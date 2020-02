Tras los pasos del Kun

por Hugo Caric

De jugar el Torneo Federal C para Alem de Villa Nueva a ilusionarse con tirar paredes y perforar defensas junto a Sergio “Kun” Agüero en el Manchester City. En menos de tres años la pelota rodó de un extremo al otro de la cancha para Natanael Guzmán (20), el juvenil cordobés que es la flamante adquisición del City Group Coorp, el consorcio propietario de “los Citizens” y de otros siete clubes del mundo, entre ellos el Montevideo City Torque de Uruguay, que será el destino inmediato del delantero que dio sus primeros pasos en Hipólito Yrigoyen de Tío Pujio.



“Estoy viviendo una experiencia muy linda y espero aprovecharla, ya que esto no sucede todos los días. Es un paso grandísimo en mi carrera”, destaca el jugador que en sus épocas del baby fútbol fue compañero de Adolfo Gaich, el atacante de San Lorenzo y del seleccionado Sub 23 nacido en Bengolea.



“Aquí se trabaja con el mismo sistema y la misma ideología del Manchester City, y hasta los colores de la camiseta son iguales”, destaca Natanael, a quien apodan “el Rayo” por su velocidad. “Es como estar en Inglaterra pero más cerca. Otro nivel”, enfatiza.

Guzmán viene de consagrase campeón del Torneo Apertura de la Primera C Metropolitana con Cañuelas, equipo al que emigró en 2017 luego de intentar sumarse a clubes más renombrados del país. “Me probé en Independiente, River, Rosario Central, Newell`s, Instituto y Belgrano, pero nunca quedaba. Me salió la posibilidad de ir a Cañuelas y ni lo dudé, ya que es una entidad que trabaja muy bien”, subraya.

“La campaña que el equipo hizo el año pasado me ayudó muchísimo para que aparecieran las ofertas”, destaca en alusión al interés del Deportivo Independiente de Medellín, que estuvo negociando su fichaje.

La escala uruguaya

En diciembre pasado, el City Group Coorp compró el 50 por ciento de su pase, con la opción de adquirir otro 25 por ciento en agosto próximo y la promesa de ubicarlo en un nuevo destino a mediano plazo. “Me dijeron que, siempre dependiendo del rendimiento, podría emigrar en seis meses o un año”, comenta el jugador.



Girona, equipo de la segunda división española, asoma como la opción más probable, aunque Natanael se ilusiona con algo más. “Mi deseo es jugar en el Manchester City. ¿Con el “Kun”? ¡A quién no le gustaría! Sería un sueño”, dice.

Montevideo City Torque, que acaba de ascender y hace su segunda experiencia en Primera División desde que fue fundado en 2007, es dirigido por el argentino Pablo Marini y debuta este fin de semana enfrentando a Progreso en el Estadio Centenario, donde hace las veces de local.

“El fútbol uruguayo es distinto al argentino, se vive con más tranquilidad. Eso sí: te cagan a patadas”, dice Guzmán sacando a relucir el humor que identifica a los cordobeses.

Cuenta que la experiencia en Buenos Aires le ayudó a adaptarse más fácilmente al país oriental y que ya pasó la etapa de extrañar a Villa Nueva y a su familia, integrada por mamá Yanina, papá Daniel, y sus hermanos Jonathan, Esteban (ambos jugadores de Alem) y Candela.

“El entrenador me dijo que me iba a tener en cuenta y me tengo fe. Jugué algunos amistosos y lo hice bien. ¿Goles? Todavía ninguno. Voy a tener que empezar porque si no me van a dar un patadón y me van a mandar de vuelta a Córdoba”, sostiene Natanael, hincha de Boca, de Talleres y de Lionel Messi, con la misma frescura y rapidez con la que se desenvuelve adentro de la cancha.

El emporio del fútbol



City Group Coorp es una empresa con sede en los Emiratos Árabes que tiene como principal accionista al jeque Mansour bin Zayed Al-Nahyan, miembro de la familia real de Abu Dhabi.



La empresa es propietaria del Manchester City de Inglaterra y de otros siete equipos en el mundo: New York City FC (Estados Unidos), Melbourne City (Australia), Yokohama Marinos (Japón), Sichuan Jiuniu (China), Mumbai City (India), Girona (España) y Montevideo City Torque (Uruguay).

Al club “charrúa” lo compró el 26 de diciembre de 2017 con la idea de armar un centro de captación, formación y desarrollo de futbolistas en Sudamérica. El pasado 20 de enero lo rebautizó (su nombre original era Club Atlético El Torque) y le cambió el escudo para adecuarlo a la estética de “Los Citizens”.