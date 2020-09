Tras una prueba piloto, podrían volver los espectáculos con espectadores

El 13 de agosto, la Cámara de Espectáculos de Córdoba (que agrupa a unos 300 espacios, salones, teatros, boliches y productores) presentó ante el COE un anexo al protocolo sanitario para shows y espectáculos vía streaming, que preveía el funcionamiento con públicos reducidos, bajo un esquema de burbujas sociales de recreación.

Desde el sector entendían que, si bien no representa la vuelta de los shows como podían desarrollarse antes de la pandemia, es una buena manera de preparar el regreso de los públicos.

El anexo sanitario incluye burbujas que agrupan a personas cercanas entre sí, separándolas de otras; además, un control estricto con datos sobre los integrantes de cada burbuja, que permite realizar la trazabilidad necesaria en caso de presentarse casos de Covid-19.

Si bien el esquema cuenta con la aprobación de la Dirección de Espectáculos Públicos, faltaba la aprobación final del COE, que esta semana accedió a realizar una prueba piloto, con miras a avanzar en una nueva flexibilización a partir del mes que viene.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Ricardo Taier, presidente de la cámara, señaló que estos espectáculos no serán rentables en un principio pero sí marcarán la vuelta paulatina a los shows con presencia de espectadores. “Acordamos con el COE hacer una especie de prueba; vamos a tratar que sea durante septiembre, para avanzar en octubre. Ellos se comprometieron a analizar el tema teniendo en cuenta sobre todo la importancia de evitar las reuniones clandestinas, que se vienen haciendo sin ningún tipo de control”, explicó Taier.

El empresario señaló que si uno sale del círculo de la Ciudad de Córdoba, donde sí hay más controles, en los pueblos vecinos ese control desaparece, pudiendo generar mayores focos de contagio, con el agravante de que -al no tener control- no se puede realizar la trazabilidad en los contagios.

Desde el COE hay mucha preocupación por este asunto, y se comprometieron a darle prioridad al tema: “Le trasladé este tema a Claudio Viñeta, una de las tres personas que deciden nuevas aperturas en el COE, porque lo que está pasando acá ya sucedió en Europa, donde están desbordados en el interior y tuvieron que lamentar más víctimas porque los lugares no están preparados; entonces llegan las autoridades, la gente sale de modo intempestivo y suceden las tragedias. Creo que por evitar el costo político que significa habilitar las fiestas, estamos descuidando que se están haciendo igual y sin ningún control”, especifica.

Asimismo, según Taier, en el Centro de Operaciones de Emergencia tomaron debida cuenta de la difícil situación económica por la que atraviesa el sector, con una cantidad considerable de artistas que se encuentran sin trabajar desde hace meses.

Con relación a la rentabilidad del regreso, el empresario entiende que, en un principio, los espectáculos con este esquema no serán rentables, pero será una manera de volver de a poco a la actividad. “Yo los llevé al Quality para que vieran cómo tengo armadas las burbujas sociales. Y Viñeta se comprometió a llamarme para mantener una reunión con los epidemiólogos, quienes darán su opinión. Además, ellos ya comprobaron que cuando nos autorizaron los espectáculos vía streaming, no hubo inconveniente alguno; entonces, agregar un poquito de público con el protocolo estricto que les hemos presentado, no tendría por qué generar complicaciones”.

Próximos pasos. “El plan es realizar esta prueba piloto para que vayan todos los que quieran ir a corroborar el esquema y opinar. Luego nos reuniremos a evaluar cómo salió; veremos qué cosas hay que ajustar y basándonos en eso cada uno de los salones estará en condiciones de presentar su show. Los eventos pasarían a ser controlados por el área de la Dirección de Espectáculos Públicos, que ya han aprobado este protocolo de burbujas sociales. Así que una vez que el COE nos dé el OK, estaríamos en condiciones de volver. La voluntad es absoluta por parte de todos porque es la única manera de avanzar y no volver para atrás”, finaliza.