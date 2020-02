Un león olímpico

Se acercó al hockey sobre césped de “casualidad”, cuenta. Es que su primo Federico un día fue probar, le gustó y lo invitó, y él lo siguió. Se inició en el arco también casi de “casualidad”, porque un día el arquero faltó, él ocupó su lugar y nunca más dejó el puesto. Como jamás dejó de apasionarse por este deporte. Pero aunque esta introducción en la vida deportiva de Tomás Santiago de la sensación de que su presente dorado sea gracias a las casualidades, nada más alejado. Mucho entrenamiento, trabajo, pasión, sacrificio y placer hay detrás del medallista dorado en Río 2016, que ahora apunta a Tokio 2020. Y no es sólo palabrería, el arquero cordobés de Los Leones sabe que se prepara para los Juegos Olímpicos con una presión linda: son los campeones reinantes.

Y para eso, en los últimos días estuvo en Chile con el plantel de la Selección argentina realizando la pretemporada. Hace unas horas llegó al país, y PERFIL Córdoba aprovechó para dialogar con él, en este año especial para todos los deportistas.

“Es un año especial por los Juegos. Todos los años olímpicos son una motivación extra, y una presión extra, por eso es importante hacer una buena base. Estuvo bueno el trabajo en Chile, entrenamos fuertes, jugamos varios amistosos, para meternos en ritmo, y eso es importante. Por el tema de los Juegos Olímpicos se empieza más temprano el año. Es muy bueno hacer una base física, por eso súper positivo”, expresó el arquero que milita en el hockey europeo, defendiendo el arco de Gantoise HC, Bélgica.

- ¿Defender el oro en Tokio 2020 es una presión, una responsabilidad o un privilegio?

- Es una linda presión. Una responsabilidad grande, somos los últimos campeones olímpicos. Los equipos te miran diferente, te juegan diferente. Es una presión distinta, iremos partido a partido, pero nuestro objetivo es llegar lo más alto posible.

- ¿Se puede repetir lo logrado en Río 2016?

- Creo que tenemos chances de repetir, pero me parece que lo más inteligente es ir partido a partido. Ahora es pensar en el debut. Sería un error ir más allá, ese debe ser el enfoque. Por supuesto que el objetivo es llegar alto, intentaremos lograr un buen resultado.

- ¿Qué significa ser parte de Los Leones en este momento?

- Jugar en la Selección es un orgullo tremendo. No hay nada más lindo que representar a tu país. En mi caso representamos a todo el hockey argentino. Entones, tenes la presión de esforzarte el doble, de dejar todo para representarlos de buena manera.

- ¿Este presente auspicioso tuyo, te trae cierta nostalgia sobre tus inicios?

- Sí, a veces agarra nostalgia en el buen sentido, recordás cómo empezó cuando te juntas con amigos, con ex compañeros de los equipos en los que te formaste, es muy lindo. El recordar es una de las mejores cosas del deporte.

Tomás Santiago, el arquero de los campeones olímpicos, se inició en el hockey sobre césped a los 14 años en el Córdoba Athletic, junto a su primo Federico Santigo, que actualmente juega en la Primera del club. Desde el año 2009 sabe lo que es defender el arco argentino, participó de un Mundial Juvenil, de una Copa del Mundo de mayores, Juegos Panamericanos y un Juego Olímpico, donde es uno de los que saben lo que es colgarse una medalla de oro. Está en Córdoba. Pero en su horizonte está Tokio 2020; y se prepara para eso, porque nada es casualidad.

EL PRIMO. Federico Santiago fue quien lo ligó al mundo del hockey.

Entre Córdoba y Bélgica

Tomás Santiago nació el 15 de junio de 1992 en Córdoba. Es bien cordobés. Fanático de Belgrano. El Córdoba Athletic es su club, sus amigos están allí. Por eso no es fácil vivir lejos. Desde hace cuatro años está en Europa, ahora militando en Gatoise HC. “Muchas veces se extraña a los amigos, la familia, pero ya me acostumbré, es parte de mi vida. Tengo la ventaja que vuelvo seguido, cada tres o cuatro meses regreso a la Argetina. Por eso estoy lejos, pero no por tanto tiempo. En Bélgica ya tengo mi vida, amigos, el club. Disfruto de los dos lugares, es la idea y está bueno. Mi rutina y amigos en los dos lugares, en Córdoba y en Bélgica”, cuenta el arquero.