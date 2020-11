Uber prepara dos nuevas modalidades para arrancar en Córdoba

A mediados de diciembre vence el plazo que la Justicia le impuso a la Municipalidad de Córdoba para que resuelva la omisión de regulación en el caso del servicio que ofrece la plataforma de movilidad Uber. La empresa de origen holandesa está intentando operar en Córdoba desde mediados de 2019, pero se encontró con el bloqueo de la gestión Mestre primero y la esquiva determinación de la actual administración municipal. Finalmente, y tras 5 audiencias en que las partes en conflicto no pudieron llegar a un acuerdo, la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación resolvió, el 30 de octubre, admitir formalmente la acción de amparo interpuesta por la Municipalidad de Córdoba en contra de Uber y los terceros interesados, y a la vez fijar el plazo de 30 días hábiles para que la Municipalidad de Córdoba establezca una regulación del servicio.

La empresa destacó semanas atrás que logró “una resolución favorable de la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba, que en los fundamentos da cuenta del derecho constitucional de Uber a ser regulado según la naturaleza de su actividad, y a ser regulado de manera razonable”.

Entre los fundamentos que resuelven la apertura de un plazo de 30 días hábiles para que la Municipalidad establezca una regulación, la Cámara señaló que “lo que no puede la Administración Municipal, quien tiene la potestad exclusiva de la regulación legislativa y administrativa, es diferir (…) la regulación de la implementación operativa de una actividad lícita, como es en este caso la del transporte de auto con chofer mediado por tecnología digital, que afecta directamente al ejercicio de un derecho constitucional (…)”.

El fallo de la Cámara –de 111 páginas- fue mejor de lo que esperaban los ejecutivos de Uber. En la empresa creen que hay dos aspectos clave de esa resolución: que determina que la actividad de Uber no está prohibida; y la definición de que no se trata de un servicio público, sino de un servicio privado de interés público. En concreto, eso implicaría que la Municipalidad tiene potestad para reglamentar ciertos aspectos vinculados, pero no todos. En la multinacional consideran a este combo como una legitimación conceptual sólida para empezar a trabajar. Y ya comenzaron a pensar en ese sentido.

¿De qué forma podría operar Uber en Córdoba? si no hay sobresaltos en el plano judicial, la empresa ya baraja dos modalidades concretas para “prender” su app de movilidad en la ciudad: Uber Medics y Uber Essential. Se trata de dos modalidades que se desarrollaron en medio de la pandemia del Covid-19, que ya funcionan en otras ciudades del país y cuyas características y modalidades prestacionales también fueron incorporadas en la causa judicial que enfrenta a la empresa con el Palacio 6 de Julio.

Uber Medics: una nueva alternativa destinada al traslado del personal que pertenezca al ámbito de la salud (médicos y enfermeros, personal administrativo, maestranza, entre otros), desde los centros de salud a sus respectivos domicilios, y viceversa, u otras personas que requieran movilidad en circunstancias similares. En Mendoza, donde el servicio ya está operativo, los pasajeros accedieron a un 20% de beneficio promocional en sus viajes desde y hacia hospitales, clínicas y centros de salud de la ciudad. Para lograr ese beneficio el personal sanitario ingresa un código promocional dentro de la aplicación, que funciona las 24 horas del día.

Uber Essential: una modalidad que fue creada, también en pandemia, para brindar un servicio de transporte dirigido a quienes presten servicios esenciales y/o se encuentren exceptuados del ASPO, para que puedan realizar viajes a través de la aplicación cuando lo necesiten, evitando de este modo exponerse a los riesgos de contagio que representa el transporte público o el tener que dirigirse a conseguir otro transporte a la vía pública, sin contar con los beneficios de una app.

Como dato complementario desde la empresa ya se ha comunicado que “tanto en la modalidad Uber Medics como Uber Essential, los conductores siguen estrictas recomendaciones de seguridad elaboradas con el asesoramiento de especialistas en salud pública, para contribuir a evitar la propagación del virus, incluyendo medidas de limpieza, desinfección, uso de barbijos o tapabocas y distanciamiento social”.

Tanto Uber Medics como Uber Essential ya funcionan en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Mendoza y están llegando a otras localidades en Santa Fe como Reconquista. Ahora, Uber quiere revancha en Córdoba y con dos opciones creadas en plena pandemia. En los próximos días puede haber novedades.