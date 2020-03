Una obra tras los pasos de Jorge Donn, Béjart y el bolero de Ravel

por Guillermina Delupi

La importancia de los sueños no tiene que ver con conseguirlos sino con el camino que se transita para llegar a ellos. Eso es, al menos, lo que dicen Marcelo Massa y Félix González, director y actor de Donn Nadie, la obra que estrenó el pasado viernes en el Teatro Real y que podrá verse durante marzo en la sala Azucena Carmona.

Con un planteo disruptivo y recogiendo las historias del bailarín argentino Jorge Donn, Maurice Béjart y hasta el mítico Bolero de Ravel, Marcelo Massa traza un hilo conductor hasta nuestros tiempos y actualiza un tópico universal: la persecución de los sueños como motor fundamental de las sociedades. “La obra es como una pintura de la sociedad y busca abarcar a todo tipo de público. Es una gran metáfora que habla de que cualquiera puede tener un sueño. No importa si lo alcanzás, lo importante es lo que hacés para lograrlo: el ir hacia ese sueño; y eso me parece que es buenísimo, sobre todo en momentos como los que tenemos como sociedad, donde la desazón y la sensación de que no hay futuro es una constante”, explica Massa.

La obra, que fue testeada con gran acogida el año pasado entre público variado -desde filósofos hasta chicos simples de barrio-, tuvo un disparador particular: “Yo tengo mucha relación con el mundo de la danza y, obviamente, con el del teatro. En 1992 Jorge Donn vino a Córdoba y fue muy fuerte para mí verlo. Donn es un ícono internacional y para la gente de la danza más aún, algo así como (Mijaíl) Baryshnikov. Pero en el imaginario popular está esta idea de que la danza clásica es algo tremendamente elitista; entonces me pareció bueno romper con eso. Y qué mejor que con un pibe de barrio, hijo y nieto de carniceros que un día queda flechado porque ve a este tipo bailando (ver más abajo) y a partir de ese flechamiento elige que quiere ser bailarín clásico con lo que implica eso en su contexto sociocultural de amigos, de barrio, de fútbol, padres y novia. Y cómo vencer todos esos obstáculos para ir detrás de lo suyo”, detalla el director.

Donn en Córdoba. Jorge Donn, un bailarín argentino nominado por la fundación Konex como uno de los mejores bailarines del país, debutó a los 16 años en la compañía de Ballet del Siglo XX de Maurice Béjart en Bruselas y en un breve lapso se convirtió en el primer bailarín de Béjart. Además, participó en la película Los unos y los otros, del francés Claude Lelouch.

En marzo de 1992 Donn pasó por Córdoba para interpretar el Bolero de Ravel en un escenario montado en la Av. Hipólito Yrigoyen , frente a la plaza Vélez Sársfield.

Para el actor Félix González, a cargo del unipersonal, la obra supuso todo un desafío: “Cuando Massa me contó el proyecto , me gustó mucho. Este iba a ser mi primer unipersonal , con toda la responsabilidad que eso significa. Y se abrió un mundo increíble para mí porque el arte viene a legitimar el pasado también. Yo me críe en una familia en la que sabíamos de la existencia de Donn y del Bolero de Ravel; de hecho, mi madre me contó que embarazada de mí en una fiesta bailó, jugando, ese bolero. Entonces, que el arte venga a rescatar una figura como la de Donn está buenísimo. Y si encima puede hacerlo desde el humor, que es el lugar más amable del teatro hoy, mejor todavía”, cuenta González.

Si bien desde el humor, la puesta tiene también un recorrido trágico que ahonda sobre las dificultades de aquellos que buscan despegarse de su entorno y ser diferentes: “Intentar sobresalir de ese destino aparentemente predeterminado no es tarea fácil. De pronto alguien hace la curva para salir y hay que tener mucha fuerza para poder escapar de ese entorno. Esta obra es una gran metáfora de nuestra sociedad. Y tiene sus momentos agridulces”, señala Massa.

Sueños pasados, presentes y futuros. En ese sentido, Félix agrega que “de hecho nuestro personaje en determinado momento queda varado entre dos mundos: su mundo de barrio y el artístico, que es el que persigue. El siente que el barrio ya no lo abriga y para nosotros puede sonar lógico ir a perseguir el mundo artístico, pero no es tan fácil quedar varado en ese limbo”.

Con los sueños como motor de movimiento, la obra va hilvanando sueños pasados, presentes y futuros como hechos transformadores de las sociedades: “ Nadie puede hacer algo si no tiene qué le inspire. Yo quiero lograr, a través de mis obras, hacer volar a los espectadores a otro universo que les pueda ayudar a cambiar sus vidas. Creo que estamos contribuyendo desde nuestra pequeña metáfora a mostrar que hay millones de posibilidades para lograr lo que uno quiere”, destaca Massa.

En la misma línea, el actor señala: “Me gusta esa idea que sostiene que los sueños no se persiguen para concretarse sino por el simple mecanismo de soñar, que es de por sí un gran motor de movimiento. Cacho, mi personaje, para poder descifrar los movimientos clásicos del bailarín que él amaba, los transcribe en un papel como él los entiende, sin ninguna técnica, sin nada. Y eso demuestra que todo vale a la hora de buscar un sueño. No hay nada que te pueda detener”.

Para finalizar, Massa sostiene que el hecho fundamental de la obra es que la gente pueda entrar en un mundo particular y poético diferente por un rato: “Porque cuando la gente ingresa en un mundo poético diferente de su realidad se multiplican los sentidos. Cada espectador puede llevarlo a su realidad y llevarse una lectura que le sirva como punto de anclaje en su vida cotidiana. Y lograr eso en esta época donde todo es distracción, donde todo te dispersa, es el mayor logro. Lograr producir un momento mágico, un ratito, vale un montón”.

La obra

ENSAYO. Director y actor ensayando en la previa al estreno de Donn Nadie, en la sala Azucena Carmona (Teatro Real).



- Donn Nadie es un ficcional que relata aspectos de la biografía de Cacho, un habitante de San Vicente, uno de los barrios más tradicionales de Córdoba. Hijo y nieto de carniceros, él también trabaja en una carnicería y su vida transcurre como cualquier muchacho de barrio. Pero un día ve bailar a Jorge Donn en la Av. Hipólito Yrigoyen y algo cambia en él. Entonces, empieza un recorrido para ir detrás de un sueño: ser bailarín.

- Funciones. Todos los viernes de marzo a las 21:30 en el Teatro Real (San Jerónimo 66).

El autor

Marcelo Massa es director, coreógrafo, docente, dramaturgo y gestor cultural. Ha trabajado en más de setenta espectáculos teatrales, coreográficos y vídeo- filmes. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Guernica, Paco Peca, Tres, Dale Dale Dalí, Cabeza Quemada, El anzuelo.

En 2016 estrenó No habrá ninguna historia igual, no habrá ninguna, una versión libre sobre textos de Daniel Salzano, con elencos artísticos municipales. En 2018 recibió el galardón como Mejor Director en el Premio Provincial del Teatro por su obra Cloro, una versión libre de Un Tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams.

Ese mismo año puso en escena -los fines de semana al mediodía, en la Casa de Pepino- La vida que deseas, que obtuvo el premio a la Creación y Producción Teatral.