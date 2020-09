Zoom de Sumar con Arduh, Bee Sellares y Fabre

Sumar, el grupo de los radicales opositores a la conducción de Ramón Mestre se reunió en Zoom en la tarde del sábado. Allí, una vez más el legislador provincial Orlando Arduh, y los dirigentes Javier Bee Sellares y Javier Fabre cuestionaron el presente de la UCR. “Un partido que no paraba de ganar elecciones hoy está reducido a un 8%”, dijo Arduh sobre la derrota de Mestre en los comicios provinciales del 2019. Y agregó: “en política, los espacios que no ocupamos los ocupan otros”.

“Si los radicales no podemos ser democráticos hacia adentro no lo podremos ofrecer hacia afuera”, agregó Arduh. "Nuestra historia así lo muestra. Somos responsables de abrir el partido y permitir la participación de todos, porque el futuro se construye con cada uno y no en un grupo de iluminados. Una conducción sectaria, personalista y autoritaria sólo nos puede llevar al fracaso, y los hechos así lo muestran”, enfatizó sus críticas Arduh hacia quienes conducen el partido.

En tanto, Bee Sellares dijo “necesitamos fortalecer el radicalismo en la ciudad para construir un proyecto para Córdoba que nos incluya a todos, participativo, progresista, abierto a escuchar activamente a todas las voces para cambiar la realidad actual de la ciudad”.

Mientras que Fabre señaló: “debemos abandonar el narcisismo de la derrota y finalmente comprender que existe una Córdoba y una Argentina más allá del peronismo. Debemos articular coaliciones que superen los recientes fracasos, no dando marcha atrás con voluntarismo o nostalgia ochentosa”.

Y agregó: “esta crisis sanitaria, social, económica e institucional es la realidad que hoy nos toca enfrentar. El radicalismo debe ser la herramienta para intentar cambiar esa realidad, pero para eso debemos cambiar primero nosotros. sino avanzando en frentes organizados bajo un proyectos y reglas de juego claras”.

“El personalismo autoritario no puede reemplazar jamás la democracia partidaria”, cerró Arduh en la charla virtual que se extendió por casi dos horas con dirigentes de toda la provincia y contó con alrededor de 200 personas debatiendo.