Villano invitado

Adentro de la cancha, no fue un cumpleaños feliz para Belgrano. El reencuentro con Chaco For Ever, después de 24 años de distanciamiento, lo dejó sin festejo, sin invicto y sin la condición de único puntero que ostentaba hasta la fecha anterior. El Celeste, con 13 puntos, ahora comparte el liderazgo con San Martín de Tucumán y Brown de Puerto Madryn.

El Pirata no logró imponer su “chapa” de líder en su excursión a Resistencia. Su adversario lo complicó desde el inicio proponiéndole un partido intenso, lleno de presiones y no exento de fricciones, y sacando provecho de su condición de baquiano en una cancha casi cuadrada.

Chaco For Ever priorizó el orden y le cedió la iniciativa a la “B” en el arranque del encuentro. Tuvo paciencia para esperar agazapado en su dominio y contundencia a la hora de contragolpear. Con esa fórmula logró la apertura del marcador, en un toqueteo que concluyó el mediocampista Enzo Gaggi, en un minuto 13 que fue fatídico para la visita.

No hubo reacción. El conjunto cordobés siguió luciendo frágil cada vez que lo atacaban y del medio para adelante solo Mariano Miño se hacía cargo de la pelota. La soledad del “10” atentó contra las chances de equilibrar el trámite del juego, de arrimar la pelota hacia la posición de Pablo Vegetti y de lograr un pronto restablecimiento de la igualdad inicial. Para colmo, Enzo Bruno no desaprovechó un mal despeje de la última línea rival y clavó el 2-0 cuando el reloj acababa de marcar la media hora de juego.

Un remate de Miño que exigió al arquero Gastón Canuto fue la tibia respuesta del elenco de Guillermo Farré antes de un entretiempo donde decidió patear el tablero y reacomodar las piezas para tratar de cambiar la historia. Los ingresos de Tobías Ostchega y Joaquín Susvielles le permitieron a Belgrano ocupar mejor el ancho del campo de juego, acentuar una tenencia no siempre productiva y encontrar algo de profundidad.

El desgaste físico fue haciendo mella en los futbolistas locales (jugaron entresemana por Copa Argentina y serán rivales de Talleres en 16avos de final) y eso contribuyó a incrementar las chances del Pirata.

Por la 7° fecha, Belgrano recibe a San Telmo el miércoles a las 21.15 en el Gigante de Alberdi. Un día antes, Instituto visita a Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto recibe a Chacarita.

El gol de Miño, a los 27 minutos del complemento, hizo renacer la ilusión de celebrar el “cumple” con un buen resultado y viendo a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones. Pero el envión anímico no tuvo correlación con lo que proponían las cabezas y ejecutaban los pies.

En la última secuencia, jugado por jugado, Belgrano quedó expuesto y Losada debió exigirse para ahogarle el grito de gol a Nicolás Trecco. A la vuelta de la esquina llegó el 3-1 de Gaspar Triverio que selló el triunfo del recientemente ascendido Chaco For Ever, ante casi 20 mil testigos.

El elenco que conduce Daniel Cravero es uno de los cinco equipos que todavía no perdieron en la segunda división afista. A ese grupo selecto lo completan Brown de Adrogué, Deportivo Riestra, Instituto y All Boys.

SIN INVICTO. Belgrano perdió su primer partido en la Primera Nacional 2022. Ahora comparte el liderazgo con otros dos equipos. /// FOTO: PRENSA BELGRANO

Síntesis del partido

Chaco For Ever (3): Gastón Canuto; Lucas Fernández, Alexis Niz, Yair Marín y Leandro Allende; Gonzalo Alarcón; Enzo Gaggi, Enzo Bruno, Álvaro Cuello y Gonzalo Lucero; Martín Garnerone. DT. Daniel Cravero.

Belgrano (1): Nahuel Losada; Gabriel Compagnucci, Alejandro Rébola, Diego Novaretti y Francisco Oliver; Bruno Zapelli, Santiago Longo, Hernán Bernardello y Mariano Miño; Pablo Vegetti y Fabián Bordagaray. DT: Guillermo Farré.

Goles: PT, 13m Gaggi (CH) y 32m Bruno (CH). ST, 27m Miño (B), 44m Gaspar Triverio (CH)

Cambios: ST, inicio, Tobías Ostchega por Oliver (B) y Joaquín Susvielles por Longo (B); 11m Emanuel Díaz por Bruno (CH); 17m Ulises Sánchez por Compagnucci (B) y Maximiliano Comba por Bordagaray (B); 25m Nicolás Trecco por Cuello (CH); 31m Triverio por Alarcón (CH) y Franco Canever por Lucero (CH); 44m Ariel Rojas por Zapelli (B).

Amonestados: Alarcón, Garnerone, Gaggi (CH); Novaretti, Oliver, Vegetti y Miño (B).

Cancha: Chaco For Ever. Árbitro: Nazareno Arasa.

