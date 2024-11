Universo TV, la flamante apuesta de Carli Jiménez y su equipo, ha irrumpido en la escena del streaming como una propuesta innovadora que combina autenticidad cordobesa con el compromiso de ofrecer contenido distinto. La señal ya cosecha 22 millones de reproducciones en sus redes

Si bien el canal surge en torno a una figura tan emblemática como Carlos "La Mona" Jiménez, el responsable admite que el legendario cantante todavía no ha tenido su debut en esta plataforma. Un dato que refleja el impacto que puede generar cuando la estrella finalmente esté al aire.

Por ahora, la promesa de contenidos frescos sigue su curso. Entre los proyectos, se espera un programa semanal conducido por "La Mona" que ofrecerá charlas distendidas y momentos especiales, desde asados hasta entrevistas íntimas en el Museo dedicado al artista.

Aguas Cordobesas, Ecogas y Epec, entre las empresas imputadas por incluir tasas en sus facturas

Pero el anuncio más llamativo es una entrevista con el presidente Javier Milei, que según Carli, “no pudo darse en su última visita a Córdoba, pero está pactada para más adelante”. El canal busca diferenciarse del formato tradicional, explorando una conexión más humana y cercana entre las figuras públicas y su público.

¿Es verdad que Milei pidió ser entrevistado por la Mona Jiménez en una de sus visitas a Córdoba?

Tenemos una entrevista pendiente porque hay un programa de la Mona que todavía no arrancó. Sorprende, pero en su canal, Carlos todavía no salió al aire con algo propio. Hace un poco más de un mes que estábamos y tenemos 22 millones de reproducciones y todavía “La Mona” no pareció, siendo que él es nuestro artista principal y es quien nos va a dar una un golpe fuerte en esto.

¿Fue un pedido de Javier o se gestó desde Universo tv?

Tenemos una relación directa, tengo una relación directa con el Presidente... Pará, te tiro esto solamente: Javier Miley es una persona que te responde los mensajes él, yo le mando mensaje ahora y cuando me lo lea o cuando tenga un tiempo me lo responde. No pasa más de un día sin que me responda el teléfono. La gestionamos nosotros.

Carrió: “Milei confronta con la clase media porque quiere hacerla desaparecer”

Nunca habló con un medio de Córdoba...

Hay un fenómeno que sucedió también con los con los jugadores de la selección Argentina, que dejaron de hacer notas con periodistas, cuando se cansaron que el formato que los castigaban, que era toda crítica, todo drama, todo quilombo, dijeron ‘no hacemos más y empezamos a hacer notas con los streaming, una comunidad más contemporánea’. Y esto creo que es también parte de la autocrítica que tenemos que hacer nosotros como medio. Hay una comunidad en Córdoba y en el en El Mundo que necesita ser hablada de otra forma. Y creo que el que el presidente entiende esto mejor que nadie.

¿Le van a dar algunas preguntas a Carlos para la nota?

No creo, será una charla. Lo que cuentan es muy atractivo desde distintos lugares. A los dos les gusta la música. A Milei les gusta el fútbol. Hay una conexión ahí que va a ser interesante.

Una casa que se convierte en canal

El espacio físico donde funciona Universo TV es un reflejo de la filosofía de Carli Jiménez: un entorno donde las experiencias se comparten de manera genuina. “Estamos en la casa que hasta hace tres meses era mi hogar”, relató rememorando su infancia en el barrio y los recuerdos que lo ligan al lugar.

En sus tres plantas, 37 empleados trabajan en diversas áreas que van desde producción y marketing hasta merchandising. El canal se define como una "productora que genera experiencias" y, de acuerdo con Carli, el streaming es una extensión natural de esa propuesta.

“No hacemos un programa de cuarteto, porque el cuarteto ya es parte de nuestra vida”, explica, asegurando que el contenido de Universo TV busca ser auténtico y cercano al público cordobés. Por ahora, entre las figuras se pueden destacar a Matías Barsola, Caio Lamberti y los chicos de Mostri Tv.

El futuro y una apuesta de comunidad

Universo TV se proyecta como una plataforma que no esquiva temas ni oculta su identidad cultural. La señal esta comandada por Freddy Morosovsky y Carlos Oliván. Aseguran que apenas ha comenzado a llenar el 30% de su programación, buscando un crecimiento paulatino. Se vendrán nuevos shows, desde contenido gastronómico hasta programas con celebridades, el proyecto promete consolidarse como un espacio que combina lo regional con lo innovador, en una apuesta ambiciosa por reimaginar el entretenimiento digital desde Córdoba.

Sin querer tenes un canal de televisión...

Más o menos. Pero no es nuestro ‘core Business’ para nada, nosotros seguimos siendo una productora de espectáculos. El universo que hemos creado es un es un universo de experiencias lindas, únicas. Así como por ejemplo tenemos nuestro propio vino y no estamos dedicados a crecer como una bodega propia y demás.