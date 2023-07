Zovatto: "es momento de volver a analizar reformas en el sistema electoral de Córdoba"

Después de las polémicas elecciones de septiembre de 2007 el primer día de su mandato gobernador Juan Schiaretti, nombró a una Comisión Consultiva de nueve miembros para hacer un diagnóstico y proponer ideas para una Reforma Político Electoral en la provincia. Hacia fines de 2008, esa comisión (que entre otros formaron Daniel Zovatto, Mario Riorda, Antonio María Hernández, Jorge Gentile y rectores de las universidades, entre otros), editó el libro “Así No va más. Diagnóstico y propuesta de reforma político - electoral de la provincia de Córdoba” y fue el marco teórico para modificaciones concretas. La más importante, la incorporación de la boleta única de sufragio.

A la luz de las complicaciones que se vivieron en la jornada de votación y en el escrutinio provisorio del pasado domingo, Zovatto politólogo y director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral cree que es momento de volver a pensar en una revisión de los avances logrados, las reformas alcanzadas y los cambios que deben analizarse hacia adelante.

-¿Fue un papelón lo de Córdoba?, ¿lo pudo seguir?

-Sí claro, lo seguí muy de cerca. El tema de Córdoba es que la transmisión de los resultados fue tremendamente lenta y eso generó un profundo malestar y eso es responsabilidad de la Justicia Electoral. Creo que el TSJ actuó muy bien, estuvo muy cerca de la jugada, abrió una investigación administrativa, ahora vino el escrutinio definitivo. Creo que el TSJ va a estar garantizando eso, pero el atraso que hubo en la transmisión de las actas, en mi opinión, no afectó la integridad del proceso electoral ni de los resultados. Creo que hay que distinguir el retraso injustificado y condenable y criticable de la integridad del proceso en sí mismo. Pero esto no puede volver a ocurrir.

-¿Qué se debería hacer?

-Nosotros hicimos el informe en 2008, yo presidí la Comisión de Expertos electorales y llegó el momento de hacer una nueva Comisión para revisar y sugerir cuáles son las nuevas reformas que el sistema electoral en Córdoba necesita 15 años después de cara a las próximas décadas. Es un buen momento para analizar las reformas que se necesitan.

-¿Qué reflexiones puede hacer sobre la carrera presidencial 2023?

Lo que estamos viendo es una campaña presidencial totalmente inédita, por varias razones. Primero porque tenemos un presidente que pudiendo buscar la reelección decide no buscarla. Esto es un hecho inédito, no sólo en Argentina, aunque Kirchner lo hizo bajo la fórmula de la reelección conyugal, pero es un hecho inédito a nivel de América Latina. Lo segundo es lo que yo he llamado la elección de las renuncias. Renunció el presidente en ejercicio a buscar la reelección, renuncia Macri a buscar un regreso, renuncia Cristina a buscar la presidencia. Hay un presidente en ejercicio que no busca la reelección y dos expresidentes que pudiendo regresar deciden que no.

Hay una tercera característica al ser una elección que se va a disputar a tres bandas aunque obviamente habrá que ver en qué condiciones se llega a las Primarias del 13 de agosto y luego en qué condiciones se llega a la primera vuelta del 22 de octubre porque estamos viendo en el comportamiento de las encuestas que se están produciendo movimientos.

Con esas características lo que Cristina hizo (negociar la candidatura de Sergio Massa), en parte porque lo entendió y en parte porque la obligaron, es buscar un candidato y una fórmula que se corriera más al centro. Con ese correrse más al centro, encabezado por Sergio Massa y Agustín Rossi, busca la fórmula que les permitiese entrar a la segunda vuelta. Creo que la lectura que se hizo desde el oficialismo es que esto no se resuelve en primera vuelta y había que generar una fórmula que les permita entrar en esa segunda vuelta.

-Ideológicamente les dan la espalda a su electorado.

-Ideológicamente se están tragando sapos. Aquí si vos vas por la ideología te quedas fuera de la segunda vuelta y si pasa eso no pueden aspirar a nada. Así y todo va a ser difícil porque lo encabeza un candidato que hace ruido en el kirchnerismo. Por otro lado es un candidato que sigue siendo ministro y es un ministro que, a diferencia de lo que fue Fernando Henrique Cardozo que cuando fue ministro de Economía logró calmar la inflación y eso les dio los diplomas para buscar la presidencia, este es un ministro al que no le están saliendo bien las cosas.

Y hay un cuarto elemento inédito en esta elección y es que las tres fórmulas que tienen hoy posibilidades de disputar la segunda vuelta tienen candidatos que están en el centro o centro derecha, todos pro mercado y todos antichavistas desde una mirada internacional.

-Digamos que puede haber un tercio de los votantes, que pueden identificarse con espacios de centro izquierda e izquierda, que quedan huérfanos electoralmente.

-No sé si hay un tercio, habrá que ver cómo va decantando. Pero en mi opinión el oficialismo entendió que con una fórmula como la que estaba manejando con Wado de Pedro no tenían ninguna posibilidad de pasar a una segunda vuelta. Y por eso han tenido que comerse sapos, la política consiste en comerse ciertos sapos, pero acá han buscado una fórmula que les permita ser competitivos en una elección muy inédita.

-¿Cuál es el capital que puede ofrecer Massa, siendo ministro de Economía con 140% de inflación y sin reservas en el Central? ¿Su capital es lo contra fáctico al instalar que sin él estarían peor?

-Claro, es lo único. Massa es el jugador que te patea los penales, que por ahora los ha pateado afuera, pero es el único que puede meter alguno adentro. Y te ofrece la posibilidad de que, aunque la economía no mejore sustancialmente, sí mejora la expectativa de que él puede, por sus relaciones con la Embajada de Estados Unidos, él puede por sus relaciones con el FMI, él eventualmente podría por su relación con grupos empresarios, evitar que la situación económica se salga de control. No te está garantizando realmente una mejoría sustancial de la situación económica, porque la inflación va a seguir en el 7%, 8%, pero al oficialismo les dice que es el único que puede garantizar un Plan Llegar. Y al país, lo que le dice es “con éste gobierno, si yo me voy la situación podría ser mucho peor”.

-¿Cómo ve la situación de la institucionalidad política?

-Es una situación de una marcada debilidad, sigue la anomía, sigue la falta de respeto a las reglas de juego. Pero lo más importante es trabajar para lograr una estabilización dentro de la precariedad que tenemos. Primero para que la situación económica no se vaya de control y segundo para cumplir con las PASO, octubre, noviembre y en diciembre la transmisión del mando de un presidente que fue electo a otro presidente electo en un acto democrático. Garantizar esa continuidad en materia de estabilidad institucional y garantizar lo mejor que se pueda en materia económica. Queda un desafío enorme en materia de gobernabilidad y la herencia pesada que va a recibir el próximo gobierno en materia económica y social.