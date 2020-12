Paso a paso, cómo se gestará el mayor operativo de vacunación de la historia

El miércoles, horas antes de que lleguen las vacunas desde Rusia, el comité interministerial creado para la campaña de vacunación volverá a reunirse para darle inicio al plan que comenzará con la aplicación de las primeras 300 mil dosis. Será la oportunidad que tendrá el Gobierno no solo de comenzar a ganarle a la pandemia, sino también de dejar atrás errores, marchas y contramarchas.

Una vez que arriben al aeropuerto de Ezeiza, las vacunas se distribuirán a las provincias. Las primeras dosis de Sputnik V servirán para vacunar al personal de salud abocado a las terapias intensivas y contacto con pacientes con coronavirus.

Las 300 mil dosis del componente 1 serán aplicadas en 300 mil personas que tendrán un seguimiento de su salud a través de la aplicación Cuidar, creada durante la cuarentena. Con esta herramienta también se controlará a los próximos ciudadanos que serán vacunados durante los meses siguientes. La Fundación Sadosky, junto con la Secretaría de Innovación Pública que depende de Jefatura de Gabinete, estuvo a cargo de la realización de un formulario que estará en la aplicación. Quienes lo completen deberán responder preguntas sobre el estado de salud posvacunal y tendrán un recordatorio sobre la fecha de aplicación de la segunda dosis.

Después de las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, quien detalló que aún no se había aplicado la vacuna por no estar autorizada para su edad, en el Gobierno esperan que en los próximos días llegue la autorización para aplicarla en personas mayores de 60 años.

En Argentina son 7.735.317 personas dentro de esta población de los cuales el 48,4% está en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. El Ministerio del Interior realizó un mapa de geolocalización de estos ciudadanos en donde se muestra que en los distritos del conurbano bonaerense hay 2.118.845 personas en este rango etario mientras que en la Ciudad de Buenos Aires hay 846.682 y en el interior de la Provincia, 835.912.

Los otros territorios con mayor población de riesgo son Córdoba (675.907), Santa Fe (638.802), Mendoza (333.292), y Tucumán (252.680). La localidad más al norte adonde llegará el operativo de vacunación es El Angosto, en Jujuy, en donde viven 20 personas de más de 60 años. La localidad más austral es Ushuaia (Tierra del Fuego), con 8.617 ciudadanos mayores.

El Gobierno prevé que para llegar a vacunar a la totalidad de la población mayor de 18 años, esta campaña podría estirarse hasta el invierno próximo.

El Ministerio de Economía destinará un monto total de 13.698 millones de pesos para la compra de 22,4 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19. El año próximo la inversión proyectada en el área de Salud Pública representará el 0,5% del PBI.

La distribución de las vacunas estará a cargo del Ministerio de Defensa, que ya presentó ante el presidente Alberto Fernández el operativo General Belgrano 2. Además de las dosis que lleguen desde Rusia, también se encargará de enviar a las provincias otros insumos como algodón, jeringas, guantes descartables y gasas.

Horas antes que

lleguen las primeras

300 mil dosis, se

reunirá el comité

interministerial

Según el paper al que accedió PERFIL en el que se detalla el plan de vacunación, las Fuerzas Armadas están en condiciones de desplegar a 80 mil efectivos, y sus acciones tienen que ver con: transporte aéreo (con 4 aviones Hércules C 130 de la FAA) que se complementa con otras aeronaves (incluyendo helicópteros), tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército Argentino; capacidad de transporte terrestre en todo el país, principalmente con la Compañía de Transporte del Ejército Argentino; transporte marítimo y fluvial, con buques de la Armada Argentina; instalaciones militares para almacenamiento de insumos generales y desarrollo del apoyo logístico en 22 de las 24 jurisdicciones provinciales; 17 hospitales militares y postas sanitarias que pueden integrarse a los sistemas de salud provinciales en apoyo a las tareas de vacunación, con todo su personal de médicos y enfermeros y medios.

Desde el Ministerio de Transporte también ya diseñaron el rol que tendrán durante la campaña. Se analiza la posible liberación de la tarjeta Sube a pasajeros que tienen que ir a vacunarse y habrá campañas de difusión y colocación de padrones en estaciones de trenes, colectivos y aeropuertos para notificar días y horarios correspondientes a la vacunación.

Ambiente y Desarrollo Sostenible participarán en su carácter de organismo competente en la eliminación y tratamiento de los residuos patogénicos. Ya se solicitó a las provincias informar los tratadores de residuos patogénicos que estén inscriptos en sus registros, se relevará de manera mensual la situación de cada territorio en relación con la capacidad de tratamiento instalada y la potencial saturación de la misma. Además, se autorizó, de manera excepcional, frente al potencial colapso del sistema de tratamiento de residuos patogénicos, que los operadores de corrientes de residuos peligrosos que realizarán destrucción térmica pudieran tratar desechos clínicos de hospitales, centros médicos y clínicas sin previa autorización de la autoridad ambiental nacional.

El comité interministerial se creó el 24 de noviembre en un encuentro encabezado por Alberto Fernández. Desde ese entonces, los funcionarios avanzan desde las distintas áreas en las acciones que podrán llevar a cabo. Sin embargo, hay ministerios que no volvieron a recibir instrucciones ni se les solicitó informes. Esta coordinación debía encararse desde el Ministerio de Salud a cargo de Ginés González García.

Desde Desarrollo Productivo aún no fueron convocados a la mesa de coordinación. De todos modos, esta cartera realizó un relevamiento de cuáles son las empresas con potencialidad de producir los insumos necesarios para la vacunación. Un dato generó alerta: “En una primera instancia no hay insumos nacionales para proveer a la campaña masiva de vacunación, porque actualmente la mayoría no se fabrica en la Argentina, y de los que se fabrican como jeringas, no saben si cumplen con los requisitos de la campaña. Debemos avanzar con incentivos para que determinadas empresas, según lo que se identificó, puedan comenzar a fabricarlos”, dice el informe presentado.

El Ministerio de Desarrollo Social tampoco fue convocado pero pondrán a disposición la logística del programa El Estado en tu Barrio. También aguardan directivas para colaborar desde el Ministerio de Turismo y Deportes.

Además de destinar escuelas en las provincias que sean necesarias para usar como vacunatorios, el Ministerio de Educación de Nación firmó un convenio con estudiantes avanzados de carreras de salud para aportar 10 mil voluntarios a la campaña.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad garantizará el cuidado junto a Defensa de la logística y distribución de los de insumos para la campaña y de los centros de vacunación.

Además, por tratarse de un servicio esencial, lanzará un operativo de vacunación propio, con alcance a su personal. Se estima que se deberán vacunar unos 76.497 efectivos. Esto constituye el 78% del personal activo.

Se tratará del plan de vacunación más grande de la historia. En Argentina se dan por año entre todas las vacunas 40 millones de dosis. Ahora se prevé aplicar 60 millones solo para combatir el coronavirus en un operativo que pretende dejar atrás las idas y vueltas durante la pandemia.