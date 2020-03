Tolerancia cero: empresarios gastronómicos proponen bajar el límite a 0,2 en la ciudad

por Ariel Bogdanov

El Concejo Deliberante tendrá este domingo su acto de apertura de sesiones, el cual se realizará en el Colegio San Antonio de Padua de barrio San Vicente con la presencia del intendente Martín Llaryora. Uno de los primeros proyectos que trataría el Concejo en sus primeras sesiones tendrá que ver con la tolerancia cero al alcohol para los conductores que circulen dentro del ejido urbano. El proyecto fijaría una graduación de 0 gramos por litro de sangre y las filas opositoras ya se reunieron con el oficialismo. En principio no pondrían mayores trabas para la aprobación del mismo.

Quienes no ocultan su preocupación ante una posible medida de este tipo son los empresarios gastronómicos que aseguran que sus locales no tienen margen para soportar el impacto de una restricción de estas características, ya que la venta de alcohol es una de sus mayores fuentes de ingreso. Por tal motivo, este lunes se producirá la segunda reunión de empresarios del sector con Pablo Bianco, director de Turismo de la Municipalidad de Córdoba. Ambas partes armaron una mesa de diálogo a través de la cual los gastronómicos destacaron la “ voluntad de diálogo” por parte de los integrantes de la gestión Llaryora. Además, confirmaron a este medio que la Cámara presentó una “contrapropuesta”, la cual contempla bajar de 0.4 a 0.2 la tolerancia de alcohol en el ámbito de la ciudad e incrementar los controles en las calles una vez aprobado el proyecto.

Uno de los puntos centrales de la argumentación de los privados tiene que ver con las palabras de médicos especialistas en accidentes viales, quienes aseguran que la mayoría de accidentes son provocados por personas con “más de un gramo de alcohol en sangre”. En un comunicado emitido por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Córdoba argumentan que “el Jefe de Toxicología del Hospital de Urgencias de esta ciudad, manifestó que los ingresos por accidentes viales en el nosocomio son en su inmensa mayoría por personas que han tenido más de un gramo de alcohol sumado a otras sustancias en sangre”. Además, indica que en el Urgencias “nunca han atendido accidentados con menos de esa graduación, situación que disminuye considerablemente con la aplicación de controles durante los fines de semana”.

Voces a favor. El viceintendente Daniel Passerini es uno de los impulsores de la medida y remarcó que el proyecto “busca defender la vida”. “La Provincia ha sido pionera en los controles en las rutas pero no puede ser que sobre la Av. Circunvalación la tolerancia sea 0 y apenas unos metros más allá sea de 0,4”, expresó. “La tendencia de la seguridad vial es tratar de combatir el flagelo del alcoholismo, que es la droga más peligrosa y difundida del mundo. No estamos yendo contra una libertad individual, sino que a la gente que quiera tomar, le pedimos que no maneje”, agregó.

Passerini confirmó que el proyecto comenzará a tratarse en los próximos días y consideró que la iniciativa debe tener el apoyo de todos los bloques en el Concejo Deliberante. “Es un proyecto que debe tener un gran consenso por lo que les manifesté esta idea a los presidentes de los bloques. Quería que esta iniciativa sea de todos y no de un autor en particular y por eso pusimos a disposición un proyecto y todos los presidentes lo firmaron. Es un proyecto que tiene un consenso unánime, lo cual no significa que no se vaya a discutir”, consideró y adelantó que durante la exposición en el Concejo se invitarán a aquellos que tienen una posición diferente para expresar su postura. Incluso, ratificó que este lunes participará de la mesa de diálogo con la Cámara Gastronómica y Hotelera. “Se generó un debate muy interesante. Hace más de 15 años Córdoba fue pionera en la prohibición de fumar en lugares públicos. Muchos argumentaban que la gente no iba a ir a los bares o que iba a generar otro tipo de complicaciones y nada de eso pasó. La gente lo respetó y la medida se instaló. Tenemos que entender que la epidemia que más gente mata son los accidentes en la vía pública”, sostuvo. “Todas las ciudades que han adoptado la alcoholemia cero bajaron el número de muertes. Es un dato irrefutable. El argumento de que por la ciudad la gente conduce más despacio no es verdad: podemos ir un sábado a la noche a la avenida Colón y ver cómo la gente circula a altas velocidades. El único objetivo de este proyecto es mejorar la seguridad vial y defender la vida de los cordobeses”, completó el funcionario.