Torneo Costa de Sol es un prestigioso certamen veraniego que se jugaba en La Rosaleda, el estadio español donde se venera a Sebastián Humberto Viberti, el cordobés que brilló como futbolista en el Club Deportivo Málaga entre 1969 y 1974. Por ese certamen desfilaron el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano, el Benfica de Eusebio, el Santos de Pelé, el Racing de Avellaneda campeón mundial de clubes, el Nacional de Uruguay ganador de las Copas Libertadores e Intercontinental, el Barcelona de Neeskens y ‘La Milonguita’ Heredia, y hasta los seleccionados de Argentina y Japón.

La edición de 1978, la decimotercera en el historial, tuvo como invitado a Talleres, por entonces el equipo sensación del fútbol argentino, que había iniciado el año jugando la final del Campeonato Nacional ’77 y tenía en sus filas a los recientes campeones del mundo Luis Galván, Miguel Oviedo y Daniel Valencia. La derrota 1-3 ante Athletic Club de Bilbao, el 12 de agosto, marcó el debut del Albiazul en tierras europeas.

Aquella noche, en la que gran parte del mundo estaba pendiente de las exequias del Papa Pablo VI y Córdoba vivía la previa del duelo entre Belgrano y el Valencia de Mario Kempes, la ‘T’ formó con Guibaudo; Astudillo, Galván, Oviedo y Pavón; Ludueña, Cabrera (Reinaldi) y Valencia; Bocanelli (Britapaja), Bravo y Cherini (Alderete). Los albiazules se pusieron en ventaja con gol de Eduardo Astudillo, y los vascos lo dieron vuelta con tantos de Ignacio Churruca, Dani y José Ramón Alexanco.

TALLERES ’78. Una de las formaciones de una época dorada del club albiazul. Arriba: Binello, Guibaudo, Astudillo, Syeyyguil, Galván y Ocaño. Abajo: Bocanelli, Ludueña, Bravo, Valencia y Cherini. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Dos días más tarde, el equipo dirigido por Roberto Saporiti enfrentó al Málaga, que tenía a Viberti como entrenador (esa temporada ascendería a Primera División) y había perdido ante Huracán de Parque Patricios (0-2) en la jornada inaugural. El encuentro terminó 2-2 (Luis Ludueña y Omar Arrieta para Talleres; Santi -2- para los anfitriones) y los de barrio Jardín, que esa noche habían sumado a Binello y a ‘Chupete’ Guerini entre sus titulares, se quedaron con el tercer puesto al ganar 4-2 en los penales. La doble jornada se completó con el triunfo del Athletic Club sobre Huracán.

Por gestión de Samuel Ratinoff, un influyente empresario futbolístico de la época, el elenco cordobés hizo otras cuatro presentaciones en el Viejo Mundo. Aunque se especuló con la posibilidad de seguir viaje hacia Italia, Francia o Inglaterra, la gira continuó por Turquía y Grecia. En Estambul, Talleres enfrentó a Galatasaray (0-3) y Fenerbahce (0-0), y en Atenas se midió con Panathinaikos (1-1) e Iraklis (6-1). Esta última victoria, el 30 de agosto y con Bravo (3), Valencia, Alderete y Ludueña como goleadores, representó para Talleres el epílogo de aquella primera excursión europea.

El periplo, que incluyó rumores sobre una posible renuncia de Saporiti y también negociaciones con un club griego por el pase de ‘La Pepona’ Reinaldi, duró 19 días. En ese lapso, Talleres afrontó sus compromisos de la Liga Cordobesa con ‘La Wanora’ Miguel Antonio Romero como DT y un ‘equipo de emergencia’ liderado por un veterano Daniel Willington.

COSTA DEL SOL. El anuncio de la 18° edición del tradicional torneo veraniego, con Talleres como protagonista. También jugaron el local Málaga, Huracán y Athletic Club de Bilbao, que resultó el campeón. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Segundo tiempo

Tres años más tarde, en agosto de 1981, Talleres no atravesaba por un buen momento. Recién en la última fecha había asegurado su permanencia en el Campeonato Metropolitano de la AFA, evaluaba mudar su localía a La Boutique por “los gastos enormes” que representaban jugar en el Estadio Córdoba y, aquejado por las deudas y algunos reclamos de sus propios futbolistas, había declarado ‘transferible’ a todo el plantel profesional.

En ese contexto, y en el marco de un acuerdo con el Málaga, que se había comprometido a desembolsar US$ 125.000 por la transferencia definitiva de Ludueña, la entidad de barrio Jardín empezó a preparar su segundo desembarco en Europa. “Si Talleres no mantenía la categoría, dejaba el fútbol; pero ahora salió esto de España y me voy a jugar allá. Aquí mi ciclo está cumplido”, declaró el mediocampista por esos días. ‘Hacha, mándame una postal’, tituló el diario Córdoba al anunciar la noticia del traspaso.

El segundo enfrentamiento entre cordobeses y malagueños fue programado para el 29 de agosto, otra vez en La Rosaleda, pero antes del viaje el pase de Ludueña quedó en la nada, porque el jugador no llegó a un acuerdo económico con el club español. No obstante, el partido se mantuvo en pie y el presidente de la ‘T’, Amadeo Nuccetelli, ofreció a los malagueños la realización de otro encuentro en Córdoba, a modo de compensación.

EL PASE QUE NO FUE. El último amistoso de Talleres en Europa fue ante el Málaga de España, el 27 de agosto de 1981, como parte del acuerdo por la fallida transferencia de Luis Antonio Ludueña. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Cuatro días antes del duelo ante Málaga, Talleres se presentó en Melilla, ciudad autónoma de España ubicada en el norte de África, como remplazante del Vasco da Gama brasileño en el cuadrangular ‘Torneo Ciudad de Melilla’, que por primera vez en doce años tenía carácter internacional. En su debut, la ‘T’ venció 3-0 al equipo dueño de casa, Sportivo Unión de Melilla, con goles de Astudillo, Bravo y Bocanelli.

Cuarenta y ocho horas más tarde, el 27 de agosto, el elenco conducido por Humberto ‘Cacho’ Taborda, con Willington como ayudante de campo, perdió 0-1 la final contra Unión de Santa Fe (gol del delantero mendocino Carlos Ereros), vencedor del Málaga en la jornada inicial. El duelo ante ‘el Tatengue’ se definió en tiempo suplementario, casi a las dos de la madrugada del día siguiente, tras un empate sin goles en los 90 minutos.

Finalmente, el 27 de agosto se jugó el partido con Málaga, que los locales ganaron 2-0 con tantos de Fernando Rodríguez, un delantero que había llegado al fútbol español procedente de Lanús. A 9.800 kilómetros de distancia, el argentino más famoso de la costa del sol, Sebastián Viberti, se preparaba para dirigir a Belgrano en su octavo Campeonato Nacional.

