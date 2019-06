Un intento de acercamiento que terminó mal

El comienzo de la semana tuvo a muchos operadores preocupados por la llegada del presidente Mauricio Macri, e incluso algunos quisieron colgarse una medalla en la visita número 18 del líder del PRO para tratar de hacerse notar. Fue así que, tanto en la previa, como en el durante y en los días posteriores a la recorrida de Macri por Córdoba, referentes de la coalición empezaron a jugar su juego. El jueves, y mientras le daba sorbos a un café en un bar de la peatonal cordobesa, un conocedor de la interna descarnada que vivieron Mario Negri y Ramón Mestre contó algunos detalles de lo que ocurrió en la antesala del arribo del Presidente. Un armador, de precisión quirúrgica en algún momento, estaba junto al diputado y se le ocurrió llamar al intendente para acercar posiciones, buscando que la tensión entre los radicales no fuera evidente durante la estadía de Macri. “No quería papelones”, dijo el hombre del bar. La cuestión es que al comedido las cosas no le salieron bien. Él inició la conversación y le pasó el teléfono a Negri para que hablara con Mestre; pero después de un comienzo frío en la charla, los insultos no tardaron en llegar. Sí, la cordialidad duró poco. Casi ni se notó. El acercamiento entre los correligionarios, sigue lejos.



El análisis peronista en los pasillos de la Unicameral

Las sesiones en la Legislatura cordobesa tienen cada vez menos condimentos interesantes al debate en este tiempo post elecciones. El miércoles, luego del homenaje que se le realizó a Gustavo Tobi, Rebeca Bortoletto y Gonio Ferrari por el Día del Periodista, tres referentes del PJ se juntaron a hablar en uno de los balcones de la Unicameral sobre la situación del peronismo en Córdoba. De distintas bancadas, unos en el oficialismo y el otro en el kirchnerismo, todos llegaron a una conclusión que empieza a preocupar porque sostienen que el gobernador Juan Schiaretti habrá quedado a mitad de camino en el armado nacional. “La verdad, si ahora se acerca a Macri, se quema; y para un guiño a Cristina, es tarde. Va a ser complicado conciliar con las bases. No quieren saber nada con un peronismo en Córdoba que se mantenga al margen”, dijo uno de los más efusivos el miércoles. En una sesión que arrancó con lo justo por la visita de Macri, precisamente.

El trap de Londra en el Concejo

Donde tampoco vienen siendo intensas las sesiones es en el Concejo Deliberante. Es más, para muchos la actividad entró en piloto automático, al ritmo de la transición en el Palacio 6 de Julio. Y precisamente, de ritmo viene el asunto. Se sabe que desde el año pasado se votó que las sesiones no se conviertan en un beneplácito detrás de otro y fue por esto que se decidió reunir todo en una sola sesión. El jueves, el bloque Vamos que lidera Tomás Méndez decidió presentar un proyecto para declarar joven destacado a Paulo Londra, el cantante de trap que lidera las reproducciones en YouTube y que es oriundo de la Docta. La polémica partió por los cuestionamientos de algunos sobre las prioridades en el legislativo municipal, pero entre los propios concejales trataron de cuidar a sus pares. Incluso aquellos que no estuvieron en la sesión.



Una charla en Jefatura de Gabinete

Ocurrió hace dos semanas y tomó especial cariz el pasado miércoles, cuando algunos hicieron notar el trato frío del presidente Mauricio Macri al diputado Mario Negri. Cerca del radical sostienen que sigue siendo el preferido, pero están aquellos que se preocuparon con insistir sobre la charla en el despacho principal de Jefatura de Gabinete. Allí, dicen que el hombre fuerte de ese despacho, le reconoció en una charla mano a mano a un dirigente con peso en Diputados que “el ‘1’ quedó enojado por lo que pasó en Córdoba entre los radicales”. “Olvidate, es muy difícil, por no decir imposible, que alguno de los dos pueda concretar sus aspiraciones en la lista de diputados. Es más, empezá a descartar a Negri encabezando la boleta”, se escuchó decir.

Vigo suena para la presidencia provisoria

Los movimientos en el PJ cordobés están a la orden del día y van más allá, incluso, del armado de las listas para las elecciones nacionales. Pensando en diciembre, un dirigente influyente del peronismo de cordobés se animó a anticipar algunas de las jugadas que dan vueltas en el seno del schiarettismo y una de ellas podría causar impacto. Se trata de la intención de algunos de dejar en el cargo de la presidencia provisoria de la Legislatura cordobesa, tercera en la línea de sucesión provincial, a la legisladora electa y esposa del gobernador, Alejandra Vigo. La jugada, por ahora, dejaría de lado la chance de que la dirigente pase a integrar algunos de los ejecutivos (Provincia o Municipio) y alimentaría la versión de una salida de Adriana Nazario, última pareja de José Manuel de la Sota, del legislativo provincial. La actual diputada, cuyo mandato finaliza en diciembre, pasaría a engrosar las filas del gabinete provincial.

El hermano de Baldassi y el PJ

En 45 días habrá elecciones en Río Ceballos y la interna del peronismo, al igual que en otros lugares de la provincia, está al rojo vivo. A decir verdad, tratan de bajarle los decibeles a la disputa entre Sergio Spicogna y Omar Albanese, con la figura de Ezequiel Lemos, un operador del PJ en la localidad que trata de que la sangre no llegue al río. De un lado y del otro amagan con la unidad, pero ponen como condicionamiento que para bajarse, no sea candidato el otro. En medio de esta disputa, un nombre que empezó a tallar dentro del peronismo es el de Baldassi. Sí, Baldassi. Espere, espere, no se vuelva loco, el que trata de unir a todo el PJ es Eduardo Baldassi, hermano de Héctor, el actual diputado del PRO. De todas maneras, algunos creen que si se concreta la unidad peronista, el Baldassi macrista sonreirá con la decisión.