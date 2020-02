Ya son siete los imputados por las financieras ilegales de Villa Belgrano

por Redacción Perfil

‘La banda de los chetos’, como fueron bautizados los integrantes de las financieras ilegales que funcionaban en Villa Belgrano, suma más implicados. Según pudo establecer PERFIL CORDOBA, el viernes a última hora el juez Federal N°2 Alejandro Sánchez Freytes firmó la imputación de un nuevo acusado. Se trata de Ferrer Juárez, alias ‘el chino’, a quien se le allanó su vivienda y le otorgaron la exención de prisión y por ahora va a continuar en libertad. Por el momento no está clara la vinculación de este último imputado con las maniobras en las financieras y su relación con los principales acusados, aunque a partir de ahora queda implicado en la investigación. Con la imputación a Ferrer Juárez, suman siete las personas acusadas con mayor o menor responsabilidad de ser parte de la financiera. Durante la semana se le otorgó la libertad bajo una fianza de $7 millones a Pablo Rueda y también a su socio Joaquín Héctor Becerra, quien nunca llegó a estar detenido.

En tanto, Martín Azar y Diego Sánchez son los únicos que están efectivamente en la cárcel y se los acusa de encabezar las maniobras ilegales de la principal financiera. En tanto que dos empleadas administrativas fueron liberadas la semana pasada y permanecen con prisión domiciliaria por tener hijos menores a cargo.

Según la investigación, Rueda y Becerra dueños de la financiera de menor escala, se dedicaban a la compra y venta de dólares y vinculaban sus clientes con la ‘cueva’ más grande para que ahí pudieran realizar otro tipo de operaciones, como transferencia de dinero, mutuos financieros o cambios de cheques. Y según se especula, con ese tráfico y recomendación de clientes, Rueda y Becerra cobraban algún tipo de comisión.

Cueva de ricos. Desde el jueves los peritos informáticos de la Justicia federal comenzaron a analizar las computadoras que fueron secuestradas en los allanamientos para indagar en su contenido. La expectativa está centrada en la información guardada en los dispositivos informáticos y según esperan esto va a permitir revelar y tener acceso a los nombres de las personas y clientes que concurrían a la financiera para mover su dinero, ya sea haciendo transferencias a cuentas del exterior o contratos de mutuos financieros. También en los próximos días comenzarán a ser revisadas todas las comunicaciones telefónicas y mensajes de WhatsApp de los celulares secuestrados a los acusados. Una alta fuente con acceso a la investigación le reveló a este medio que “estos tipos habían armado algo grande. Acá seguramente nos vamos a encontrar con nombres de importantes empresarios y de personas poderosas económicamente: era una cueva de ricos”, comentó la fuente consultada. La revelación de nuevos nombres podría llevar a que la causa tenga un gran número de involucrados y más personas imputadas, ya que también se van a investigar y a determinar las responsabilidades de los clientes que iban al lugar. Ahora se espera que el fiscal Gustavo Vidal Lascano haga el requerimiento formal, en el que tiene que detallar las imputaciones y los grados de responsabilidad de los implicados. Las principales acusaciones estarán centradas en los delitos de intermediación financiera, lavado de dinero y contrabando de divisas, aunque también se analiza la posibilidad de acusarlos por el probable delito de asociación ilícita.

A la espera de la indagatoria: Una vez pasados los feriados de carnaval, y cuando se retome la actividad normal en los tribunales federales, el próximo miércoles, es probable que el juez Sánchez Freytes ponga fecha para indagar a los dos detenidos. Desde la defensa de Sánchez y Azar afirmaron que están a la espera de la indagatoria para poder demostrar su inocencia. Justiniano Martínez, el abogado que los representa aseveró que “queremos que sean indagados cuanto antes. Todavía no sabemos de qué se los acusa, el fiscal se lo dijo a los medios de prensa, pero no a los acusados”. Además, Martínez afirmó a PERFIL CORDOBA que Sánchez y Azar no tenían una mesa de dinero. “Eventualmente podrá haber algún caso en el que se hayan asociado con alguien para prestar dinero, pero eso no es un delito ni de cerca. Eso es un mutuo dinerario que está regulado por el Código Civil y está permitido por la ley”. Martínez sostuvo además que sus defendidos pueden justificar todos los bienes que les fueron encontrados. Los investigadores de esta causa aseguran tener los indicios necesarios para afirmar que la denominada ‘banda de los chetos’ manejaba un alto volumen de dinero de personas fuertes y poderosas en Córdoba: “El camino está allanado para llegar lejos”, aseguraron en los pasillos de tribunales federales.