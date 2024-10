Tras el paso de Macri, la intervención sobrevuela la interna del PRO cordobés

Persiste la onda expansiva del paso del expresidente Mauricio Macri por “su provincia”. En diálogo con el círculo rojo local dejó definiciones políticas sobre la era Milei y el rol colaboracionista del PRO en el Congreso, aunque la relación del exmandatario con el libertario sigue siendo zigzagueante. Su crítica a Oscar Agost Carreño cobró forma de resolución. No es la intervención, pero implica una movida política más que legal que ya genera ruido interno.

Al exhibir sus cartas en modo “factor ordenador”, Macri apuntó los cañones contra el diputado amarillo en el bloque Encuentro Federal que, a su vez, es el titular del PRO de Córdoba. El pase de factura es por alinearse a la oposición dura que adoptó la bancada de Miguel Pichetto contra Javier Milei, a contramano del PRO de Cristian Ritondo.

El embate del poder amarillo contra el legislador cordobés buscó ser un “factor ordenador” en la fuerza provincial y de alineamiento “orgánico” a los designios de Macri. “Lamento que el presidente de nuestro partido, Agost Carreño, vote sistemáticamente en contra de lo que vota su partido”, lanzó ante el círculo rojo y avanzó: “Es algo extraño que tenemos que resolver en algún momento”.

Algunas voces del PRO local interpretaron que sus dichos podrían derivar en la intervención para correr al amarillo larretista, con terminal en gobernadores de Juntos, de la presidencia del partido. En las últimas horas se conoció una resolución que lleva la firma de Macri por la cual se designa como “responsable político del PRO Córdoba” a Darío Nieto, su secretario privado, “a fin de resolver los problemas institucionales que fueran denunciados”.

La medida se basa, según el escrito, en “una nota suscripta por varios de los afiliados del distrito de Córdoba, quienes expresan su preocupación y solicitan la designación de un responsable político que asuma el liderazgo, debido a los conflictos que han surgido entre los firmantes y la gestión actual del presidente de Distrito del partido, Oscar Agost Carreño”.

La resolución a la que tuvo acceso PERFIL CÓRDOBA no menciona quiénes son los promotores de dicho pedido ni hace referencia a cuáles son “los problemas institucionales” que se aducen.

“No existe esa figura”, advirtieron desde el entorno cercano al titular del PRO Córdoba al sostener que “no se trata de la intervención”. “Es una movida política más que legal”, que sólo busca “generar ruido interno”, se dijo.

El amarillo federal tiene mandato hasta abril del 2025 y no se moverá de su cargo. En el mar de fondo que desató el factor Macri algunos se preguntan si se abre pasó un “PRO blue” con la presencia de Nieto en territorio mediterráneo ya que Agost Carreño seguirá ostentando la lapicera partidaria.

Interna al rojo vivo

El ala macrista, representada por Soher El Sukaria, avivó el fuego de la interna partidaria. “La intervención, no sabría decirte. Sí creo que puso blanco sobre negro con la conducta de Agost Carreño”, dijo la interventora de la Defensoría de Público de la Nación sobre la declaración del expresidente ante la consulta de este medio.

“Fue contundente con la expresión de que si tiene algo de honor es el momento que formalice de una vez por todas su participación en el cordobesismo”, remarcó la vicepresidenta del PRO cordobés.

Desde el entorno del titular de la fuerza amarilla provincial lanzaron el contragolpe. “El Sukaria sobreactúa macrismo. Ella está con (María Eugenia) Vidal”, lanzaron. “Yo no le debo ni el partido ni la banca”, expresó un interlocutor quien atribuyó esa frase a Agost Carreño al cruzar al líder partidario.

“Lleva 11 meses el fantasma (de la intervención) y nadie lo comprobó. No pasó nada. Ahora se dieron cuenta cómo vota y en qué bloque está, justo ahora cuando Macri necesita más cargos en el Gobierno nacional”, aportó una fuente en defensa del diputado federal.

Bullrich hizo equilibrio entre Juez y Quinteros: "que ellos arreglen sus problemas políticos"

Por su parte, los dirigentes patricistas le bajaron la espuma a la tensión interna. Pidieron respetar la “autonomía” distrital y los mandatos. El nuevo liderazgo se legitimará en la interna de abril 2025.

Al fijar postura, la diputada Laura Rodríguez Machado expresó que “el PRO de Córdoba debe renovar autoridades el año que viene. No me parece que el presidente del PRO a nivel nacional decida intervenirlo antes. Si tuviera esa decisión ya lo hubiera hecho y no fue así”. A su vez, la patricista cordobesa remarcó: “El año que viene será importante para el futuro del partido y sus autoridades”.

“Mauricio Macri es el presidente del PRO nacional y por supuesto que su visión influye y es tenida en cuenta, pero no hay elementos legales para intervenir el partido; además en Córdoba como en cada circuito hay autonomía”, opinó el jefe del bloque PRO en la Unicameral, Ignacio Sala.

En esa línea, el parlamentario enfatizó: “Son los afiliados lo que deciden y en abril vamos a tener esta oportunidad desde la dirigencia de presentar listas y desde los afiliados de elegirlas. Es el método más sano y el que brinda más legitimidad al proceso. Hay que esperar y hacer las cosas como corresponde para tener un liderazgo representativo del PRO cordobés”, completó.

Banderas PRO

Al salir al cruce de la embestida macrista, Agost Carreño apuntó: “Yo soy coherente y estoy en el mismo lugar de siempre. En todo caso fue Mauricio el que decidió correrse de lugar, pues estoy defendiendo las banderas históricas del PRO: educación pública, calidad institucional y calidad de vida digna para los jubilados”.

“Yo estoy en el bloque que preside el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019, desde diciembre de 2023. Y Macri nada dijo de esa situación hasta ahora. No hay motivos para una intervención”, le dijo a PERFIL CÓRDOBA el dirigente amarillo respecto a su accionar en Diputados.

En su contragolpe, advirtió: “El partido está ordenado contable y administrativamente”. “Los partidos provinciales son autónomos. Y los diferendos políticos de los titulares de los partidos no son motivo de intervención”, concluyó. El “factor ordenador” de Macri se posó sobre Córdoba y ya genera fuerte ruido interno.