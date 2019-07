Una reunión de jueves por la noche

La semana en clave electoral que se vivió en nuestra provincia contó con todos los ingredientes propios del último tramo de la campaña previo a las Paso. Cruces, tensión, fotos, discusiones y pases de factura fueron parte de la cotidianeidad cordobesa en los últimos días. Y a todo esto se le sumaron las reuniones, las que trascendieron y las que no, las que terminaron con foto y aquellas en las que la selfie quedó de lado. Como por ejemplo el encuentro del jueves por la noche que contó con Sergio Massa recibido casi como huésped de honor por un sector del delasotismo que de a poco empezará a manifestarse en torno al corte de boleta con los candidatos a diputados cordobeses y la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Sergio es un amigo de años y tenía una gran relación con José, ¿cómo no lo vamos a recibir?”, lanzó un delasotista paladar negro.

El whatsapp de ‘la jefa’

El conflicto por el transporte urbano de pasajeros en Córdoba sirvió para calentar motores y enfrentar con duras posiciones a macristas con schiarettistas. Algo que no había ocurrido en los últimos meses; ni siquiera en la víspera de la campaña provincial, ya que ninguno de los integrantes del PRO que llegó a la Docta cuestionó a Schiaretti ni a su gabinete. Todo hasta el lunes cuando el ministro Guillermo Dietrich insistió con la responsabilidad de la provincia por el conflicto del transporte y el schiarettismo respondió: primero con Carlos Gutiérrez, después con Oscar González y la lista siguió. Lo llamativo fue lo que sucedió en la vereda de enfrente, donde la jefa de campaña de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado mandó un mensaje escueto al grupo de whatsapp de los candidatos: “por favor en redes indicar a su manera y sin poner lo mismo lo que se comprometió Cba y no hace (sic)”. Es cierto, no se entendió demasiado, pero la bajada quedó clara: hay que tener cuidado cada vez que se cruza a la Provincia.

Marca y presión

El acto que Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos, llevó adelante en Hindú Club el jueves en las últimas horas de la tarde contó con varias caras conocidas. Pero una se llevó la mirada de varios, no porque se trate de una persona que no abrevie en el kirchnerismo, sino porque forma parte del plantel de uno de los equipos más grandes de Córdoba, y si bien se muestra siempre comprometido, esta vez dejó atrás el bajo perfil y posó para las fotos. Se trata de Juan Cruz Komar, el defensor de Talleres que se mostró alineado con La Cámpora en alguna oportunidad, que se involucra como ciudadano y que esta vez decidió levantar el perfil. La pregunta que se hacían varios en Hindú Club era qué habrá pensado el presidente del club, Andrés Fassi, quien siempre se mostró en línea con las políticas del presidente Mauricio Macri.

Olga dijo “presente” en Carlos Paz

La excandidata a intendenta de la ciudad, Olga Riutort, se hizo presente el viernes por la noche en el Teatro Luxor de Carlos Paz con motivo del acto que encabezaron Alberto Fernández y Carlos Caserio. La exconcejala llegó acompañada por algunos miembros de su partido y se sentó entre las primeras filas y en una butaca que había sido reservada con anticipación. El kirchnerismo la cuenta a Riutort como una aliada para la fiscalización en la capital cordobesa y a eso se debió la presencia de la dirigente. Hablando de la ciudad, otro que levantará el perfil pero recién después de las Paso es el intendente electo Martín Llaryora. Dicen que el sanfrancisqueño siguió de cerca el conflicto del transporte y le hizo saber a su entorno que se encuentra preocupado por las finanzas del Municipio.