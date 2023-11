Unicameral: un cambio a último momento avivó aún más la polémica por el Tribunal de Cuentas

A las duras críticas de los tribunos electos de Juntos por el Cambio María Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán, en su denuncia de que la reforma de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas del oficialismo busca “eliminar el control del gasto público del próximo gobernador y sus ministros”, se sumó la impugnación del legislador vecinalista Álvaro Zamora Consigli por un cambio a último momento que introdujo el oficialismo.

La bancada Hacemos por Córdoba (HxC) emitirá esta tarde el despacho de mayoría para que llegue mañana al recinto. Como lo adelantó PERFIL CÓRDOBA, el oficialismo avanzará con su aprobación en la sesión de este miércoles, a tres semanas de perder la mayoría absoluta, antes del escenario de paridad de la nueva Unicameral.

El grueso de la oposición ya adelantó su fuerte rechazo. Los bloques Juntos UCR, Encuentro Vecinal Córdoba, Independiente y las dos representantes de la izquierda (MST y FIT-Unidad) se mostrarán muy críticos con el avance del oficialismo sobre el órgano fiscalizador antes de perder su control en manos de la oposición de Juntos por el Cambio.

En el plenario de comisiones de ayer, la bancada HxC introdujo un cambio a último momento en el texto del proyecto que avivó aún más la polémica e hizo redoblar la crítica de los opositores. El vecinalista Zamora Consigli apuntó duro y afirmó que esto “revela el apresuramiento y la precariedad del proyecto” oficialista.

“Durante 24 años no necesitaron hacer ninguna reforma a la ley del Tribunal de Cuentas porque eran mayoría. Ahora, como cambia de manos se dieron cuenta que necesitan una ley. El argumento de que quieren modernizar es falso. Si en 24 años no lo hiciste, no tenés porque hacerlo en dos semanas”, lanzó el opositor.

Ante el nuevo marco normativo que aprobará el peronismo y sus aliados, el vecinalista hico foco en el cambio al artículo 11 del proyecto referido a las dos secretarías que componen la estructura de conducción del órgano fiscalizador. Se trata de la designación de los funcionarios al frente de la Secretaría de Fiscalización Legal y la Secretaría de Fiscalización Presupuestaria.

Otro punto de controversia

El parlamentario vecinalista advirtió que “durante 24 años, las secretarías fueron nombradas por el voto mayoritario del Tribunal de Cuentas, o sea los designaba la mayoría. Ahora, como no van a tener la mayoría, quieren por ley establecer que uno sea designado por la mayoría, y otro, por la minoría”.

“Es absolutamente antidemocrático, porque se debería elegir por mayoría. No, uno y uno, armándole un conchabo a cada partido político que esté ahí”, cuestionó Zamora Consigli.

En su rechazo al accionar oficialista, el opositor remarcó: “el argumento que se escuchó (ayer en comisión) revela la pobreza democrática del proyecto, porque lo único que le interesa (al oficialismo) es quedarse con una secretaria. Nada más”.

En la apertura del plenario de comisiones de ayer, la titular de la comisión de Legislación General, Julieta Rinaldi, informó del cambio en dicho articulado.

“Que el representante de la minoría pueda designar a un secretario es porque veíamos que si el vocal de la minoría se enfermaba o no estaba por dos meses no había quién lo subrogue, por ende, no había representación de minoría, en el caso de que había que tomar alguna definición importante en el Tribunal de Cuentas”, argumentó.

Sobre la crítica opositora por esta modificación ante el cambio de manos del control del organismo, Rinaldi resaltó: “Creemos que es muy necesario para que quede plasmado en la ley para el futuro”. “Tenemos que hacer una buena ley”, añadió.

En su defensa, desde el oficialismo sostienen que este proyecto viene “a salvar las desactualizaciones de la ley 7.630 y brindarle estatuto de ley a la Resolución 180, dictada y suscripta por los tres tribunos (los dos de la mayoría y el vocal por la minoría) en el año 2021, que contempla los planes de modernización”.

En los fundamentos se indica además que “la intención es incorporar tecnología a los trámites necesarios para el cumplimiento de los preceptos constitucionales de este organismo de control”.