“Tuve muchas conversaciones con Milei y jamás se habló de plata”

Con la idea de representar las ideas de Javier Milei en la Municipalidad de Córdoba, Verónica Sikora, es una de las candidatas a la intendencia por el partido ‘Libertad Primero’. La dirigente libertaria que asegura haber sido tentada para la lista de diputados de Milei, la cual rechazó porque quiere abocarse a la campaña municipal, divide sus últimos días entre recorridos barriales, encuentro con medios periodísticos y dirigentes comunitarios, y una pequeña parte a su actividad como abogada, profesión a la que se dedica desde hace muchos años.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Sikora explicó parte de su plataforma de campaña y brindó su mirada sobre las denuncias que pesan sobre Milei y la venta de candidaturas. “Nuestra fortaleza son los grupos que tenemos en distintos barrios. Tenemos varios grupos activos de militantes que trabajan en los barrios. Yo suelo salir mucho con ellos y en esas recorridas tratamos de informar a la gente sobre nuestros tres ejes de la plataforma. Creemos que el plan de Milei lo podemos adaptar a la Ciudad de Córdoba”, comenzó el diálogo Sikora.

—¿Cuáles son esos ejes?

—El primer plan es la reforma estructural del Municipio. Reducir las secretarías municipales. Hay más de 20 y las vamos a llevar a la mitad. La gestión de Llaryora aprovechó la pandemia, logró bajar una hora a la planta permanente, eso redujo el presupuesto, pero falta control. Mucha gente trabaja desde su casa, no se los controla a ver si están enfermas o no, vamos a ir legajo por legajo. Si se detecta gente sin trabajar y se le tiene que aplicar la cesantía, se lo hará. El segundo eje está vinculado al desarrollo socioeconómico de Córdoba, la creación de una identidad. Y el tercer eje es la seguridad. Nosotros no coincidimos con la postura de Passerini ni de De Loredo, creemos que hay que ir hacia una seguridad con fuerzas articuladas.

—En los últimos días se habló mucho sobre la venta de candidaturas por parte de Javier Milei. ¿Usted qué opina al respecto?

—Conmigo no pasó. Tuve absoluta libertad en el armado de las listas. Tuve muchas conversaciones con él y jamás me habló de plata. Me ofreció la candidatura a diputada nacional, pero no podía estar simultáneamente en dos candidaturas. No quería dejar en banda a toda la gente que trabaja conmigo por la intendencia.

—¿Por qué el propio Milei no brinda un apoyo explícito a sus candidatos, por ejemplo a usted en Córdoba, algo que representaría un fuerte impulso de cara a las elecciones?

—Yo hablé de ésto con él. El me dijo que hay más de 5.000 municipios. Por decisión del espacio no van a bajar a ninguno porque están enfocados en lo nacional. Está todo bien, lo entendí.

—Un video suyo en referencia a Luis Juez y su hija, generó fuertes muestras de repudio. ¿Qué reflexión hace sobre ese suceso?

—El video era largo, se extrajo una parte, fue un comentario muy desafortunado. Es algo que jamás hago, esto de hablar frente a un celular. Después tomé conciencia de la desinformación que tenía. Meterse en una cuestión personal no correspondía. Fue un momento doloroso, hablando con la gente se interpretó que discriminé y es algo muy lejano a lo que yo haría. En mi agrupación hay muchas personas con discapacidad. Mi viceintendente tiene una clínica de tratamiento de parálisis cerebral. A partir de esto que pasó, me estoy formando al respecto y ampliamos la plataforma sobre este tema. Muchos se acercaron a colaborar, a explicarme mi equivocación y también hubo gente agresiva. Fue un muy mal momento e intentaré formarme para que no vuelva a suceder.