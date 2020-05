Los 14 mitos sobre el coronavirus que aún no se lograron desterrar

Desde que empezó la transmisión de la COVID-19 que los científicos trabajan a contrarreloj para tratar de averiguar todo lo relacionado con esta afección, aunque aún hay varios datos que siguen sin resolver. Precisamente, el desconocimiento general de esta enfermedad hizo que se propagaran varios mitos y falsedades en torno a ella que a día de hoy no se lograron desterrar y aparecen entre las dudas más buscadas de Internet.

Varios meses después del primer caso de coronavirus en China aún hay creencias, ya desmentidas por los especialistas, con respecto a la COVID-19. PERFIL se contactó con el epidemiólogo Roberto Chuit, director del prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE), perteneciente a la Academia Nacional de Medicina, para esclarecer varias de ellas. Su entidad realiza de forma diaria un informe de cómo evoluciona la pandemia en el mundo y en la Argentina y sigue de forma minuciosa todos los avances referidos a la enfermedad.

—¿El nuevo coronavirus se contagia por el aire?

—Se transmite de persona a persona, eso significa que si dos están cerca sin una distancia adecuada pueden contagiarse a través de las pequeñas gotas que se desprenden al hablar, estornudar o toser. Es muy raro que suceda que la partícula del virus quede en el aire. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que es complicado que quede por el peso de la partícula. Esto solo ocurre en los sistemas de refrigeración como aires acondicionados, aparentemente.

—¿Hasta cuántos metros de distancia puede llegar a contagiar de coronavirus una persona que tose o estornuda?

—Dependiendo, entre metro y medio dos metros. Si se tose, la partícula de saliva tiene un alcance mayor por la velocidad que toma ante el aire que se expulsa, por lo que la distancia se puede multiplicar respecto a la fuerza de la tos que se tenga. Por eso, el uso de tapabocas y el distanciamiento físico son las dos barreras que impiden eso.

—Entonces, sirve el tapabocas como medida de prevención, pero ¿de qué tipo?

—A mayor densidad tenga el tejido que se emplea para fabricar el barbijo casero, mayor protección brinda. Por ejemplo, el jean es mucho mejor que las telas con porosidades como las de los pañuelos para el cuello. Tiene que tener poca porosidad para detener la partícula del virus.

—¿Y las pantallas protectoras son eficaces?

—Estas son las que usan sobre todo el personal sanitario que se expone más al virus. Lo que hacen es proteger el frente si te hablan e impide que las partículas se fijen en el barbijo o lleguen a los ojos. Pero si todos estamos usamos un tapabocas la pantalla no es necesaria, porque cada uno con el suyo propio evita esta dispersión de partículas de saliva. Eso sí, para que sea eficaz la máscara de tela hay que colocarla adecuadamente: tiene que tapar desde la raíz de la nariz hasta la pera. Hay que vigilar especialmente con que no quede destapada la nariz, porque infecta al barbijo y si se toca con las manos se puede transmitir el virus a cualquiera.

— ¿Y los guantes sirven como medida de prevención?

—En general son contraproducentes porque dan una falsa sensación de protección. Si se usan hay que utilizarlos y sacarlos de una forma adecuada, por eso es mejor elegir el higienizar las manos. Es preferible tener la mano expuesta y lavarse asiduamente con agua y jabón o con alcohol en gel que usar estos elementos. Además, tenerlos mucho tiempo en la mano produce dificultades en la piel Son un gasto innecesario para la población común.

—¿Cómo se deben lavar los tapabocas y cuánto deben durar puestos?

—Es recomendable tener en casa una bandeja con agua y detergente o jabón, donde se debe depositar el barbijo casero. Se lava y cuando ya está seco se puede volver a usar. Si salís solo una vez con uno es suficiente, más de una, dos.

—¿Hay que lavar las cosas que se traen de afuera una vez llegas a casa? ¿y los zapatos, llaves o celular? ¿con qué?

— El virus no es una sustancia viva, necesita para su supervivencia un ser vivo por eso se mantiene en superficies por un tiempo determinado. Los tiempos que se difundieron de cuánto rato permanece en cada objeto se calcularon en condiciones de laboratorio reguladas. En la vida real, todas estas cosas están puestas en temperaturas y humedades diferentes, son sacudidas, etc. Por eso se dice que desde el punto de vista de salud siempre es conveniente que todos los objetos pasen por una higiene, no solo por el coronavirus sino otras enfermedades. Las cosas que ingresen al hogar se pueden limpiar con alcohol al 70 por ciento, con alcohol en gel o una solución de lavandina (una cuchara por cada litro de agua). Con eso se hace un rociamiento y ya no hay riesgo. Pero reitero, fuera del coronavirus se tienen que lavar igual y que se convierta en una costumbre.

—¿Con el frío se propaga más el COVID-19?

—No exactamente, Lo que hace el frío con todas las enfermedades virales con transmisión aérea es que brinda las condiciones propicias de transmisibilidad. Como se traspasa de persona a persona, a mayor aculumacion de gente en un espacio es más fácil el contagio. En el invierno los ambientes están menos ventilados para conservar el calor. Es decir, que el virus es un elemento necesario pero no suficiente para que existan los procesos de transmisión y epidemia, tiene que haber otra cantidad de elementos que favorezcan esa circunstancia.

—¿Pueden contagiarse las mascotas? ¿hay que limpiar a los perros si se sacan a pasear?

—El coronavirus está en estas especies pero no e tiene una situación de expresión en humanos y no hay transmisibilidad hacia las personas. Pero, del mismo modo que es recomendable limpiar todo lo que entra en casa, también es necesario establecer esos elementos de cuidado para con las mascotas cuando estas salen a la calle, porque los animales pisan lugares que son todavía más antihigiénicos que otras cosas.

—¿Cómo se puede saber si la comida que se pide de delivery no está contagiada?

—Si son comidas cocinadas el virus no debería resistir a ello. El problema está en cuando se hace el empaque de esa comida. Por eso, lo que hay que hacer una vez llega el producto es un proceso adecuado de limpieza. Hay que lavarse las manos, sacar de la bolsa y del paquete que contiene el alimento, volver a limpiarse las manos y pasarlo a uno plato propio, desechar las cosas que vinieron con el reparto y volver a lavarse una vez más las manos.

—¿El alcohol protege de la COVID-19 o te hace más propensa a contraerla?

—El alcohol, como en muchas otras enfermedades te hace vulnerable, además de que produce otra serie de dificultades.

—¿Hay algún remedio para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus?

—No, la evidencia no ha demostrado que haya medicamentos que sirvan para eso aún. Hay muchos que se proponen pero son casos de estudio, con grupos pequeños. No hay pruebas de que alguno de los fármacos que se empleó hasta el momento sirva para garantizar la prevención, lo que hay son algunos tratamientos que parecieran ser beneficiosos en los pacientes. Hay tres líneas de trabajo ya: la primera consiste en tratar de prevenir la infección (las vacunas), la segunda evitar que el que está infectado no desarrolle patologías y la tercera es si poder ayudar a recuperarse a aquel enfermo que está grave. Se trabaja en todo lo que puede ser la línea de la enfermedad y ninguna compite con la otra, todas son necesarias.

—¿Hay más chances de contraer el coronavirus al viajar en taxi o al tomar el transporte público?

—En la medida que hay más gente hay más chances, pero si en el transporte público hay un distanciamiento de las personas y hay higiene es lo mismo.

—¿Cómo hay que actuar si se quieren tener relaciones sexuales en tiempos de coronavirus?

—En las provincias que hay un aislamiento estricto los encuentros sexuales solo se pueden llevar a cabo con la persona con la que se convive y si ninguno de las ellas presenta síntomas porque si los hay no debe haber ningún tipo de contacto físico, tal y como dijo en su momento el Ministerio de Salud. En las provincias que ha habido flexibilización de la cuarentena uno se tienen que plantear que si está enfermo debe quedarse en casa y reportar a las autoridades sanitarias su estado pero sino no habría problema.