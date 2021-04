Cómo afecta el COVID-19 en personas ya vacunadas, según datos del Gobierno

El caso del presidente Alberto Fernández que dio positivo de coronavirus pese a haber recibido las dos dosis de la vacuna despertó dudas sobre cómo afecta el Covid-19 en personas ya inoculadas.

Por este motivo, el Ministerio de Salud de la Nación informó que menos del 0,2% de las personas vacunadas con primera o segunda dosis fueron notificadas como casos de coronavirus transcurridos por lo menos 14 días de aplicada la primera dosis.

Contagio presidencial: las 10 preguntas sobre vacunas, inmunidad y riesgos

La cartera sanitaria elaboró la información para evaluar la ocurrencia de Covid-19 en personas vacunadas en base al análisis preliminar de casos notificados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) y los datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NomiVac) al 26 de marzo 2021. En ese marco, informó:

Menos del 0,2% de las personas vacunadas con primera o segunda dosis fueron notificadas como casos de COVID-19, transcurridos por lo menos 14 días de aplicada la primera dosis.

de las personas vacunadas con primera o segunda dosis fueron notificadas como casos de COVID-19, transcurridos por lo menos 14 días de aplicada la primera dosis. 1°Dosis : del análisis de 2.824.344 personas vacunadas, 4.212 se notificaron como casos de COVID-19 tras al menos 14 días de aplicación de la 1era dosis (0,15%)

: del análisis de 2.824.344 personas vacunadas, tras al menos 14 días de aplicación de la 1era dosis 2°Dosis : de 650.071 personas vacunadas, 1003 enfermaron luego de los 14 días de la 2da dosis representando un 0,15%

: de 650.071 personas vacunadas, luego de los 14 días de la 2da dosis representando un Luego de la primera dosis se han informado 15 personas entre 61 y 94 años como fallecidos (0,0005%).

se han informado 15 No se han registrado personas fallecidas entre aquellas vacunadas con 2 dosis de vacuna.

En ese sentido, comentaron que el Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en Argentina tiene por objetivo reducir las hospitalizaciones, las formas graves y la mortalidad causada por coronavirus.

Los datos del Ministerio de Salud sobre la incidencia del Covid-19 en personas vacunadas.

Tras haber informado que se contagió de coronavirus, el presidente Alberto Fernández aseguró que se siente "bien" y destacó que gracias a la vacuna su cuadro no es grave, a la vez que indicó que está a la espera de que se confirme la cepa con la que se contagió.

"Me siento bien, no tengo ningún síntoma preocupante. Lo mío fue casi preventivo. Ayer (viernes) fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra y almorzando con mi hijo (Estanislao) y (la primera dama) Fabiola (Yáñez). A la noche, sentí un dolor de cabeza y me tomé la temperatura y dio 37,3. Me hice un test rápido que dio positivo. Luego hicimos el PCR que esperamos el resultado para el día de hoy (sábado)", sostuvo el mandatario.

EuDr