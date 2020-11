Alberto Fernández comienza la diagramación de la vacunación contra el coronavirus

Noticias Relacionadas Cada dosis de la vacuna rusa costará 20 dólares, pero el Gobierno asegura que será gratuita

El presidente Alberto Fernández empezará este martes 3 de noviembre por la tarde a "diagramar el proceso de vacunación" contra el coronavirus, luego de haber anunciado que la Argentina accederá a fin de año a unas 25 millones de vacunas Sputnik V, elaboradas por Rusia.

El mandatario precisó que se reunirá con el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, para "diagramar el proceso de vacunación" tras haber anunciado que la Argentina .

"Lo único que nos importa es ponerle fin a la pesadilla de la pandemia", remarcó el jefe de Estado, en alusión a las críticas que recibió el Gobierno por las vacunas rusas.

Y agregó: "No preguntamos qué ideología tiene la vacuna. Preguntamos si salva vidas. Si salva vidas de argentinos, la compramos y la usamos. No me importa quién es el que la produce".

Vacuna rusa: qué efectos secundarios tuvieron los que recibieron la "Sputnik V"

Al encabezar la inauguración de obras en un edificio judicial del Conurbano bonaerense, Alberto Fernández cuestionó a los que "no se enteraron que terminó la Guerra Fría".

"Sentimos que estamos más cerca de encontrar la solución al problema de la pandemia. Cuando hablan de Rusia parece que están hablando de no sé qué. Es un país con 28 premios Nóbel. Alguno no se enteró que terminó la Guerra Fría y nos meten en una discusión que a nadie le importa", señaló.

A la vez, el Presidente consideró que la pospandemia debe ser "una nueva normalidad que incluya a todos".

"Cuando me dicen que vamos a volver a la normalidad, pregunto: ¿qué es la normalidad? La normalidad que yo conocí antes de la pandemia no me gustó. Es una normalidad que genera mucha injusticia, mucha desigualdad, mucho desequilibrio. Es un orden que definitivamente no mostraba el mejor funcionamiento de las instituciones de la democracia", se quejó.

Cómo será la vacunación contra el Covid en la provincia de Buenos Aires

El mandatario consideró que el país debe ir hacia una "nueva normalidad que incluya a todos", donde "cada uno pueda crecer y desarrollarse, donde los hijos tengan educación pública y los abuelos tengan atención de la salud pública, donde haya estado de derecho".

Tras haber registrado el primer caso de coronavirus a comienzos de marzo pasado, la Argentina lleva contabilizados 1.183.131 contagios y 31.623 muertes por COVID-19, enfermedad que ahondó la crisis económica y social que afectaba al país.

J.D. /