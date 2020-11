Zapelli, el futuro cercano del 'Pirata'

Cuando Bruno Zapelli tenía 11 años lo invitaron a una prueba a Rosario. Él fue feliz, con la inocencia de un infante, a jugar,ya que le habían contado que lo iban a ver de Newell’s y Racing Club. La rompió. Y de pronto al niño de Carlos Paz le dijeron que el club que lo había visto y se lo quería llevar ya era el Villarreal Fútbol Club, de España.

Tras varias reuniones familiares optaron por aceptar la propuesta. Y siendo un niño se fue a jugar a Europa.

Zapelli estuvo dos años en las inferiores del “Submarino amarillo”. Al comienzo fue muy difícil, lloraba, extrañaba, hasta que se adaptó. Sin embargo, se tuvo que volver a la Argentina, debido a una normativa de FIFA que regula la edad de los jugadores que emigran desde sus países.

Retornó a Carlos Paz con una sensación ambigua: la tristeza por dejar el sueño europeo, pero la alegría de volver a estar con su familia.

Pero su fútbol continuó llamando la atención. Una manera de jugar muy interesante, de paso elegante, cabeza levantada, generador de sociedades en el mediocampo y muy buena pegada; con aires del ‘Mudo’ Vázquez o Román Riquelme.

Eligió Belgrano dos veces. Al regresar del fútbol español tuvo propuestas de Boca, Rosario Central, Talleres y Belgrano. En Boca no le daban la pensión y entonces eligió el club de barrio Alberdi, donde está desde hace cuatro años. Cuando Belgrano descendió lo tentaron para buscar otro rumbo, pero el pibe no quiso dejar al ‘Pirata’. Y en junio del año pasado firmó su primer contrato profesional.

En las inferiores jugando como enlace se destacó siempre en la categoría 2002, hizo goles en clásicos y a equipos grandes como Boca.

Con tan sólo 18 años el mes pasado ante Rosario Central jugó su primer partido con el primer equipo del ‘Celeste’, fueron unos minutos, pero volvió a relucir. Y el técnico Ricardo Caruso Lombardi lo sigue considerando, siendo uno de los pocos juveniles que se está ganando un lugar para cuando comience el torneo de la Primera Nacional. Aunque el DT no lo tiene en cuenta como enganche, lo quiere de “doble 5”.

Zapelli el talentoso que aparece en el futuro próximo de Belgrano.

FICHA Nombre y apellido: Bruno Zapelli. Fecha de nacimiento: 17 de mayo de 2002 Lugar de nacimiento: Carlos Paz Posición: Mediocampista ofensivo Trayectoria: Atlético Carlos Paz, Villarreal de España y Belgrano Referentes: Messi, Riquelme e Iniesta.

El dilema de los pibes

Cuando el técnico de Belgrano, Ricardo Caruso Lombardi, hace declaraciones tiembla la dirigencia en Alberdi. Es que el DT con su conocida verborragia jamás usa el casette y dice lo que siente, y a veces se la va la mano. Y esta semana fue especial, porque el entrenador hizo públicas algunas quejas hacia sus dirigidos. Es más, por estas horas, los directivos del ‘Pirata’ buscaron ablandarlo, pidiéndole que sea más “políticamente correcto” en sus intervenciones públicas. Es que los futbolistas se sintieron afectados por algunas de esas expresiones.

Y entre esas tantas afirmaciones, una de ellas estuvo referida a los juveniles promovidos. En declaraciones a radio Mitre Córdoba, Caruso Lombardi afirmó: “Hay varios chicos (juveniles) que los veo medio débiles. Me falta para confiar en ellos... Si no los veo bien, no los pongo. No es tan difícil”. El que se salvó fue Bruno Zapelli. “Es de los mejores que están progresando...”, dijo.

Sin embargo, en los amistosos de ayer ante Unión de Sunchales en el Gigante se destacaron Ulises Sánchez, Barinaga, Zapelli y Constantino. Sí, todos juveniles surgidos de las inferiores.