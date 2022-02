"Vinicius de Moraes fue mi hermano, mi padre artístico"

La década de 1970 fue cuna de grandes artistas y de proyectos memorables. Por aquella época, gran parte de la comunidad artística solía reunirse en un bar emblemático de Buenos Aires llamado La Fusa, por donde pasaron grandes figuras.

Tal fue el caso de Toquinho, Vinicius de Moraes y María Creuza, cuyos shows tenían la particularidad de reunir en un mismo lugar a la bohemia y a lo más alto de la sociedad porteña.

De aquellos encuentros quedó para la posteridad un disco: ‘Vinicius de Moraes en La Fusa, con Maria Creuza y Toquinho’. Y antes de su show en el Gran Rex, Toquinho pasará por Córdoba a rememorar canciones de aquella época.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, el cantautor repasó momentos inolvidables, habló de la situación en Brasil hoy y anunció nuevos proyectos.

—¿Cuándo estuviste en Córdoba por última vez y qué es lo que más te gusta de nuestra ciudad?

—Varios años ya. No lo recuerdo con exactitud. No tenemos mucho tiempo de recorrer, pero sé de la calidez de su gente y lo bonito de sus paisajes y que es una de las provincias más importantes. En esta gira voy a conocer varios lugares del interior en los ue nunca he estado. Será un placer encontrarme con su público, en un escenario nuevo cada noche.

—¿Cómo transitaste la pandemia; fue una etapa creativa o más bien introspectiva?

—Fue duro, difícil, pero traté de generar cosas todo el tiempo. Hice streaming. Grabé un disco. Traté de capitalizar ese tiempo donde nadie sabía bien lo que pasaba, ni siquiera los médicos, y todo se transformaba en disputas políticas, incluso quién sacaba primero la vacuna. Yo creo que usaremos barbijo por algún tiempo; hace unos años vi que en Japón la gente usaba esa protección y al preguntar el motivo, me dijeron que por respeto, o porque era gente engripada. Por otro lado, la medicina no sabía lo que sucedía, entonces nos mandaron a todos a casa.

—¿Quiénes dirías que han sido tus maestros a lo largo de tu carrera artística?

—Vinicius fue quien me marcó, con él toqué 10 años inolvidables. Claro que tuve influencias varias: Badem Powell, Chico Buarque, Joao Gilberto. De Argentina, Piazzola, quien marcó un punto de inflexión. Todos ellos fueron de gran influencia e inspiración.

—¿Qué significó Vinicius de Moraes en tu vida y en tu carrera?; ¿cómo se conocieron?

—Nos conocimos tocando, la música brasileña tiene esos encuentros. Yo tenía 23 años y me llamó para tocar en un bar argentino, ‘La Fusa’. Vinicius fue mi hermano, mi padre artístico; 10 años que me marcaron. Él era cosmonauta, como me gusta decir, y yo el hilo a tierra. ‘La Fusa’ fue el disco por el que trascendimos y se conoció nuestro trabajo. Un show que hacíamos en un café concert, transformado en un disco que fue un éxito, incluso lo podés comprar en países como Japón o Alemania.

—¿Y Chico Buarque?

—Con Chico tenemos amistad desde la adolescencia. Como te decía, fue una influencia también. Escribimos ese tema ‘Lua Cheia’, letra que muchos recuerdan hoy en día. Uno de los notables de nuestra música, quien inspiró y marcó el camino de muchos que vinieron detrás.

—¿Qué es lo que más recordás de tu vínculo con Anibal Troilo, Mercedes Sosa y Astor Piazolla?

—Los encuentros en Edelweiss, noches de largas charlas. Todos trabajábamos allí, éramos amigos, ese era el sentimiento. Esa generación fue afortunada, tuvimos mucha suerte histórica. Musicalmente muy fuerte.

—¿Qué balance hacés a 50 años de La Fusa?

—Estuvimos 10 años allí, con Vinicius y muchos colegas más. De tocar en un café concert a grabar un disco de estudio, que luego se convirtió en un trabajo de catálogo. Éramos jóvenes y el éxito fue increíble. El ambiente era alegre y relajado: cada actuación era una fiesta, un disfrute. Nos hizo conocer a todos, para luego seguir nuestras vidas y caminos profesionalmente hablando. Recuerdos hermosos, por eso este tour rememorando esos 50 años.

—¿Cómo será el show que se verá en el Teatro Libertador, en Córdoba?

—No soy de armar planillas con listados de temas, prefiero que cada público me sorprenda, me vaya llevando a esos temas que quiere escuchar. Siempre piden los clásicos y yo me siento a gusto dándoles a ellos lo que vinieron a escuchar. Como público me gustaría lo mismo: volver a casa satisfecho con lo que pude ver y escuchar. Y esto trato de hacer, en este caso con Camilla Faustino como compañera de ruta. Será un show intimista, en el que también contaré anécdotas de estos años.

—¿Cómo seguirá la gira?

—Comenzaremos en Resistencia y Posadas, para llegar a Córdoba. Luego seguiremos por San Juan y Concordia, para cerrar con María Creuza en el Gran Rex y Casino Monticello de Chile. Será un lindo periplo, encontrándonos con un público diferente cada noche.

—Estás con un proyecto para Netflix además, ¿de qué se trata?

—Es un proyecto infantil, hermoso. Nos acompañan grandes profesionales a cargo de los dibujos. Cada capítulo tendrá una canción nueva. Se va a difundir pronto.

—Para cerrar, ¿qué es el arte para vos?

—El arte salva, la música salva. En mi caso, la guitarra es mi compañera, es mi psicoanalista. La música ayuda a la gente, no sé qué sería del mundo sin el arte, sin la melodía de una canción. La música trae aromas, recuerdos, separaciones, uniones.

CON VINICIUS DE MORAES. Toquinho acompañó al poeta carioca durante 10 años.



“No veo hoy en Brasil la unión musical que teníamos nosotros”

Consultado sobre cómo está hoy Brasil, a nivel cultural en general y a nivel musical en particular, Toquinho señala que en un país con 220 millones de habitantes, la brecha entre ricos y pobres es muy grande y es cada vez más marcada. “Imposible de comparar con otros países como Francia o Alemania; en Brasil la desigualdad cada día es mayor”.

Además, destacó que culturalmente, y en la música en particular, ya no existe la unión musical que tenían ellos años atrás. “La Internet trajo cosas buenas y malas; hay demasiada información y la música diseminada por todas partes. Al principio, la música era más nacionalista entre nosotros, bien brasileña. Ahora se convirtió en más internacional. Así y todo, mi generación era más potente desde lo musical, estaba inserta culturalmente”.

Entradas a la venta

Los tickets para el show de ‘Toquinho Tour 50 años de La Fusa’, pueden adquirirse en el portal de Autoentrada, con valores que arrancan en los $3.520.