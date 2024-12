Tasas congeladas y apoyo al comercio: los ejes del Presupuesto 2025 en Alta Gracia

Este lunes, el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, encabezó una conferencia de prensa para detallar los proyectos de Presupuesto y Tarifaria 2025, que fueron remitidos al Concejo Deliberante.

Lo acompañaron en el anuncio el Viceintendente Jorge De Napoli, el Secretario de Economía y Finanzas, Carlos Di Leo y el Director de Ingresos Públicos, Diego Forte.

Según el ejecutivo municipal, los proyectos tienen el objetivo de "aliviar la carga tributaria" para los vecinos de la localidad en un "contexto económico desafiante".

Las medidas propuestas no solo tienen intención de aliviar la carga tributaria, sino también fomentar el desarrollo comercial, la construcción de viviendas y el cumplimiento tributario.

Los puntos claves

Entre las medidas destacadas, contemplan que las tasas municipales para 2025 no tendrán aumentos y que se ajustarán únicamente de manera bimestral según el índice de salarios.

Asimismo, el costo del alumbrado público no se incrementará, a pesar de que el déficit actual en este concepto es de 60 millones de pesos mensuales.

En cuanto a la tasa automotor, se eliminará la sobretasa conocida como FIM, se actualizará el método de cálculo y no se aplicarán cargos por altas ni bajas. Además, se mantendrá el 35% de descuento para contribuyentes que realicen el pago anual al contado, mientras que los jubilados que perciban ingresos menores a $550.000 estarán exentos de pagar la tasa de servicios a la propiedad.

Por otro lado, para impulsar el comercio y la construcción, los nuevos negocios no abonarán la tasa de habilitación, y quienes presenten planos para construir viviendas únicas de hasta 40 metros cuadrados estarán exentos del pago de derechos de construcción.

En cuanto a la distribución del presupuesto, el proyecto prevé una inflación del 31% para 2025 y asignará recursos priorizando áreas clave como servicios públicos, que recibirán el 30% del total, y salud, desarrollo social y educación, con un 24%. También se destinará el 15% a obras públicas, mientras que 800 millones de pesos estarán orientados a políticas de seguridad y prevención del delito.

"Un Estado eficiente es el que no gasta más de lo que tiene y se mantiene sin déficit fiscal. Un Estado presente es quien mantiene el equilibrio, pero no a costa de los contribuyentes, no presiona al ciudadano, pero mantiene el rumbo y los pilares de salud, educación y seguridad. Un Estado presente es el que no deja de poner el foco en la gente", reflexionó el intendente.