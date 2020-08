Tras la renuncia de Lynch, arteBA seguirá sin presidente

ArteBA es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que nació en el 1991 con el objetivo de desarrollar y fortalecer el mercado del arte.

El organismo estuvo en el centro de la escena a partir de la salida abrupta de su nuevo presidente, Juan Carlos Lynch, quien había asumido en el cargo el viernes 14 de agosto y cuya renuncia se dio a conocer el lunes 17, debido al descontento que su figura generó entre algunos referentes del arte y la cultura.

El coleccionista y empresario había asumido tras la renuncia de Amalia Amoedo (nieta de Amalita Fortabat, quien estuvo en ese cargo un año) pero tuvo que dimitir tras la viralización de una serie de publicaciones de tono sexista, misógino y racista de su cuenta personal en Instagram.

Esta situación también le costó el puesto a la vicepresidenta, Matilde Grobocopatel, quien ocupa actualmente la presidencia de la Fundación Los Grobo. Se conoció, además, la renuncia de Jacobo Fiterman, uno de los fundadores de arteBA, al círculo de expresidentes de la Fundación.

A partir de ahí, las decisiones quedaron a cargo de los 12 miembros del Consejo de Administración, entre los que se cuentan cuatro nuevos integrantes: Larisa Andreani, Francisco Ortega, José Luis Lorenzo y Andrés Brun.

Según pudo constatar PERFIL CÓRDOBA, tras la renuncia de Lynch aparecieron tres nombres como candidatos al puesto: los coleccionistas Florencia Polimeni (quien preside la Fundación Democracia en Red) y Gustavo Bruzzone; y el arquitecto y coleccionista cordobés José Luis Lorenzo, a quien le habrían ofrecido el puesto el mismo día de la renuncia de Lynch.

Pero desde arteBA señalan que por el momento no habrá nombramiento alguno: “Hemos encarado un proceso de escucha hacia los distintos sectores del arte y de la cultura para que, a través de lo que nos vayan diciendo, ver de qué manera enfrentamos lo que viene. En este plan es que vamos a poder llegar a la nominación de las nuevas autoridades, pero será un proceso que llevará un tiempo. Vamos a tomarnos el tiempo para escuchar, dialogar y reflexionar sobre lo que queremos”.

En cuanto a los tiempos estimados para que los cargos de presidente y vicepresidente vuelvan a ser ocupados no hay definiciones pero estiman que pasarán algunas semanas: “Nos tomaremos el tiempo que haga falta, sin que se extienda demasiado. Seguramente vamos a trabajar con una consultora externa que nos va a ayudar a encontrar a la mejor persona”, detallan.

En efecto, con el eje puesto en la difusión del arte contemporáneo y la feria anual como su principal evento, arteBA deberá enfocarse en cuestiones vinculadas a la federalización y a cómo surfear la pandemia.

Al respecto, el coleccionista Alejandro Londero señala que la renuncia de Fiterman fue un golpe al capital simbólico de la Fundación y advierte sobre la necesidad de aplacar un poco las aguas: “Hay dos cuestiones que son básicas: los cambios hacia el interior de arteBA y el consenso. Pero esos cambios deben ser acordes a los tiempos que corren, escuchando a los colectivos feministas dentro del arte, a los coleccionistas más pequeños y atendiendo las nuevas formas de pensar de los individuos. No hay posibilidades de desentenderse de todo esto porque son los nuevos paradigmas”, reflexiona.

Además, señala que la mirada debe estar puesta en los artistas y no en el galerismo o el coleccionismo: “Todo debe ser puesto a beneficio de los artistas. Esto tiene que quedar claro porque si no pareciera ser para los intereses económicos de alguien o para su proyección política. Si el fin último no es el artista, algo falla”, finaliza.



El repudio de Nosotras Proponemos

La Asamblea Permanente de Trabajadoras del Arte emitió un comunicado repudiando la designación del nuevo presidente de la Fundación arteBA “por sus posteos en redes con un alto nivel de sexismo, misoginia, racismo y gordofobia. Tanto sus publicaciones como su designación son un retroceso para nuestras luchas contra las violencias, no nos representan como la comunidad que somos y queremos”.

En el mismo, solicitaban al Comité de la Fundación que “urgentemente se retire a Juan Carlos Lynch de ese puesto”.