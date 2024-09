Un concejal oficialista pidió bloquear a Uber por pedido de los choferes: hoy la usan 1500 taxistas

El concejal oficialista Diego Casado presentó un proyecto para bloquear las aplicaciones de movilidad en la ciudad de Córdoba, algo que usan conductores particulares como muchos de los conductores de taxis y remises. La falta de una ordenanza que termine de habilitar lo que ya forma parte de servicio de transporte en la ciudad abre el debate.

Una parte de los choferes está de acuerdo con el edil. Claudio López, representante de los conductores y con un posición repelente al uso de los servicios como Uber, Cabify o Didi, calculó la pérdida de una ganancia aproximada de 60 mil pesos diarios y peligra la subsistencia de la actividad. “Nosotros desde el sindicato de conductores de taxis, lamentamos que el gobierno municipal ha implementado mal las políticas en material de transporte. Un taxita pierde entre 40 y 60 mil pesos por día por las aplacaciones, porque esos viajes no los hacemos. Tenemos 1500 trabajando en la clandestinidad con Uber, 4500 con Cabify, ya estamos llegando a los 500 móviles con Didi. Nos tenemos que dar un gran debate por el bien del taxi”.

Casado relató que lo motivó realizar el proyecto se enmarca en “que la ilegalidad no le gane a la legalidad”. Describió que los empresarios del servicio de transporte de pasajeros, tanto empresarios como cheferes, “deben cumplimentar varios permisos. Los taxis y remises están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil. En el caso de los ilegales una persona que sube a estos no está cubierto, además hay aptos físicos, aptos psicológicos, tienen GPS, botones antipánico y un sinfín de elementos que los ilegales no cumplen”.

A raíz de estas inconsistencias, busca cortar el problema de raíz y bloquear por via judicial estas aplicaciones para que ninguna persona tenga la posibilidad de usarlas.

La explicación de Uber

La empresa tecnológica indicó que Córdoba es una de las tres ciudades del país en donde más taxistas utilizan diariamente la aplicación para conseguir pasajeros. Según datos propios, son unos 11 mil conductores “amarillos” que eligen Uber.

Sobre la posibilidad de bloquear las aplicaciones fue tajante: “no es viable, no es posible y no se procede de esa manera. Ni siquiera te digo de Uber, ya el Enacom se expidió sobre el tema de bloquear aplicaciones. Es una discusión con las autoridades del país, ni siquiera se puede bloquear”, indicó Juan Labaqui en Cadena 3.

El gerente de comunicaciones de la aplicación que conecta a pasajeros con conductores pidió no volver al pasado: “hoy el usuario se movió, le vamos a pedir con leyes que cambien el comportamiento. Es como pedir que volvamos a usar teléfonos públicos en la calle y que deje el celular”.

“Hoy Uber está disponible para todos los taxistas en 35 ciudades porque lo usaban para mejorar ganancias. Muchísima gente prefiere pedir un viaje desde su casa o oficina y no salir a la calle a buscar un taxi o ir a una parada. Estamos con un crecimiento exponencial de más de 10 veces, en el último año por la adopción de los conductores. Pedir un bloqueo es ir a un lugar en donde el usuario hoy ya no está. No es una cuestión de tecnología, es una discusión que lleva ya siete años”, relató.

En respuesta a la falta de cobertura legal que motiva a la presentación del concejal Casado, Labaqui describió que “el tema del seguro para todos los que es plataformas está regulado por una póliza de seguros para todo el país, vale lo mismo para taxis o motos. Incluye responsabilidad civil tanto para el conductor o las personas que pidieron el viaje. Todos tienen la misma cobertura, seguro regulado por la Superintendencia de Seguros de la Nación”.

Y agregó que Uber todos los meses “tributamos a Córdoba impuestos. Es una falta de información decir eso”.

Además, reforzó que “cuando hay una oferta de viaje a un Uber, el taxi tiene la misma categoría que cualquier auto. Pero respecto de la información que vos tenes como usuario del conductor es la misma. Como conductor también se cuenta con la misma información de quien se carga en el vehículo”.