Víctor Hernández/Elena: “Yo no soy Lali Espósito”

-¿Cómo es su nombre?

-Por ahora, Víctor Emanuel Hernández.

-¿Cómo quiere ser llamado?

-Elena Hernández. No sirvo, no pienso, no siento como hombre. A mis 7 años fui abusado sexualmente. A lo largo de mi vida tuve experiencias con mujeres y traté de entablar relaciones estables. Intenté ser feliz o creer que era feliz pero nunca pude. Siempre fracasé. Siempre me gustaron y tuve atracción hacia los hombres. En el 2020 caí preso y estando privado de la libertad, terminaron de despojarme de lo poco hombre que era. Me violaron, me torturaron. Nadie se hace cargo de lo que me sucedió. Hay denuncia penal.

-¿Cuándo inició el trámite?

-Hace aproximadamente un mes. Estoy esperando que venga la gente del Registro Civil. A mí me quitaron todo. Víctor Emanuel Hernández murió, quiero renacer, dejar de tener miedo. Hoy soy Elena.

-¿Pide ir a un pabellón con mujeres?

-Por ahora estoy bien donde estoy. Estuve casi 3 años y medio en el pabellón E1 que es de la fuerza (policías detenidos). Tuve que sufrir burlas, bullying, tuve problemas con la comida, la devolvía. Hace dos meses estoy en el E3 y me siento bien, estoy más tranquilo, tratando de rehacer mi vida. Ir al (pabellón) de mujeres se verá más adelante. Por ahora, sólo tengo pensado cambiar de género, es mi derecho.

Tres eventos en Córdoba generaron casi $ 22 mil millones y el mayor “beneficiario fiscal” fue la Nación

-El Presidente Milei dijo que prohibirán modificar el género después de la detención.

-Milei es una persona que fomenta la violencia, nos quita derechos a nosotras, porque yo me siento mujer. En vez de hablar de lo que no sabe, tendría que intentar hacer algo por nuestro país. Si quiere una réplica señor presidente, no tengo problema: yo no soy Lali Espósito.

-¿Tiene pareja?

-Tengo miedo, no tengo pareja.

-Lo que me cuenta sobre su decisión de pedir cambio de género, ¿nunca lo pensó antes de ingresar a la cárcel?

-Lo pensé antes de caer detenido, pero no lo hice por miedo o por vergüenza. Y repito: acá me terminaron de despojar de lo poco hombre que era. Hoy me siento mujer, no soy más hombre. Es mi decisión.

-¿Qué opina sobre los casos como el de Guillermo Cantero o de algún oportunista que pueda usar este cambio para algún beneficio?

-No estoy al tanto. En mi humilde opinión, hay gente que lo hace por estrategia. Siempre hay oportunistas. Como dice el Presidente, hay varios vivos. Buscan sacar beneficio. Yo no estoy buscando nada de eso. Me hicieron muchas pericias, tengo a cuatro jefes del Servicio Penitenciario que avalaron lo que me hicieron recibiendo plata cuando me violaron y torturaron. Hasta el día de hoy estoy luchando por eso.