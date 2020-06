Coronavirus: "El 70% de las personas no cumple la cuarentena y se moviliza"

Todo indica que el aislamiento social, preventivo y obligatorio que debería finalizar el 28 de junio, podría continuar dos semanas más, hasta el 12 de julio. El prolongado tiempo que duró la cuarentena en Argentina causó el agotamiento de la población, por lo que hoy solo la cumple el 30 por ciento de la gente.

"En la actualidad la epidemia en Argentina está incrementando el número de casos. En los últimos tres días ha disminuido el tiempo de duplicación a menos de 12 días por lo cual la aceleración en la ocurrencia de contagios comenzará a poner en un riesgo mayor a la población", advierte el nuevo informe diario del programa de comunicación conjunta establecido entre el prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE), perteneciente a la Academia Nacional de Medicina, y Editorial Perfil.

Según los datos del organismo, los distritos que más han crecido en la ocurrencia de casos siguen siendo Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Chaco. En conjunto estos distritos representan alrededor del 95,17% del total de casos nuevos diarios en la última semana.

"Preocupa en la actualidad el crecimiento de casos que está ocurriendo en el interior del país que de representar menos del 3% en la actualidad se aproxima al 6% por la ocurrencia de diversos focos en gran parte de las provincias", señala el IIE.

Con respecto al aislamiento, el Instituto apunta: "El proceso de la cuarentena ha producido agotamiento en las personas, como lo manifestáramos en informes anteriores, y al momento menos del 30% de la población no se moviliza si compramos los valores existentes previo al inicio de la misma". Es decir, que el 70% de la gente ya se saltó o incumplió la cuarentena.

Y concluye: "En esta etapa, es importante, que si las personas deben movilizarse por diferentes razones mantengan el uso de las mascarillas faciales, distanciamiento físico e higiene de manos evitando las aglomeraciones".

El epidemiólogo Roberto Chuit, director ejecutivo del IIE, consideró: "Los distintos focos del interior han sido resultado de procesos donde no se respetaron las premisas del aislamiento de las personas, como el de Olavarría, Colón u otros lugares. Están asociados a condiciones de personas que bebieron de los mismos mates o comieron asado y no hubo distanciamiento. No todas estas situaciones salieron en los medios pero epidemiología informa muchas relaciones de este tipo".

