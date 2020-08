17A |Estela de Carlotto: "La marcha es un desafío ridículo en medio de la pandemia"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió a la manifestación convocada para hoy al señalar que: "la marcha es un desafío ridículo en medio de la pandemia. Yo no salgo desde el 13 de marzo y estos irresponsables hacen una marcha donde el contagio es seguro", afirmó.

La Marcha17A convocada para este lunes 17 de agosto a las 16 horas despertó adhesiones de la oposición, críticas desde el oficialismo y algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que optaron por correrse de la convocatoria.

"Es tan profunda su ignorancia o maldad que todo les parece mal. Tienen miedo a la Justicia verdadera, plena, que no se vende"y es tan absurda esta marcha. Hay muchos que mienten y nos toman de tontos. Están haciendo algo que es históricamente incorrecto", agregó la titular de Abuelas.

En declaraciones a El Destape Radio, Carlotto remarcó: "Larreta es parte del Pro, no nos engañemos. En manifestaciones él permite que se hagan", "Hay periodistas, como Leuco, que dicen los disparates más grandes, que parece quieren ver muerto a alguien, que mienten e inventan".

Además, señaló que: “Vamos a ver qué pasa hoy. Esperemos que no pase nada que después tengamos que llorar. Que no haya personas heridas, como pasó con C5N en la marcha anterior. Que caminen y después no se quejen si después les falta una cama el día que tengan que asistirlos, va a ser por culpa de ellos”.

En contraposición a las declaraciones de José Sebrelli, Carlotto dijo: "Ana Frank en su corta vida llevó un ejemplo. Se quedó encerrada en su casa para proteger la vida". Por último, aseveró: "Fernando Iglesias debería ver a alguien que le lave el alma".

