Coronavirus: México tiene la mayor letalidad de América Latina

México desplazó a Irán del noveno lugar de los países con mayor cifra de muertes por coronavirus y lidera el índice de letalidad en América Latina, aunque registró hoy por tercer día consecutivo una baja consistente de muertes, mientras los contagios también parecen ir disminuyendo.

La letalidad en México asciende a 10,7% según datos de la Universidad de Johns Hopkins, superior a la de Ecuador (8,5%), Brasil (6,2%), Colombia (3,4), Perú (2,9% y Chile (1,5).

Los especialistas explican esta disparidad por la circunstancia de que México ha aplicado muy pocos test (225.650), y por la alta incidencia de la diabetes en el país (70% de las muertes por coronavirus están asociada a esta enfermedad crónica).

La falta de testeo masivo es lo que explica por qué Chile superó ayer a México en cifra de positivos por Covid-19 (73.997 contra 71.105), mientras que las muertes son 10 veces menos (761, contra 7.633).

El ex viceministro de Salud, Pablo Kuri, cuestionó también que no se esté incluyendo en la contabilidad de los casos positivos a los registrados por laboratorios privados, "que no son menores".

Según Kuri, al menos se sabe de 16.800 contagios no incluidos que han sido contabilizados y provienen de 54 laboratorios privados y 28 académicos.

El presidente Andrés López Obrador negó que México sea el país con más letalidad en América Latina, pese a los datos oficiales conocidos ayer y calificó de "amarillista" la noticia.

El mandatario acusó a medios informativos locales de actuar en forma "insensata" al hacerse eco de estas cifras.

"Confunden las diferencias que tenemos de carácter político, ideológico, con estos asuntos que tienen que ver con la salud de nuestro pueblo y además con sentimientos de la gente, emociones", indicó.

"Están empeñados en crear alarmas, en dar ese tipo de noticias falsas", señaló.

"Es una falsedad y nada más lo único que recomendaría es que con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se revisara cuántas defunciones han habido en países de América Latina y cuál es la población de cada uno de los países", dijo. "Es una fórmula relativamente sencilla", señaló López Obrador, quien afirmó que en México "se está sobreestimando la mortalidad y no se cuentan los casos leves de la enfermedad".

A pesar de la controversia, México parecía comenzar a ver la "luz al final del túnel" luego que se registraron por tercer día consecutivo cifras menores a los 300 muertos y contagios inferiores a los 3.000 por día.

En total, este país contabiliza 71.105 positivos (2.485 más en las últimas 24 horas) y 7.633 fatalidades (239+), a unos días de que comience a flexibilizarse la cuarentena impuesta el 23 de marzo pasado.

En efecto, el 1 de junio se reintegrarán al trabajo trabajadores de tres sectores claves de la economía: la minería, la construcción y la fabricación de autos y cervezas.

Además, el 15 de junio se espera que se reabran restaurantes, almacenes y tiendas, pero deberán esperar todavía a reiniciar operaciones otros sectores como los gimnasios, los salones de belleza, los bares y los centros nocturnos.

Las actividades escolares presenciales se reanudarían solo a partir de septiembre, aunque todavía faltan por confirmar las fechas específicas.

A pesar de que las cifras parecen ir a la baja, aunque sea en forma modesta, en la percepción de la gente las cosas son distintas.

Así lo demuestra una encuesta levantada por el diario Reforma en la que el 69% de los habitantes de la capital (el epicentro de la pandemia), estima que "no tiene bajo control la situación".

El sondeo arrojó que el 68% de los ciudadanos no le cree al gobierno de la urbe y sólo el 28% piensa lo contrario.