Coronavirus | Rusia planea vacunar a mayores de 60 años a partir de la semana próxima

Rusia planea vacunar contra el coronavirus a personas mayores de 60 años a partir de la próxima semana, anunció hoy el ministro de Salud, Mikhail Murashko.



Según Murashko, los ensayos clínicos de la vacuna en personas mayores de 60 años están llegando a su fin. Consultado en una entrevista con la televisión rusa sobre si la vacunación de los mayores de 60 años podría comenzar la semana próxima, respondió escuetamente que "sí, eso es lo que esperamos", según consignó la agencia TASS.



Murashko afirmó que los ensayos clínicos de la vacuna en personas mayores de 60 años están llegando a su fin. "Recomendaríamos que las regiones también involucren a los pacientes con diabetes en la vacunación", agregó Murashko.



Sputnik V en Rusia: los rusos desconfían y los centros de vacunación lucen vacíos

En Rusia, la vacunación de la población comenzó a principios de diciembre y los trabajadores en situación de riesgo, especialmente los de los sectores de la educación y la salud, fueron los primeros en recibirla. Las autoridades priorizaron a personas entre 18 y 60 años sin enfermedades crónicas y que no están embarazadas ni amamantando. Sin embargo, diversos reportes de algunos hospitales de Moscú que ofrecían la vacuna a personal sanitario y maestros, los primeros de la lista, reportaron estar vacíos durante las jornadas de vacunación. En efecto, días después del inicio de la vacunación en Moscú, el alcalde dijo que 6.000 personas habían recibido la primera de las dos dosis, lo que equivale a unas 17 personas por día en las 70 clínicas habilitadas.



Vladimir Putin no se aplicó la vacuna Sputnik V: no la recomiendan para mayores de 60 años

El presidente ruso Vladimir Putin garantizó dìas atràs que se vacunará contra el coronavirus "tan pronto como sea posible", en función de su rango de edad y remarcó que la vacuna rusa Sputnik V es "eficiente y segura" por lo que "no ve ninguna razón para no vacunarse". "Los especialistas nos dicen que las vacunas son destinadas a ciertos grupos de edad. Aún no han llegado al grupo de edad al que yo pertenezco, pero me vacunaré tan pronto como sea posible", dijo el mandatario, de 68 años, durante su rueda de prensa anual. Rusia registró la vacuna Sputnik-V en agosto antes de los ensayos de Fase III, que son necesarios gran escala para establecer su eficacia y seguridad. Esto que generó escepticismo tanto en el país como a nivel internacional.