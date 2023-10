Villa Plomo, el club de barrio que sueña con llegar al Federal

Gabriel Carletti tuvo un sueño: formar un club en su pueblo que fuera una alternativa popular. Y lo cumplió. Surgió allá por el 2006, él jugaba al fútbol, había andado por varios equipos de la Liga de Laboulaye y la Liga Cordobesa y tenía la necesidad de llenar un vacío que sentía en Serrano, localidad ubicada a 420 kilómetros de Córdoba Capital. La idea era suplir la falta de oportunidades para muchos pibes que querían jugar al fútbol de manera federada. No fue una tarea sencilla, hubo muchos obstáculos en el camino, pero finalmente en 2008 logró la afiliación en la Liga regional; el club logró crecer de manera exponencial, es contención para muchos jóvenes de la zona y esta temporada participará por tercera vez del Torneo Federal Regional Amateur. Esta es la historia del Club Villa Plomo de Serrano, y de su fundador, exjugador, canchero, dirigente y técnico.

“Comenzó en 2006, hablé con un grupo de amigos y le dimos forma en los papeles. Luego, en 2008, surgió una nueva comisión con gente del pueblo, que fue la que me ayudó a darle forma en lo físico, en el arranque operativo. Nació porque creí en la necesidad de otro club para el pueblo. Fue muy chocante en sus inicios, como toda cosa nueva en un pueblo chico”, le contó Carletti a este diario. Serrano es una localidad de

cuatro mil habitantes y hasta ese entonces sólo estaba el Deportivo y Cultural de Serrano.

Carletti, que había jugado en esa institución, narró: “Mantuve las convicciones, discutí y me puse al frente de todos los que nos hacían la contra, para que el club no existiera. Fueron tiempos duros. En la Liga tenía el apoyo de todos los clubes, pero el otro club del pueblo hizo lo imposible para que no funcionara, metían trabas constantes; así estuve hasta 2008 cuando logré la afiliación del club a la liga”.

Y así nació el Club Villa Plomo. Su nombre llama la atención a cualquier desprevenido. Entonces, Carletti explicó su origen: “Se lo bautizó así porque es el único barrio del pueblo y por la cercanía del estadio con el barrio. Además de ser un barrio popular. Por ende, nosotros seguimos la misma política del barrio. Somos muy inclusivos y populares, acorde al barrio. El club está conformado por gente humilde y trabajadora, con principios y valores. Somos una gran familia”.

A propósito de familia: Omar Carletti, su papá, es el actual presidente; Verónica Aguirre, su esposa, es una activa colaboradora y lleva adelante el fútbol femenino del club,; y el predio donde está la cancha era de José Brignone y Magdalena Conté, sus abuelos, y fue donado por Marta Brignone, su mamá. Una familia bien futbolera.

Lo hago por pasión, porque lo siento, y lo tomo como algo que debe crecer día tras día”, sostuvo Gabriel, apodado ‘Gallo’. Justamente el escudo del club es con un gallo pisando una pelota. Es que todo empieza con él pisando una pelota. Aunque Gabriel diga que era un rústico futbolista. Jugó en Avellaneda, Medea, Lasallano, Mattaldi, Jorge Newbery Buchardo, Huracán de Laboulaye, Deportivo y Cultural Serrano y estuvo en el primer partido de su Villa Plomo. Jugó hasta hace tres años atrás en la Liga, cuando tenía 43 años.

Aún Villa Plomo no salió campeón con el fútbol masculino, pero el año pasado dieron la vuelta olímpica con el fútbol femenino. Fue una fiesta, recuerdan, ver la camiseta negra con la “V” blanca celebrar. Aunque vale resaltar que históricamente los colores del club fueron azul Francia con vivos celestes, blancos y negros. ¿Por qué esos colores? “Porque me gustaban, yo había jugado en Lasallano de Córdoba y esos colores me gustaban”, responde.

Mientras dialoga con este medio y relata vivencias del floreciente club, Carletti afirma: “Mucha gente me ayudó a mantener en pie este proyecto. La idea surgió en 2006, en 2008 logramos la afiliación, en 2009 empezamos a competir en la Liga y hacíamos de local en Laboulaye, en el 2010 hacíamos de local en Melo y en el 2011, por fin, inauguramos nuestra cancha. Hace dos años abrimos una escuelita de fútbol, en un convenio con Talleres. Se llama Escuela Talleres Serrano, pero está en Laboulaye. Entonces nuestro proyecto, nuestro club abarca Serrano y Laboulaye. Hay mucho trabajo y esfuerzo, porque tenemos, también, todas las categorías inferiores que pide la Liga, además de otras disciplinas. Actualmente entre varones y mujeres debemos contener socialmente a 280 chicos y chicas”.

Cuando Carletti habla con nosotros se está yendo a entrenar a los pibes. Es un multifunción. “Soy agropecuario, me dedico al campo, mi otra pasión. Y en el club hago de todo, desde limpiar y poner redes, marcar la cancha, inflar la pelota, discutir con los árbitros, hacer la parte administrativa, ir a la Liga, dirigir, organizar viajes...”.