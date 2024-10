Una noche con Q’Lokura: cómo se arma y vive un show de la banda cuartetera del momento

Cae la noche en Córdoba. Camila está por casarse, y sus amigas no dejan de insistir en hacerle una despedida de soltera distinta. Gaspar y Bernardo, ambos con el corazón roto tras recientes separaciones, buscan ahogar penas cantando a todo pulmón. José y Morena, junto a Mateo y Cande, planean una cita doble mientras que Natalia y Ulises, con más de 20 años de casados, quieren recordar sus días de juventud.

Todos convergen en el mismo lugar: el baile de Q’ Lokura en Atenas.

El ambiente ya está preparado. El DJ calienta la pista con hits de María Becerra, The La Planta y Callejero Fino. Son las 2 de la mañana cuando las luces del escenario se apagan. Los gritos ensordecen el estadio. Facu “el Chino” Herrera y “Nico” Sattler suben al escenario, y la locura empieza.

Desde el primer acorde, el estadio vibra. Algunos registran el momento con sus teléfonos, otros comienzan a preparar el primer vaso de fernet. El ritual de los sábados ha comenzado.

La tercera canción de la noche trae una sorpresa: aparece Francisco Charco, de Cruzando el Charco, y junto al Chino, entonan “El trato”. El público enloquece. Algunos dedican la canción a amores pasados, mientras que otros, con algunas copas de más, en la magia de la noche, la ofrecen a quienes recién conocen. ¿Se viene una colaboración entre las dos bandas?

Presupuesto universitario: Luis Picat acompañará el veto de Milei y el bloque radical se tensiona al máximo

Todavía es un misterio, pero la química entre los músicos dejó a todos con ganas de más. Son las 3 de la mañana, y es hora del primer descanso de la banda. Los músicos aprovechan para relajarse, fumar un cigarrillo y hacer chistes entre ellos.

Después de poco más de una hora de show, la banda toma un respiro de 15 minutos. Los músicos se relajan, algunos fumando un cigarrillo, otros bromeando entre ellos. Mientras tanto, el Chino y Nico planean lo que vendrá, siempre con un mate en la mano.

“Normalmente tomamos mucho mate en los shows. Es como un ritual”, le cuenta el Chino a Perfil Córdoba. Esta noche no fue la excepción.

Luego del descanso, regresan con más energía que nunca. El repertorio no decepciona: clásicos como “Maldita mentirosa” y los temas más nuevos como “La última grabada” mantienen a la gente en constante movimiento.

La noche también tiene momentos emotivos, con un homenaje a Diego Maradona con “La mano de Dios” y a La Mona Jiménez con “Ramito de violetas”, ambos interpretados por El Chino. La gente no deja de cantar, y la conexión con el público se siente en cada tema. “Tenemos un repertorio planeado, pero desarmamos todo lo que se hace”, confiesa el Chino.

Tras una hora y media de adrenalina pura, llega otro breve descanso. Nico, agotado, pide un ventilador mientras que su dúo busca una botella de agua. En los camerinos, continúan recibiendo a amigos y algunos fans que lograron acercarse, siempre manteniendo la calidez y cercanía que los caracteriza. Luego de 15 minutos, vuelven para cerrar la noche con más cuarteto y, como ya es costumbre, una gran interacción con el público: reciben regalos, hacen gestos, saludan y filman videos con los celulares de los fans.

Club Paraguay celebra sus 10 años con un festival de dos días en Güemes

“El público de Córdoba es único. Todos los fines de semana tocamos en Córdoba y la gente hace un esfuerzo enorme para estar”, agrega Nico.

El baile tuvo una duración de más de cuatro horas. Las más de 50 canciones mantuvieron al público con la adrenalina en alto hasta el final. Despedidas de soltera, despechados, enamorados, todos bailaron al ritmo de Q Lokura, que no dejó de “agitar” ni un solo minuto.

De Chipote a Q Lokura: una historia de esfuerzo y éxito

En el pasado, Herrera y Sattler formaron parte de Chipote, pero decidieron iniciar su propio proyecto: Q’ Lokura. En su humilde comienzo fue ensayando en un sótano con paredes cubiertas de cartón de huevo para mejorar la acústica. La banda creció exponencialmente: ya es un fenómeno que trascendió las fronteras de Córdoba y el país.

En abril de este año, la banda realizó una gira por Europa y lograron consolidarse con una impresionante cifra de 3.7 millones de oyentes mensuales en Spotify. Además, ya hicieron estuvieron en el Luna Park, tres en el Movistar Arena, y van por su cuarta presentación el próximo domingo 13 de octubre.

“Hoy el cuarteto está pasando por un momento espectacular. La euforia que se vive es tremenda a donde vayamos”, describió Nico. Por su lado, Facu agregó: “Gracias a Dios, en cada lugar que vamos, se vive de una manera impresionante. La gente canta todo el show de punta a punta. Nos gustaría ir más seguido a cada lugar, pero no tenemos esa posibilidad. Estamos en todos lados e inmensamente agradecidos”.

¿Por qué se llama Q’ Lokura?

El nombre de la banda tiene una historia tan divertida como casual. Durante unas vacaciones, el Chino Herrera no paraba de decir “¡Quei lokura!”, en lunfardo bien cordobés, cuando recordaba el viaje con sus amigos. Al regresar y ya con la idea del proyecto musical en marcha, esa expresión seguía resonando.

“Estábamos debatiendo cómo llamar a la banda y en un momento dijimos: ‘¿Y si lo dejamos como ¿Qué Lokura?’”, relata Nico entre risas. Al final, optaron por acortar el nombre, simplificando a Q’ Lokura, dándole ese toque único que hoy identifica al grupo.

Los temas favoritos de cada uno y sueños cumplidos

Para “Nico” Sattler, elegir una canción favorita es casi imposible. “Del repertorio no tengo una preferida. Me gustan mucho todas. Por eso armamos el repertorio de la manera que lo armamos. Una que me gusta, que canto yo, es la Última Granada. Pero no tengo una preferida, me gustan todas”, comentó.

El Chino Herrera confesó su predilección por “El no va a venir”, uno de los éxitos recientes de la banda, aunque siente orgullo por cada una de las canciones lanzadas en los últimos tiempos.

La celebración de los 25 años de Cosquín Rock ya tiene artistas confirmados

En cuanto a colaboraciones, ambos coinciden en que ya cumplieron muchos de los sueños que tenían. “Con todos los artistas con los que hemos estado tocando, eran sueños y anhelos que teníamos”, dice el Chino.

Sin embargo, más que enfocarse en futuros proyectos, prefieren disfrutar cada presentación y estar agradecidos por el camino recorrido. “Hoy disfrutamos cada presentación que hacemos en el momento con cada artista. Vivimos el hoy”, agregó.

Lo que viene: ¿Una colaboración con Cruzando el Charco? Sin dudas, la noche en Atenas dejó la puerta abierta a una posible colaboración con Francisco Charco. La química sobre el escenario fue evidente y los rumores ya empiezan a correr entre los seguidores, que esperan ansiosos la versión cuartelera de “El Trato”.

Fue "otro día en la oficina" para Chino y Nico. Q' Lokura se despidió del escenario dejando al público con ganas de más. La energía desbordante, las sorpresas y la cercanía con los fanáticos hicieron otra vez un éxito. Mientras los seguidores aguardan con expectativa su próxima presentación en Buenos Aires, queda claro que la banda sigue consolidándose como uno de los grandes exponentes del cuarteto, llevando la pasión cordobesa a cada rincón donde su música suena.