Tanti: lo balearon en la cara y fingió su muerte para salvarse

Un hombre de 27 años fue baleado en la cara y fingió su muerte para salvarse en un bar de la ciudad cordobesa de Tanti.

El joven relató que el sábado a la noche cuando salía de ver un show en un local de esa ciudad del departamento Punilla rozó sin darse cuenta con su camioneta a otro vehículo.

De acuerdo a su versión, el conductor de ese rodado lo siguió por la ruta y le cruzó el auto. “Nunca imaginé que me iban a disparar, me dijo ‘bajate que te mato’, metió la mano dentro de la camioneta y con la otra intentó abrir la puerta, le cerré la puerta e intenté doblarle el brazo y ahí sentí la explosión, me tiré hacia la derecha y me quedé ahí por las dudas me volvieran a disparar”, contó.

“Manejé unos 15 kilómetros con una mano en la cara y otra en el volante”, agregó en diálogo con Rodolfo Barili de Cadena 3. Además precisó que los médicos del Hospital Domingo Funes resolvieron aguardar para decidir si le extraerán o no la bala que está alojada en la zona debajo del ojo.

“Llegué a reconocer a uno, a los otros no, son de Tanti. Todos me dijeron que son unos locos. Estaban pasados de rosca seguro”, aseguró.

El joven contó también que “en 2016” le “encontraron un tumor en el mediastino, entre la tráquea y el corazón”. “Salí adelante, hice quimioterapia tres años y hasta ahora está todo bien”, concluyó.