Tras 95 planteos, Petrone está a un paso de quedar en libertad

Mariano Nievas

Para Jorge Petrone, la feria judicial puede resultar el momento más esperado y buscado desde que está detenido. Su salida del penal de Bouwer depende ahora de la firma de la jueza de Ejecución Penal N°3, Rita Fuenzalida. La magistrada recibió el informe pericial psicológico y un dictamen del fiscal de Cámara Martín Berger. Son coincidentes en que Petrone está en condiciones de quedar libre.



Según confiaron fuentes judiciales a PERFIL CORDOBA, con estos informes la jueza Fuenzalida puede decidir la libertad de Petrone, que podría hacerse efectiva en los próximos días. El propietario de la firma Gama SA está detenido en la cárcel de Bouwer desde el 19 de agosto del 2015 y se encuentra alojado en el pabellón E3, del sector MD1.



El lugar y las condiciones en las cuales cumple su condena Petrone, fueron siempre objeto de suspicacias y misterios, pero desde su entorno se encargaron de remarcar que el empresario nunca estuvo alojado en una celda ‘vip’, por no existir en Bouwer pabellón alguno que califique ni cerca como tal. Según contabilizaron los abogados que lo asesoraron durante el proceso, Petrone lleva presentados no menos de 95 planteos ante la Justicia de Córdoba exigiendo su libertad y reivindicando su inocencia y, aunque los rechazos fueron sistemáticos, insistieron en sus pedidos.



En la última etapa y relacionados con su libertad, le fueron negados por el argumento y la justificación en supuestas y reiteradas inconductas de Petrone en el penal. Al analizar el progreso de la conducta de Petrone en la cárcel se observan bajas desde una conducta muy buena a ejemplar hasta una mala, para luego retomar la suba de su conducta, según el último informe que muestra haber revertido su convivencia dentro del penal y, así, se encamina hacia la deseada libertad. Documentos.



Este medio accedió tanto a la pericia psicológica como al dictamen del fiscal de Cámara. En el informe pericial psicológico se detalla que Petrone ha mejorado de manera significativa sus hábitos en la cárcel y logró un buen concepto en conducta (se le estableció un puntaje de 5 sobre 10) y asimismo se concluye que, si bien necesita un tratamiento psicoterapéutico, está en condiciones de realizarlo “extramuros”, es decir fuera de prisión.



En tanto, en el dictamen del fiscal Berger tiene en cuenta varios aspectos al analizar la pericia realizada el pasado martes 2 de julio y los anteriores informes criminológicos. Berger hace una valoración detallada en la que destaca, por ejemplo, que en el informe psicológico que le efectuaron a Petrone se advierte como positivo la “estabilidad anímica” que presenta actualmente.



Además, menciona como algo importante el mejoramiento de su conducta y la convivencia con los otros internos. También señala el buen concepto de Petrone en el área educativa. Con todo, este informe más la evaluación del cómputo de la condena, le permiten al fiscal sostener que “no surgirían impedimentos” para otorgarle el beneficio de la libertad.



No obstante, quien debe resolver en última instancia la libertad de Petrone es la jueza de Ejecución Penal Rita Fuenzalida, quien -en caso de no surgir ningún imprevisto- resolverá durante esta feria judicial. Todo se orienta a que tendría una determinación favorable para el empresario. Expectantes. Para Francisco Lavisse abogado defensor de Petrone, la libertad de su asistido es inminente.



“Ya se ha terminado la pericia psicológica que resultó favorable, el dictamen del fiscal también lo es, por lo cual ya no debería haber ningún obstáculo para que esto se solucione de manera definitiva. A Petrone le corresponde el derecho de gozar de la libertad condicional”, manifestó el letrado en diálogo con este diario e insistió en que su defendido recibió una “condena excesiva”.



Los motivos. Jorge Oscar Petrone tiene actualmente 69 años. El 10 de enero del 2014 fue condenado por la Cámara 10° a la pena de cinco años y seis meses de prisión y una multa de $80.000 por los delitos de falsedad ideológica y usurpación, acusado de intentar quedarse con 63 hectáreas de un campo ubicado en la autopista a Carlos Paz. Desde el momento de la condena Petrone estuvo detenido hasta el 16 de marzo del 2014.



Luego volvió a prisión el 19 de agosto del 2015 hasta hoy. La sentencia en su contra fue ratificada en todas las instancias (Cámara, Tribunal Superior y en 2018 en la Corte). Si se tiene en cuenta el tiempo que lleva detenido, además de una reducción que obtuvo de la condena de dos meses por estímulo educativo (hizo una serie de cursos desde la cárcel), Petrone está en condiciones reales de obtener la libertad condicional. Cumpliría la totalidad de la condena el 11 de diciembre del 2020.



En este marco, Petrone -anticipando los requisitos legales- fijó su lugar de residencia en su propio complejo Ciudad Gama y al deber acreditar una actividad laboral, volvería a su empresa.