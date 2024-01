Worldcoin sale a aclarar que no ha monetizado ni monetizará los datos biométricos

El domingo pasado este medio publicó un artículo sobre la iniciativa de la empresa Worldcoin de escanear el iris de las personas empleando su producto World ID con el fin de autentificar la humanidad de las personas. También se destacó que el proyecto ha tenido fuerte arraigo en el país, donde más de 500 mil personas ya aceptaron escanear sus ojos. Y particularmente en Córdoba, donde ese número supera las 100 mil personas.

La empresa, cuyos proyectos y actividades están siendo investigadas en el país por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) en relación al tratamiento de los datos personales, emitió a través de su agencia de comunicación una serie de aclaraciones al respecto:

“Worldcoin y su producto estrella, World ID, se diseñaron intencionadamente para facilitar a las personas el acceso a sistemas financieros y oportunidades que de otro modo no tendrían, preservando al mismo tiempo la privacidad individual.



Damos la bienvenida a los reguladores para que pregunten y busquen información o aclaraciones sobre programas como Worldcoin, a disposición de las personas en sus comunidades, ciudades, países o regiones. La Fundación Worldcoin se compromete a cumplir plenamente todas las leyes y reglamentos pertinentes que rigen el tratamiento de datos personales en los mercados en los que opera Worldcoin. Esto incluye, pero no se limita a, la adhesión a la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales de Argentina. Además, la Fundación Worldcoin otorga una alta prioridad al compromiso con las personas y organizaciones para abordar cualquier pregunta que puedan tener y garantizar la transparencia en nuestras operaciones”.



En esa línea, señalaron: “El proyecto no pretende recoger ni almacenar datos biométricos, sino que utiliza la información para demostrar la unicidad y humanidad de una persona, crear un documento de identidad mundial (World ID). Además, Worldcoin no ha monetizado ni monetizará nunca los datos. La intención de Worldcoin no es crear una base de datos, sino que, mediante el World ID, dar acceso a los ciudadanos a una red financiera global. Worldcoin busca demostrar que la persona es un ser humano único”.



También remarcaron que, respecto a la cotización marcada por Binance, el valor que se mencionó en la nota es el de WDC, que no es la criptomoneda de Worldcoin. La criptomoneda del proyecto es WLD. “WorldCoin (WDC) y Worldcoin (WLD) no son lo mismo: Worldcoin, conocida como WLD, es la criptomoneda de Worldcoin, proyecto de Tools For Humanity, a cargo de Alex Blania y Sam Altman. WorldCoin (WDC), es anterior al proyecto de Tools For Humanity. WDC no tiene ninguna relación con el proyecto de Tools For Humanity, siendo un proyecto completamente separado, distinto y con su propia historia y trayectoria”.