Vacaciones 2020: cuáles son las infracciones más comunes en las rutas

por Ariel Bogdanov

Con la inminente llegada del mes de enero, las rutas de todo el país comienzan a poblarse de turistas buscando su destino de vacaciones. Ante este incremento de tráfico, PERFIL CORDOBA dialogó con Horacio Botta Bernaus, abogado y uno de los principales referentes nacionales en materia de tránsito y accidentalidad vial, quien mostró su preocupación por el crecimiento de algunos errores al manejar.

“Tenemos identificados cinco errores habituales. El primero es el uso del celular en ruta, un tema que preocupa, pero ya no es solo el uso tradicional del teléfono, sino que se está usando para ver redes sociales o hay choferes que van jugando un juego. Es uno de los riesgos más difíciles de probar al momento de un accidente”, comentó el especialista. “Luego tenemos la velocidad en autopista. La gente siente que en autopista mejoró su situación de seguridad y se siente en condiciones de conducir en velocidades mucho más elevadas. Por contrapartida, en autopista tenemos otro de los errores más frecuentes que es el ingreso del tránsito pesado a las autopistas a muy baja velocidad, algo que también está prohibido”, agregó.

“En cuarto lugar tenemos el mal uso de la banquina para estacionamiento o detención. La banquina no es para estacionar, ni para descansar, estirar los pies o hacer pis, sino que es para escapar de una maniobra de riesgo. Por último, está el no aten der la fatiga. La conducción es mucha concentración y no se puede manejar más de 200 kilómetros o dos horas sin detenerse”, completó el abogado.

—¿La gente sabe cómo conducir en autopista de tres carriles?

—Se ven muchos errores. No entienden que el carril lento es el de la derecha, podes usarlo para ir despacio, respetando velocidades mínimas. Ahí deberían ir los camiones con máxima de 80. El carril del medio es para circulación normal, dentro del límite de velocidad y el carril de izquierda es para sobrepaso, esto significa que cuando alguien me pide el carril izquierdo se lo tengo que ceder, es un carril que podés usar mientras alguien no te lo pida. Como tantas cosas en el derecho de tránsito, no todo el mundo sabe las leyes. Algo parecido a las reglas ortográficas, alguien te las tiene que enseñar. Una vez publicada la norma, que regula un juego, la única forma de que funcione es que todos lo conozcan. El tránsito es un juego de convivencia en donde si todos cumplen su parte, el juego funciona. En este punto los millennials nos enseñan mucho porque quieren saber no solo las reglas, sino los porqués y el para qué.

—¿En qué sentido?

—En el tránsito no enseñamos, si no mandamos, ordenamos, castigamos, y el ser humano debe entender el porqué. Las nuevas generaciones nos exigen mucho en ese sentido, y cuando hablo con ellos trato de que atrás de lo que digo vaya por qué y para qué.





“La ciclovía de La Cañada pone en riesgo al ciclista”

Una de las últimas acciones de Ramón Mestre como intendente fue la incorporación de una ciclovía en La Cañada, una arteria clave de la ciudad, la cual tendrá un mayor volumen de tráfico cuando se inaugure el puente que conecte la Costanera con dicha arteria. Según Botta Bernaus, “es una barbaridad. Pone en riesgo al ciclista. Hay cuestiones mínimas que respetar. Hay que estudiar una ciclovía en función de una serie de variables”, expresó preocupado el abogado y se preguntó: “¿Tengo espacio suficiente para instalarla? ¿tengo amplitud? Una ciclovía ideal tiene no menos de dos metros. ¿Está interconectada o termina a las cuatro cuadras? Ese es uno de los requisitos fundamentales, que me lleve a algún lado. Son estudios que deben hacerse”, precisó. “La ciclovía debe tener una protección al ciclista. Esta es una vía muy importante de la ciudad y no la pondría ahí. Cuando yo hago una ciclovía debo pensar en la seguridad del ciclista. Aquí ante cualquier contingencia el automovilista se va a tirar hacia la izquierda, el lugar por donde corre la ciclovía”, advirtió.