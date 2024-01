Toma fuerza lobby pyme para "bancar y blindar" la reforma laboral de Milei

Las entidades empresarias de Córdoba se mantienen en su línea de apoyar el conjunto de reformas políticas, económicas, sociales y de organización del Estado que propone el ejecutivo nacional encabezado por Javier Milei.

Esta semana un bloque de entidades pyme, entre las que están el colectivo C20 –que nuclea decenas de cámaras empresarias pymes industriales y comerciales de Córdoba-, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Federación de Comercio de la Provincia y la Sociedad Rural de Jesús María emitieron un comunicado en conjunto advirtiendo el apoyo al contenido del DNI 70, pero puntualmente de sostener e impulsar la entrada en vigencia del artículo IV, este es el referido reforma laboral que se impulsa desde la Nación y que está frenado por la Justicia.

Es justamente hacia los miembros de la Justicia hacia quienes elevaron el pedido de que “se resuelvan los diferendos planteados, buscando el bienestar general”.

Para apoyar la reforma las entidades empresarias argumentaron, entre otras cosas: que las desregulaciones y modificaciones planteadas en el Titulo “IV” contienen a priori las renovaciones y actualizaciones laborales que Argentina necesita con carácter de urgencia para modernizar el marco normativo; que el País necesita flexibilidad para fomentar la creación de empleo, dado que las leyes laborales actuales resultan rígidas y desincentivan a contratar personal; que la competitividad internacional y la globalización exige que los países sean más competitivos en términos económicos y laborales para poder atraer inversiones extranjeras; que la esencia del proyecto no es avasallar los derechos fundamentales de los trabajadores como quieren hacer ver los Movimientos Sindicales; que una adaptación de las leyes laborales contribuye a brindar a los trabajadores acceso a beneficios sociales y a los empleadores un marco legal más claro.

En diálogo con PERFIL CORDOBA, el ruralista Pablo Martínez delegado de Cartez en CRA remarca que las entidades que son de distinto ámbito pusieron el foco en la cuestión laboral que es la que los atraviesa a todos: “tenemos que flexibilizar la cuestión laboral, no se puede seguir como ahora, no se pueden hacer los aportes como hoy, se tiene que terminar la industria del juicio y las multas que ponían siempre. Tenemos que ir a la normalidad de cualquier país, que se acabe el empleo en negro, tener millones en negro sin seguridad social lo hace carísimo para los que están en blanco. Son una serie de regulaciones que pueden incentivar el empleo privado. Si bajamos las cargas de costos, flexibilizamos y damos confianza más gente va a tener empleo en blanco, con seguridad social y aportes”.

“Hay que darle un apoyo al poder ejecutivo y al legislativo para que esto salga. Y hay que pedirle al Judicial que se ponga a tiro y empecemos a trabajar para otra Argentina. La Justicia también tiene que trabajar en esto y ponerse del lado correcto, no estamos en contra de los empleados, estamos en contra de la industria del juicio que hace que uno no pueda tomar un empleado porque después tiene un juicio en el futuro”, remarcó.

Parte del debate. Más allá de los comunicados y la toma de posición pública respecto a las reformas las cámaras empresarias de Córdoba buscan tener una mayor incidencia e influencia y participación directa en el debate. Por eso ya empezaron gestiones para participar del debate en las comisiones que actualmente se están desarrollando en el Congreso de la Nación.

“Tenemos una legislación laboral vieja, los jóvenes que están ingresando al mercado laboral tienen otras expectativas, y se necesita una flexibilidad que el mundo ya adoptó y se viene implementando. No estamos inventando nada nuevo, es lo que está haciendo el mundo desarrollado. Para eso tiene que salir el DNU y el capítulo de trabajo que es muy importante”, señala Federico Novaira del C20.

-¿Con qué expectativas están hoy?

-La expectativa es que el proyecto va a salir, quizás haya algunos puntos a negociar, todo es una negociación, pero tenemos una expectativa que el proyecto salga. La oposición no tiene claro que reclama, hay una negación general. Pero creemos que va a salir. El 56% eligió el cambio, si logramos ser contundentes en la idea y hacia dónde queremos ir mucha gente va a apoyar estos cambios.

Ya estamos haciendo gestiones para intentar que haya representantes de las cámaras para seguir de cerca cómo sigue la votación. Nuestro espacio está trabajando con IDESA y vamos a estudiar los puntos técnicos sobre lo que puede salir. La idea nuestra es poder participar de las discusiones en comisión, eso se va a saber la semana que viene. Argumentos técnicos, pero no solo eso, la mirada del empresario que hoy queda licuada ante la mirada sindical. Queremos ir a la Comisión para poder explicar porque esto nos puede ayudar a generar empleo.

-¿No fue un error político del gobierno meter esto en un programa tan amplio y no sentarse antes con el gremialismo?

-No, porque al gremialismo lo venimos sentando hace rato y no dio resultado. Con el sindicato cuando empezas a profundizar en una renovación o reconversión laboral se corre del eje. Eso ya lo probamos y no funcionó. Y Macri también ya probó hacerlo despacito y por partes y tampoco funcionó. Esto sale todo junto o no sale. Los sindicatos se oponen porque les interesan las obras sociales y la cuota sindical, no están negociando nada extraordinario, ni la calidad de empleo de los trabajadores ni las horas, están negociando su caja. Nosotros estamos comprometidos para acompañar y que esto salga.