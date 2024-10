Un tercio de los votantes de Milei apoya el reclamo de las universidades

Este lunes y martes universidades nacionales de todo el país realizarán un nuevo paro. La medida de fuerza por 48 horas, se suma a la llevada a cabo el pasado jueves 17 de octubre, y ambas son en respuesta al veto a la ley de financiamiento universitario y la falta de negociaciones con el Gobierno.

La Universidad Nacional de Córdoba también adherirá a la medida de fuerza y varias de sus facultades han sido tomadas por estudiantes. El conflicto encabezado por el presidente Javier Milei con las universidades en torno a los fondos para funcionar, resultó uno de los más urticantes para el Gobierno nacional y tal vez el que más impacto tuvo en la opinión pública.

Sin embargo, hay diversas aristas para analizar respecto a lo ocurrido en los últimos meses alrededor de la figura presidencial.

Javier Cachés es politólogo y director de proyectos de investigación de la consultora Opina Argentina, además da clases de Ciencias Políticas y colabora con varias consultoras. A través de Opina Argentina vienen siguiendo la evolución de la figura presidencial y dejó varios datos a tener en cuenta.

En primer lugar, la popularidad del presidente Javier Milei ha experimentado un descenso en los últimos meses de agosto y septiembre, pero ha permanecido estable en la primera quincena de octubre. “Después de mantener una imagen estable desde diciembre hasta agosto, la popularidad de Milei cayó entre 5 y 6 puntos porcentuales, llegando a un mínimo de 44% en octubre. A partir de agosto, la popularidad de Milei que estaba en torno al 50 por ciento, bajó durante dos meses consecutivos, algo que con distintos matices lo están

detectando distintas consultoras. En nuestra medición ese descenso se detuvo en octubre”. Cachés considera que esa baja se dio en el marco de varios temas complejos para el gobierno. Por un lado, la polémica en torno al aumento jubilatorio y a la cena en Olivos junto a los que mantuvieron el veto presidencial. La disputa con las universidades también se dio en este marco y podría ser uno de los causantes del descenso aunque no pueden definirlo claramente aún.

“ En abril hubo una marcha muy convocante por parte de las universidades y eso no afectó a la imagen del Presidente. Ahora, y por la situación económica, algunos temas sí parecen tener su impacto en la opinión pública. Si recordamos el conflicto con las universidades tuvo un primer momento en abril, que fue más importante que la de principios de octubre, y sin embargo esa marcha no tuvo una traducción directa en términos de popularidad. En este momento sí genera un desgaste un poco mayor, por el contexto económico general. Es razonable que haya más cansancio ciudadano y fatiga social, menos tolerancia por las dificultades económicas. Ahora ya es más difícil echarle la culpa a la pesada herencia, la opinión pública está un poco más sensible y eso se nota”, comentó el consultor.

Cachés brindó otros datos muy relevantes para entender el contexto actual y el impacto que genera mantener una prolongada batalla con las universidades. “Estuvimos midiendo –junto a otras consultoras– el nivel de confianza y cómo se evalúa a las universidades. En un contexto de descrédito general, las universidades mantienen un alto nivel de adhesión, alrededor del 70 por ciento.

Desde la consultora preguntamos por la opinión en torno al veto de la ley de financiamiento, nos daba que el 65 por ciento respaldaba la ley del Congreso y se oponía al veto. En este marco, hay un tercio de la base electoral de Milei, que en este conflicto está del lado de las universidades y respalda el reclamo”.

Leve caída. El director de Proyectos de Opina Argentina señaló que la caída es baja y que es destacable que el Gobierno nacional haya sufr ido una caída de sólo 5 puntos en el marco de un ajuste muy sensible para parte de la sociedad.

"Lo que estamos viendo es que la imagen permaneció más o menos estable de diciembre hasta agosto, este es un mérito del presidente Javier Milei y de la Casa Rosada, porque en el marco de un ajuste muy importante lograron mantener las credenciales de imágenes razonablemente intactas. Si a Milei y a su equipo le decían que en octubre iba a estar 5 puntos abajo lo firmaban con las dos manos. Es un gran mérito del gobierno, porque el ajuste es muy agresivo y esto da cuenta del grado de paciencia que hay en la sociedad. Fueron dos meses de baja, si hubieran sido tres tal vez era un llamado de atención”.

Oposición con descrédito. Por último Cachés señaló que la baja de 4 o 5 puntos porcentuales por parte de la figura presidencial no fue capitalizada por la oposición. “La gente descree de la oposición, nadie ha capitalizado estos conflictos puntuales, ni el costo del ajuste”, concluyó el consultor.