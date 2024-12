Villa Allende: especialista advirtió que cerrar calles es "un sensible aporte a la ruptura del tejido social"

El especialista en Seguridad, Jorge Jofré, consideró que cerrar las calles es romper el tejido social al referirse al plan de seguridad anunciado por la Municipalidad de Villa Allende.

Polémica

“Creo que hay un hilo conductor en esto que tiene que ver con el reconocimiento de que hay gente que se desplaza por la calle que está haciendo mal las cosas, y hay gente que está definiendo que tiene que visiblemente mostrar que hay quienes triunfaron y quienes perdieron", sostuvo Jofré.

"Cerrar las calles es una decisión complicada desde la construcción política. La calle es el espacio público por excelencia que permite la interconexión de la comunidad, de la sociedad. Es el espacio donde los barrios y los que habitan en ellos entrelazan y construyen su propia cultura", agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

"Encerrarlas para que otros no pasen y encerrarlas para que determinados sujetos no pasen es un sensible aporte a la ruptura de ese tejido social", enfatizó el director de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal.

Argumentos

"En algún momento cuando se abren esas puertas. ¿qué ocurre? Lo que queda es ese desgarro en donde en alguna oportunidad se dejó en claro: ´Yo soy el triunfador, vos sos el perdedor´", prosiguió en su argumentación.

"Todo hecho frustrante puede derivar en angustia y esa angustia puede derivar en violencia", advirtió Jofré.

Finalmente expresó que existe "la posibilidad como comunidad de construir instrumentos más dignos para también legarles a nuestros hijos una construcción política integradora y no que excluya".

El plan de seguridad de Villa Allende

Villa Allende anunció que desde las 22 a las 6 de la mañana cerrará accesos secundarios de la ciudad con portones y vallas, y dejará solamente las avenidas principales habilitadas para el tránsito.

El objetivo es que "los vecinos duerman tranquilos", aseguró el intendente de la ciudad de Sierras Chicas, Pablo Cornet.