Vertidos clandestinos en el Río Suquía: un video viral revela la crisis ambiental que persiste en Córdoba

Un video registrado por un vecino de Córdoba evidenció lo que aparentan ser vertidos cloacales clandestinos en el Río Suquía, específicamente en la zona norte de la ciudad. El material, que se viralizó rápidamente en redes sociales, reavivó una problemática ambiental que lleva años sin resolverse.

El río, con una extensión de 200 kilómetros desde el embalse San Roque hasta la Laguna Mar Chiquita, atraviesa casi 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba. En este tramo, se presentaron numerosas denuncias sobre vertederos en diversos puntos de la ciudad que desembocan directamente en sus aguas.

Carlos Paz: una falla en planta de bombeo de cloacas provocó escurrimientos hacia el lago

"Este vuelco junto con otros cinco o seis fueron denunciados allá por 2021, pero en 2023 seguía igual. Volví hace dos semanas de un viaje y me encontré con esto otra vez. Me impactó ver que no se hizo nada para resolverlo en estos años", indicó Martín Vázquez, autor del video.

En particular, se refiere al tramo del río que atraviesa sectores como Villa Warcalde, Los Carolinos y la Recta Martinolli, áreas donde proliferan numerosos barrios cerrados, countries, futuros desarrollos inmobiliarios y dos nuevas estaciones de servicio.

En 2021, el material presentado por Martín junto a la ONG Río Sustentable reveló que uno de los afluentes provenía, efectivamente, de la zona de Los Carolinos y descargaba aguas grises en el Río Suquía. Actualmente, ese efluente parece estar obstruido.

Pausa al conflicto entre SUOEM y Passerini, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria

Sin embargo, los malos olores y partículas no identificadas siguen presentes.

"Tengo que volver a hacer trazabilidad. Hay varios emprendimientos y proyectos que no estaban en aquel momento. Nadie sabe de dónde vienen. Es una de las preguntas que a mí me encantaría que alguien responda", agregó Vázquez.

Por su parte, el docente e investigador, Exequiel Di Tofino destacó que esta situación responde a una falta de planeamiento y control. "Hay una falta de planeamiento e infraestructura vinculado a los desarrollos inmobiliarios. Esto hace que no estén pensadas las infraestructuras adecuadas para lograr que grandes superficies cuenten con los sistemas de flujo adecuados, para lo que tenga que ver con desagües y deshechos".

Aunque la zona norte de la ciudad se encuentra actualmente en el centro de la polémica, esta problemática no es exclusiva de esa área. Situaciones similares se registran en otras partes de la ciudad, como las zonas Centro y Sur. Fuera del ejido municipal, vecinos presentaron denuncias relacionadas con esta misma situación en localidades cercanas, como Carlos Paz, La Calera y Saldán, etc.

Mileista cordobés le pide a Llaryora que aplique “motosierra” en la cartera que estuvo a cargo de Gill

"Hay que comprender que Córdoba tiene un problema de déficit habitacional. Si hace falta crecer para arriba porque ya no podemos crecer más para afuera, es entendible. Pero antes de hacerlo digan qué van a hacer con las aguas grises", reiteró Vázquez.

Impacto social

Los vertidos afectan no solo al medio ambiente, sino también a la salud pública. "Dato no menor, la gente pesca y la gente se baña en el Suquía".

Sustancias tóxicas presentes en las aguas residuales pueden generar alergias, problemas respiratorios y otros daños en las personas que frecuentan el río. "Cuando las personas se acercan y hacen actividad física o se sienten a la vera del río, muchas de las sustancias que se vierten son tóxicas y volátiles. Todas estas partículas llega a las personas a través del aire", explicó Di Tofino.

Además, todo el material no tratado termina desembocando en Mar Chiquita, recientemente declarada parque nacional.

Más barata la multa que invertir en infraestructura

A pesar de las multas aplicadas por la Municipalidad de Córdoba, el problema persiste. En su momento, el gobierno local clausuró el supermercado Disco Los Carolinos, por verter sus desechos en el río. Aunque el establecimiento retomó sus actividades, los vecinos siguen denunciando que los vertidos persisten.

"Las multas no son ni siquiera lo suficientemente graves como para que estos emprendimientos no las paguen. Si hubiese un correcto plan de relevamiento no pondría solo la multa, clausurarían y le generarían un costo muchísimo mayor al responsable para que hagan si o si lo que tienen que hacer", precisó Di Tofino.

Falta de planeamiento

Según el especialista, muchos desarrollos inmobiliarios carecen de la aprobación necesaria y de una infraestructura adecuada para tratar las aguas grises o instalar correctos sistemas de filtrado en áreas cercanas a ríos. En numerosos casos, ni siquiera se completan los trámites de final de obra.

Córdoba, la provincia con mayor cantidad de certificados de "Hoteles más Verdes" en el país

En ese mismo contexto, Vázquez acotó: "en otros países del mundo primero haces las conexiones, primero sabes qué vas a hacer con lo que generas como humano y después haces los cimientos y luego la construcción. Acá parece que empezás de arriba y terminás abajo".

"Las construcciones actuales van por un camino totalmente distinto al requerimiento de la población. No hay asesoramiento ni intención real de realizar un desarrollo medido", criticó Di Trofino.

Así y todo, Vázquez, quien viralizó el video, convocó a la comunidad a involucrarse. "No podemos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. La idea es hacer un relevamiento, un diagnóstico de situación del río y poder geolocalizar cada uno de los vertidos clandestinos. Es una tarea que va a llegar mucho tiempo. Por eso, si la gente se involucra, mejor".

"Me impresionó lo que se popularizó el video. La gente lo compartió y recompartió. Estoy entusiasmado de realizar este proyecto. Pude ver que al cordobés le importa ver el río sano", finalizó.

Fotos y videos gentileza Martín Vázquez Jones (@martinvjones).