Una nueva edición de Girart abre las puertas de las artes escénicas locales al mundo

Marcelo Catillo es actor y productor teatral en la mítica sala ‘La Cochera’. Pero además, desde hace casi 15 años dirige ‘Girart, mercado de las artes escénicas y de la música Argentina’, un encuentro que se lleva a cabo en nuestra ciudad cada dos años y que busca mostrar las distintas propuestas de artes escénicas y musicales argentinas. ¿El objetivo? Posibilitar su contratación en festivales, ferias y circuitos artísticos nacionales e internacionales.

Organizado por Girart Puerta al Mundo y la Asociación Teatro La Cochera, esta nuva edición tendrá su acto de apertura en el Teatro Real. “Yo trabajo desde los ‘90 en la circulación de las producciones de teatro y música en el mundo, con un acento fuerte en Latinoamérica. Cuando cumplimos los 25 años en La Cochera le propuse a Paco (Giménez) hacer un evento y pensé en ‘regalarle’ un mercado a la comunidad del teatro de Córdoba”, empieza diciendo Castillo a PERFIL CÓRDOBA.

El gestor cultural veía que el universo de los productores internacionales de festivales y salas tenía como radar al teatro y la música de Buenos Aires, cuando en Córdoba también había excelentes artistas y una de las mejores estructuras formativas del país. “Córdoba es el segundo polo productivo de las artes escénicas y la música después de Buenos Aires. Había muchos condimentos para pensar en traer a todos estos productores a que vean una cromía de teatralidades, empezando por la de Córdoba, pero también sumando otras provincias”, añade Castillo.

Para definir el objetivo en los circuitos internacionales, optaron por distanciarse de los festivales y lo llamaron ‘Mercado’. “Un Mercado tiene por objetivo provocar un encuentro entre dos necesidades: por un lado, la de un productor que busca una producción musical o teatral para satisfacer a la programación de sus festivales en sus territorios. Y del otro, la del artista, de mostrar lo que hace para proyectar su trabajo a nivel nacional e internacional”, indica Castillo.

Con el apoyo de ProCórdoba, la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, Agencia Córdoba Turismo, Agencia Córdoba Cultura, Lotería de Córdoba y organizaciones internacionales como ProChile, el encuentro previsto del 13 al 16 de agosto contempla rondas de negocios, showcases, espectáculos y los programas ‘Nexo’ y ‘Panorama 24’.

“El programa Nexo es un espacio de articulación y negociación con los programadores donde comparten proyectos o buscan coproducciones. Y bajo el paraguas ‘Panorama’ realizamos capacitaciones virtuales. Por otro lado, tendremos los showcases, que se harán los días 14,15 y 16 en las salas Quinto Deva y Cirulaxia; habrá siete showcase por día, donde se verán 15 propuestas con la siguiente modalidad: 15 minutos de espectáculo y 15 minutos de pitch”, detalla.

RONDAS DE NEGOCIOS. Productores de otras latitudes comparten proyectos e intercambian miradas.



Además, Girart cuenta con un mercado virtual en su plataforma, donde aloja unos 50 espectáculos y hace sinergia con más de 300 festivales en el mundo. “Hay muchos productores que no pueden venir por lo que les mostraremos las producciones de manera virtual. Es un portafolio de 50 compañías. Y se hacen muchas contrataciones por ahí. En 2022 me habló un productor de Bolivia que no podía venir y desde la plataforma eligió un grupo de títeres de Traslasierra. Se dan mucho esas operaciones de articulación a través de la web”, refiere.

De los grupos teatrales que participarán en el evento, la presencia local es muy fuerte: “En marzo hicimos una convocatoria y luego, a través de una curaduría, seleccionamos 50 compañías, tanto para las rondas de negocios como para los showcase. De ese total, 24 grupos son de la provincia de Córdoba, lo cual habla de dónde estamos parados. El resto son de Buenos Aires, San Luis, Rosario, Mendoza y otras provincias”.

En materia de programadores, asistirán en total 34, ocho de nuestro país y el resto, de países como Chile, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Colombia y Francia. “Lo que hace Girart es mostrarles a estos productores la diversidad de teatralidades, realidades y relatos de todo un país, más allá de Buenos Aires. Y hacemos seguimiento de las contrataciones que van surgiendo a partir de nuestro Mercado. Hay productores que vienen este año para festivales del 2025, así que eso se verá recién el año que viene, pero Julieta Daga, por ejemplo, se presentó en 2022 con La Celestina y acaba de actuar en el festival de Miami. De Córdoba es la obra que más ha girado”, sostiene.

En este sentido, Girart trabaja todo el año como una gran factoría de desarrollo de proyectos que tienen que ver con toda la cadena de valor de las artes escénicas y la música.

Todas las actividades que se darán en el marco del evento son gratuitas. “Era complicado hacerlo, por el contexto que estamos viviendo, pero lo estamos haciendo por una cuestión de resistencia cultural”, refiere.

Por último, si bien el evento no es abierto al público en general, sí tienen previstas la realización de dos obras de teatro para que la gente conozca Girart.



Dos obras abiertas al público

LAS TRES HERMANAS. Versión libre de la obra de Antón Chéjov, un film teatral dirigido por David Piccotto. (Foto Diego Lucero).

El martes 13 de agosto a las 20, en el Teatro Real (con entrada sin costo, pero retirando invitaciones) se podrá ver la obra ‘Tres hermanas’, una versión libre de Chéjov, dirigida por David Picotto.



En tanto, el 15 de agosto a las 20.30 podrá verse (también en el Real) la obra ‘Mátate amor’, un unipersonal protagonizado por Érica Rivas, cuyas entradas ya están a la venta ($ 15.000).

ÉRICA RIVAS Y MARILÚ MARINI. Actriz y directora de ‘Mátate amor’, adaptación teatral de la novela de Ariana Harwicz.